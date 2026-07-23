Pelico signe un accord avec Boeing pour contribuer à la disponibilité opérationnelle du C-17 Globemaster III

FARNBOROUGH, Angleterre, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Pelico a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord stratégique avec Boeing visant à moderniser la planification et l'exécution de la maintenance lourde du C-17A Globemaster III. Aux termes de cet accord, la plateforme d'orchestration de la production de Pelico servira d'espace de travail unique, optimisé par l'intelligence artificielle, afin de contribuer à réduire la durée des cycles de maintenance en atelier, d'améliorer la disponibilité de la flotte et de rendre les délais de livraison des avions plus prévisibles, grâce à l'interconnexion des flux de travail et des opérations liés à l'approvisionnement, à l'ingénierie, à la planification et à la maintenance en atelier.

Pictured (L-R): Hamza Charrouf, Chief Customer Officer, Pelico; Tarik Benabdallah, CEO, Pelico; Turbo Sjogren, Vice President and General Manager, Government Services, Boeing Global Services; Kate Muhich, Vice President, Government Supply Chain, Boeing Global Services; Andy Vest, Vice President of Growth, Government Services, Boeing Global Services; Greg Barr, Senior Manager, Boeing Ventures. Farnborough International Airshow, 22 July 2026.

« Nos clients comptent sur nous pour les aider à assurer la sécurité de leurs flottes, et la plateforme de Pelico nous offrira une vision claire et complète des défis potentiels en matière de maintenance et d'assistance, ce qui nous permettra de fonctionner et d'agir plus efficacement, de réduire les temps d'immobilisation des appareils et de tenir nos engagements », a déclaré Turbo Sjogren, vice-président et directeur général des services publics chez Boeing Global Services.

Cette plateforme devrait permettre de remplacer les processus fragmentés, reposant sur des tableurs, par une vue partagée et en temps réel des pénuries de matériel, des goulots d'étranglement et des priorités en matière de maintenance. L'accord s'appuie sur un déploiement antérieur de la plateforme de Pelico au sein des activités de pièces détachées commerciales de Boeing Global Services, qui a permis de démontrer sa capacité à réduire considérablement l'arriéré et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

« L'entretien des flottes vieillissantes est l'un des problèmes les plus complexes du secteur aérospatial, cet entretien s'étalant sur plusieurs décennies », a déclaré Tarik Benabdallah, PDG et cofondateur de Pelico. « Les solutions de Pelico permettront à Boeing d'avoir une vue d'ensemble des interdépendances complexes entre l'approvisionnement, la production et la réparation, afin que les équipes puissent déceler les perturbations et coordonner les mesures à prendre avant que celles-ci n'entraînent un retard de livraison. »

Boeing et Pelico s'appuieront sur cet accord pour évaluer dans quelle mesure des outils numériques similaires pourraient faciliter les opérations de maintenance sur d'autres plateformes.

À PROPOS DE PELICO

Pelico est une plateforme d'orchestration de la production basée sur l'intelligence artificielle, destinée aux fabricants de produits discrets dans divers secteurs, notamment l'aérospatiale, la défense et l'énergie, qui gèrent des produits complexes et des réseaux regroupant plusieurs sites de production. Pelico comble le fossé entre les prévisions et la réalité au sein de l'usine, en coordonnant les équipes chargées de la planification, de la production et de la chaîne d'approvisionnement autour d'une seule et même réalité opérationnelle. Les fabricants utilisent Pelico pour réduire les ruptures de stock, garantir le respect des délais de livraison et accélérer les délais d'exécution. Soutenue par General Catalyst, Pelico est présente dans plus de 25 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pelico.ai.

Contact presse : Ina Foalea – Chief of Staff, Pelico — [email protected] — +1 (786) 820-2649

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3007318/Pelico__Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3007319/Pelico__Hamza_Charrouf_Chief_Customer_Officer_Pelico_Tarik_Benabdallah_CEO_Pelico_Turbo_Sjogre.jpg