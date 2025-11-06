Peloton retira del mercado bicicletas de ejercicio Original Series Bike+ debido a riesgos de caída y lesiones

WASHINGTON, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

Resumen del retiro

Nombre del producto: Bicicletas de ejercicio Peloton Original Series Bike+ modelo PL02

Riesgo: El ensamblaje del tubo del asiento de la bicicleta puede romperse durante el uso, presentando riesgos de caída y lesiones para el usuario.

Remedio: Reparación

Los consumidores deben dejar de usar de inmediato las bicicletas estáticas retiradas y contactar a Peloton para solicitar una reparación gratuita. Peloton ofrece a los consumidores un tubo de asiento gratuito que puede instalarse por cuenta propia.

Contacto para el consumidor: Peloton, gratuitamente al 866-679-9129 de lunes a viernes de 6 a.m. a 12 a.m. hora del este (ET), o en línea en https://support.onepeloton.com/s/article/Peloton-Recall-Information?language=en_US o en www.onepeloton.com y hacer clic en "Product Recalls" (Productos retirados del mercado) en la parte inferior de la página para obtener información sobre cómo solicitar el tubo de asiento gratuito e instrucciones para su instalación.

Detalles del retiro

Unidades: Unas 833,000

Descripción: Este retiro incluye las bicicletas estáticas de ejercicio Peloton Original Series Bike+ con número de modelo PL02 y números de serie que comienzan con la letra "T". La bicicleta mide aproximadamente 4 pies (1.22 m) de largo por 2 pies (0.61 m) de ancho y cuenta con asiento y manubrio ajustables. El número de serie se encuentra dentro de la horquilla delantera, detrás de la horquilla delantera o detrás del volante de inercia (flywheel). Información adicional para localizar el número de serie de tu Bike+ está disponible (en inglés) aquí .

Incidentes/Lesiones: Peloton ha recibido tres reportes de ruptura y desprendimiento del tubo del asiento durante el uso, incluyendo dos reportes de lesiones por caída.

De venta en: Tiendas Peloton y Dick's Sporting Goods en todo el país, y en línea en onepeloton.com, ebay.com, Amazon.com y Dickssportinggoods.com desde enero de 2020 hasta abril de 2025 por alrededor de $2,495.

Importador: Peloton Interactive Inc., de Nueva York

Fabricación en: Taiwán

Acerca de la CPSC

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) se encarga de proteger al público contra riesgos irrazonables de lesión asociados al uso de miles de tipos de productos del consumidor. El costo nacional de las muertes, las lesiones y el daño a la propiedad por incidentes con productos del consumidor excede $1 billón de dólares al año. Desde su creación hace más de 50 años, la CPSC trabaja en garantizar la seguridad de los productos del consumidor, lo que ha contribuido a una disminución en el índice de lesiones vinculadas a dichos productos.

La ley federal prohíbe a cualquier persona vender productos sujetos a un retiro del mercado ordenado por la comisión o a un retiro del mercado voluntario llevado a cabo en consulta con la CPSC.

