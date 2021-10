Penta Security nagrodzona za innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego i wyróżniona statuetką CyberSecurity Breakthrough Awards 2021

SAN FRANCISCO, 5 października 2021 /PRNewswire/ -- Penta Security Systems Inc, światowy lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z Korei Południowej, ogłosiła dzisiaj, że otrzymała tytuł „Najlepszego dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego roku" w konkursie CyberSecurity Breakthrough Awards 2021, prestiżowym międzynarodowym programie wyróżniającym wybitne firmy i produkty w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.

WAPPLES stworzony przez firmę Penta Security to firewall aplikacji internetowych trzeciej generacji, opatrzony certyfikatem ICSA oraz działający w oparciu o zaawansowane algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, które wykrywają zagrożenia bazując na regułach, a nie na sygnaturach, umożliwiając zmaksymalizowanie wydajności aplikacji i osiągnięcie niemal zerowego wskaźnika fałszywych pozytywów. WAPPLES jest również produktem przyjaznym dla klienta, z przełomowymi funkcjami zwiększającymi wygodę, takimi jak autodiagnostyka w czasie rzeczywistym oparta na uczeniu maszynowym, zautomatyzowane narzędzia do przeglądów okresowych oraz intuicyjny graficzny interfejs użytkownika.

„Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to wyróżnienie przyznane przez CyberSecurity Breakthrough. Dysponowanie wiodącą w branży siłą badawczo-rozwojową pozwala nam na stałe wprowadzanie do naszych produktów najnowocześniejszych technologii, co jest dodatkowo potęgowane przez pogłębiające się więzi z naszymi klientami i głębokie zrozumienie doświadczeń użytkowników – oświadczył Seokwoo Lee, prezes i założyciel Penta Security. - Jesteśmy przekonani, że ta nagroda stanowi odzwierciedlenie odporności naszego zespołu i ciężko wypracowanego doświadczenia".

Do tegorocznego programu CyberSecurity Breakthrough Awards napłynęło ponad 4000 kandydatur z ponad 20 różnych krajów świata.

„W tym momencie tożsamość użytkowników oraz ich dane są w zasadzie globalną walutą, przez co bezpieczeństwo nigdy nie było ważniejsze. Dlatego właśnie niezbędne są rozwiązania na pierwszej linii frontu, które będą skutecznie przeciwdziałać i reagować na rosnące zagrożenia - powiedział James Johnson, dyrektor zarządzający w firmie CyberSecurity Breakthrough. - Oparty na logice mechanizm, oprócz uczenia maszynowego, pozwala WAPPLES zaspokoić tę potrzebę, zapewniając ochronę przed zagrożeniami typu zero-day exploit w aplikacjach internetowych i API, a także ograniczając ryzyko związane z atakami APT i ransomware. Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi Penta Security zdobycia tej nagrody".

Penta Security

Penta Security, światowy lider w dziedzinie bezpieczeństwa sieci, danych i internetu rzeczy z 24-letnim doświadczeniem w tworzeniu bezpiecznych połączeń, jest najlepszym dostawcą usług bezpieczeństwa cybernetycznego w Azji, wyróżnionym przez Frost & Sullivan. Firewall aplikacji internetowych WAPPLES firmy Penta Security był liderem rynku w Korei przez 13 kolejnych lat od 2009 roku, a także zdominował cały region Azji i Pacyfiku, uzyskując największy udział w rynku od 2016 roku. Od tego czasu firma zdobyła pozycję na rynku Europy, Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej. Dodatkowe informacje o Penta Security można znaleźć na stronie pentasecurity.com .

