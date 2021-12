PENTAX Medical Europe élargit ses solutions innovantes auprès de ses partenaires de santé

Fournir des solutions endoscopiques innovantes signifie mieux comprendre les besoins des cliniciens pour le traitement optimal et personnalisé chaque patient. Ce nouveau portefeuille comprend un bronchoscope à usage unique (PENTAX Medical ONE Pulmo™), et inclura bientôt le duodénoscope Slim DEC™ (ED32-i10 ; OE-A65), PlasmaTYPHOON™+, et le pack hygiène PENTAX Medical DEC™.

Michael Unger, directeur général du marketing, des produits et du développement commercial pour la région EMEA, explique : "Notre objectif principal est de fournir aux cliniciens et partenaires de soins de santé plus de choix et des options complémentaires pour traiter chaque patient de la meilleure façon possible, que ce soit pour une opération de routine ou d'urgence. En tant qu'acteur innovant dans ce domaine, nous proposons des solutions intelligentes pour un meilleur accompagnement possible des patients. Comme toujours, l'amélioration de l'hygiène et la sécurité des patients sont au cœur de nos recherches et de nos développements."

Amélioration du séchage et du stockage

Afin d'accompagner les patients dans le cadre d'opérations de routine, les endoscopes réutilisables et semi-jetables, combinés au séchage et au stockage des endoscopes à l'aide du système PlasmaTYPHOON™ et PlasmaBAG™, offrent la possibilité de minimiser le risque d'infection tout en maximisant la qualité des interventions et permettant la meilleure imagerie de sa catégorie. PENTAX Medical propose désormais un PlasmaBAG neutre en carbone, compensant toutes les émissions de carbone émises pendant le processus de production.

Ce mois-ci, la deuxième génération du système PlasmaTYPHOON sera lancée, le PlasmaTYPHOON+.[1] Ces deux systèmes accélèrent la réutilisation des endoscopes en réduisant considérablement les temps de séchage, passant de plusieurs heures à quelques minutes seulement, tout en assurant la désinfection des endoscopes jusqu'à 31 jours.[2]

La dernière génération de PlasmaTYPHOON+ sèche encore plus rapidement qu'auparavant, en 1 à 3 minutes, et offre une expérience utilisateur plus intuitive qui rend les processus plus sûrs et plus faciles pour les soignants. De plus, l'emplacement pour le séchage et le stockage des endoscopes a été considérablement réduite pour maximiser les coûts et l'espace nécessaire. PlasmaTYPHOON+ apporte également une aide supplémentaire pour le quotidien, en offrant une traçabilité complète, à la fois imprimée et numérique, avec des enregistrements de données prêts à être audités.

Solutions réutilisables, semi-jetables et jetables : le choix du médecin

Les endoscope semi-jetable offrent tous les avantages des endoscopes réutilisables et améliore la prévention des infections. Les partenaires de soins de santé peuvent continuer à minimiser le risque de contamination grâce à des innovations telles que le bouchon d'élévateur jetable (DEC) sur le duodénoscope vidéo DEC de PENTAX Medical, le jeu de valves à usage unique de PENTAX Medical et les brosses de nettoyage à usage unique, PROfILE. Ces consommables à usage unique se concentrent sur trois zones principales de préoccupation pour le risque d'infection potentiel : l'extrémité distale ou l'élévateur, les valves et les canaux.

Grâce à l'évaluation des besoins cliniques non satisfaits, le duodénoscope Slim DEC (ED32-i10 ; OE-A65) sera bientôt lancé, reconnaissant la nécessité d'un duodénoscope destiné aux patients pédiatriques ou adultes présentant une anatomie étroite. Le Slim DEC offre une performance thérapeutique constante, une visualisation exceptionnelle et réduit le risque de contamination. De plus, PENTAX Medical lancera bientôt le PENTAX Medical DEC Hygiene Pack, qui réunit toutes les pièces nécessaires dans un seul emballage prêt à l'emploi, améliorant ainsi la prévention des infections et optimisant le temps de travail.

Des soins de haute qualité sans compromis dans le domaine des soins pulmonaires

Pour aider les médecins à fournir des soins de la plus haute qualité, même dans les situations les plus urgentes et les plus critiques, PENTAX Medical a présenté ONE Pulmo en Europe: le bronchoscope à usage unique doté d'une puissance d'aspiration supérieure et d'une qualité d'image HD.

Le Dr Erik van der Heijden, professeur associé de pneumologie interventionnelle à la Radboud Universiteit Nijmegen, aux Pays-Bas, partage son expérience : "Le PENTAX Medical ONE Pulmo offre une qualité d'image haute résolution de niveau clinique. L'endoscope ressemble à un bronchoscope réutilisable et permet une meilleure aspiration et un meilleur échantillonnage combinés dans un scope plus fin."

Importance de l'innovation continue et de la collaboration

Le vrai changement vient de la compréhension du paysage des soins de santé - et de son remodelage. PENTAX Medical renforce son engagement à relever les défis sanitaires des dispositifs médicaux en améliorant continuellement nos produits, en optimisant les processus et en intégrant les demandes du marché.

Rainer Burkard, Chief Executive Officer EMEA & Chief Commercial Officer Americas, explique : " L'hygiène a toujours été l'un des principaux moteurs du développement de nos produits et elle continue de façonner nos efforts futurs. Chez PENTAX Medical, nous sommes à l'écoute et nous nous préoccupons des demandes du marché à chaque étape du processus. L'écoute du marché a confirmé notre approche consistant à continuer à nous concentrer sur la prévention des infections en endoscopie. À partir de décembre, nous allons lancer une série de nouveaux produits innovants pour les douze prochains mois et l'hygiène a toujours été un aspect pertinent dans leur développement. "

L'événement PENTAX dédiée à l'hygiène médicale sera organisé au début de l'année 2022, la nouvelle feuille de route et de nouveaux produits seront annoncés à cette occasion.

[1] Sortie limitée en 2021. D'autres marchés suivront en 2022.

[2] Validé pour un maximum de 744 heures de stockage (31 jours) selon la norme NF EN 16442. La durée maximale de stockage peut être soumise à la réglementation locale sur le stockage des endoscopes.

