People's Daily Online: Guangming Science City Forum 2025 in Shenzhen abgehalten

SHENZHEN, China, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Vom 4. bis 5. Dezember fand im Bezirk Guangming der südchinesischen Metropole Shenzhen in der Provinz Guangdong das Guangming Science City Forum 2025 statt. Spitzenwissenschaftler, führende Vertreter der Industrie sowie politische Entscheidungsträger kamen zusammen, um eine Reihe von Innovationsergebnissen aus den Bereichen Wissenschaft und Technik zu präsentieren.

Das Nationale Innovationszentrum für biotechnologische Produktion gab den Start seines Probebetriebs bekannt. Es handelt sich um die einzige nationale industrielle Innovationsplattform Chinas im Bereich der Bioproduktion. Vorgesehen ist der Aufbau von sechs zentralen Plattformen, die Bereiche wie grüne und kohlenstoffarme Entwicklung, Bio-Landwirtschaft sowie Medizin und Gesundheit abdecken.

Der Wissenschafts- und Innovations-Dachfonds des Bezirks Guangming in Shenzhen nahm offiziell den Betrieb auf. Das Volumen der ersten Phase beträgt rund eine Milliarde Yuan. Gleichzeitig wurden die ersten Reserve-Teilfonds veröffentlicht, um frühe Investitionen, Grundlageninnovationen, technologische Durchbrüche sowie den Ergebnistransfer gezielt zu unterstützen.

Die Zweigstelle für High-End-Forschungsinstrumente in Shenzhen des Regionalzentrums für Technologietransfer und -umsetzung der nationalen Hochschulen in der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area wurde offiziell eingeweiht. Der Schwerpunkt liegt auf der eigenständigen Entwicklung sowie der schnellen industriellen Umsetzung hochwertiger wissenschaftlicher Instrumente.

Auf dem Hauptforum hielten führende chinesische und ausländische Wissenschaftler Grundsatzreden. Charles Lieber stellte die neuesten Fortschritte bei der Weiterentwicklung von Gehirn-Computer-Schnittstellen vor, während Dan Yang aktuelle Forschungsergebnisse zu den Mechanismen und der Bedeutung des Schlafs präsentierte. Zeitgleich mit dem Hauptforum wurden sieben hochrangige Parallelforen abgehalten.

Als Pilotgebiet für das umfassende Nationale Wissenschaftszentrum in der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area hat die Guangming Science City eine Reihe von Forschungsanlagen, forschungsorientierten Universitäten, Provinz-Laboratorien und wissenschaftlichen Instituten angesiedelt. Mittlerweile sind dort mehr als 3.000 hochqualifizierte Fachkräfte tätig. Guangming wurde drei Jahre in Folge in die Liste der 100 bedeutendsten Wissenschaftsstädte Chinas aufgenommen.

