People's Daily Online: Shenzhen acoge el Foro Ciudad Científica Guangming 2025

SHENZHEN, China, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Foro Ciudad Científica Guangming 2025 se llevó a cabo en Shenzhen, provincia de Guangdong, del 4 al 5 de diciembre.

El notable encuentro marcó el inicio de la operación de prueba del Centro Nacional de Innovación Industrial para la Biomanufactura.

Siendo la única plataforma nacional de innovación en biomanufactura de China, el centro se especializa en tecnologías verdes y bajas en carbono, bioagricultura y atención médica, bajo seis plataformas especializadas que incluyen biomanufactura automatizada, producción a gran escala de vectores e instalaciones de control de la calidad.

En el Foro Ciudad Científica Guangming 2025, se presentó los Fondos de Innovación Científica y Tecnológica de Guangming, un compromiso de capital inicial de acerca de 1.000 millones de yuanes (140 millones de dólares).

La ocasión también fue propicia para inaugurar el Centro Regional de Transferencia y Transformación de Tecnología de la Universidad Nacional (Área de la Gran Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao) y el Centro de Sede de Instrumentos Científicos de Alta Gama de Shenzhen.

Científicos destacados y líderes de la industria de China y del extranjero ofrecieron conferencias magistrales en el foro principal.

Charles M. Lieber, profesor de la Escuela Internacional de Posgrado de Tsinghua Shenzhen, investigador SMART y director fundador de i-BRAIN en la Academia de Investigación y Traducción Médica de Shenzhen, intervino sobre los últimos avances en interfaces cerebro-computadora.

Durante el Foro Ciudad Científica Guangming 2025 se llevaron a cabo siete sesiones paralelas de alto nivel, fomentando ideas, reuniendo recursos y promoviendo la cooperación ganar-ganar.

La Ciudad Científica Guangming, un centro clave dentro de la zona piloto del Centro Nacional de Ciencia Integral del Área de la Gran Bahía, está atrayendo recursos de innovación de todo el mundo. En su recinto, alberga importantes instalaciones científicas, dos universidades de investigación líderes, dos laboratorios provinciales y 11 institutos de investigación, que en conjunto apoyan a más de 3.000 profesionales de primer nivel.

