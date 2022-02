Pepperstone entre dans la tête des spéculateurs sur séance dans le cadre d'une campagne mondiale de Saatchi & Saatchi New Zealand

DOCKLANDS, Australie, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- Après un processus concurrentiel à l'échelle de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande l'an dernier, Pepperstone, une société de courtage australienne spécialisée dans le marché des contrats pour la différence maintes fois primée, a nommé Saatchi & Saatchi New Zealand comme agence de création et de stratégie mondiale pour soutenir le développement et le lancement d'une nouvelle proposition de marque sur le marché.

Forte de son empreinte mondiale croissante, de son permis d'exercice dans sept juridictions et de ses 10 années d'existence, Pepperstone avait à cœur de faire bouger les choses.

La campagne au ton léger est conçue pour se démarquer de la masse d'images d'archives et de communications typiques qui mettent l'accent sur le côté sérieux de la spéculation, faisant entrer l'audience visée dans l'esprit des spéculateurs. Cette idée de plateforme mémorable donne à Pepperstone une voix distincte sur le marché en vue d'accroître la notoriété de la marque.

Les spéculateurs sur séance sont toujours très à l'affût des événements susceptibles de modifier les indices ou d'entraîner la volatilité des marchés. Ils pensent immédiatement à la réaction en chaîne et aux conséquences possibles de ces situations sur le marché. Et comme nous tous, lorsqu'ils prennent des décisions, ils ont dans la tête des voix qui les incitent tout à la fois à être prudents, à prendre des risques et à agir de façon rationnelle.

Selon Jordan Sky, directeur créatif de Saatchi & Saatchi, « les spéculateurs sur séance sont un public très spécifique qui a son propre langage et sa propre façon de penser, c'est presque comme faire une campagne interentreprises. Pour écrire cette campagne, nous nous sommes plongés dans le monde de la négociation et nous sommes entrés dans l'esprit d'un spéculateur – et nous nous sommes dit, finalement, pourquoi ne pas le faire littéralement? »

Tony Gruebner, chef de la direction du marketing mondiale à Pepperstone, a déclaré : « La principale raison du succès passé et continu de Pepperstone est notre passion pour l'amélioration continue de chaque aspect de l'expérience de négociation pour nos clients. Nous y arrivons grâce à une compréhension approfondie de ce que cela signifie d'être un spéculateur et grâce à notre empathie à l'égard des hauts et des bas d'une journée typique, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel. Je suis ravi d'avoir élaboré, avec Saatchi et Saatchi NZ, un concept qui donne vie à tout cela en résumant succinctement les conflits et les dilemmes internes que suscite la prise de décisions cruciales, et par extension, en mettant en évidence le dialogue interne entre tous les types de personnalités qui se retrouvent en chaque spéculateur. Cette campagne montre qu'à Pepperstone, nous comprenons toute la gamme d'émotions que ressentent nos clients, mais elle montre aussi que ce qui les unit en fin de compte, c'est le plaisir de relever des défis. »

Steve Cochran, Saatchi & Saatchi NZ, directeur de la création, a déclaré : « Durant le tournage de ces publicités, il a fallu respecter des restrictions assez strictes liées à la COVID-19. Le fait d'avoir un seul acteur talentueux sur le plateau qui jouait différents rôles était non seulement amusant, mais certainement aussi une bonne façon de respecter les règles de distanciation sociale. »

Cette campagne, tournée par Florence Noble de Eight Films, n'est pas diffusée en Nouvelle-Zélande, mais a été présentée au public mondial le 9 février 2022.

Publicité de marque de 30 secondes : https://youtu.be/OxWSlZk6vDk

Négociation automatisée : https://youtu.be/KqxnANvhxZE

Multiactifs : https://youtu.be/x7eJHpWwp-Q

Crédits :

Chef de la direction du marketing : Tony Gruebner

Chefs du marketing : Sheetal Maharaj et Anna Simmonds

Agence : Saatchi & Saatchi NZ

Société de production : Eight

Chef de production : Claire Kelly

Réalisatrice : Florence Noble

Musique : Mike Newport

Son : Shane Taipari, Franklin Road

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Rosie Barclay, MSL Group, [email protected]

À propos de Pepperstone

Fondé en 2010, Pepperstone est devenu un courtier en ligne primé, spécialisé dans le domaine du forex et des CFD, connu pour offrir un service client exceptionnel. Le groupe Pepperstone possède des entités liées dans le monde entier et est réglementé par l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la UK Financial Conduct Authority (FCA), la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), la Securities Commission of the Bahamas (SCB), la Dubai Financial Services Authority (DFSA), la Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) et la Capital Markets Authority of Kenya (CMA).

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1673397/pepperstone_group_Logo.jpg

