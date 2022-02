Pepperstone entra na mente dos day traders com uma campanha global via Saatchi & Saatchi NZ

DOCKLANDS, Austrália, 9 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/-- Após um processo competitivo na Austrália e Nova Zelândia no ano passado, a premiada corretora australiana de CFDs Pepperstone nomeou a Saatchi & Saatchi New Zeland como sua agência de estratégia global e criação para ajudar no desenvolvimento e lançamento de uma nova proposta de marca para o mercado.

Com uma presença global crescente, licenciada em sete jurisdições e uma história de mais de dez anos, a Pepperstone estava disposta a agitar as coisas.

A alegre campanha foi criada para se diferenciar da grande quantidade de comunicações repletas de imagens e típicas negociações sérias e para levar os espectadores para dentro da mente do trader, dando à Pepperstone uma voz diferenciada no mercado para aumentar a conscientização da marca por meio de uma ideia de plataforma memorável.

Os day traders, ou investidores de curtíssimo prazo, estão sempre extremamente alertas a eventos que possam mudar os índices ou acionar a volatilidade do mercado. Eles imediatamente começam a pensar na reação em cadeia e nos possíveis resultados que essas situações poderão provocar no mercado. E como todos nós, quando tomam decisões, eles têm as vozes da cautela, do risco e da razão em suas cabeças.

Jordan Sky, diretor de criação da Saatchi & Saatchi, disse: "Os day traders são um público muito específico, com sua própria linguagem única e forma de pensar; é quase como fazer uma campanha B2B. Para elaborar esta campanha, mergulhamos no mundo do trading e entramos na mente de um trader - e, por fim, pensamos 'por que não fazer isso literalmente'?"

Tony Gruebner, diretor de marketing global da Pepperstone, disse: "A razão número um para o sucesso passado e atual da Pepperstone é a paixão pela melhoria contínua de cada aspecto da experiência de trading para nossos clientes. Fazemos isso por meio de um profundo entendimento do que significa ser um trader e da empatia que temos pelos altos e baixos em um dia típico, não só financeiramente, mas também emocionalmente. Estou entusiasmado que, com a Saatchi & Saatchi NZ, desenvolvemos um conceito que dá vida a isso, incorporando sucintamente o conflito interno e o dilema de tomar decisões cruciais e, por extensão, apresentando o diálogo interno entre todos os diferentes tipos de personalidade que vivem dentro de cada trader. Esta campanha ilustra que, na Pepperstone, entendemos toda a gama de emoções que nossos clientes enfrentam, mas que o que os une, no fim das contas, é a emoção do desafio".

Steve Cochran, diretor de criação da Saatchi & Saatchi NZ, disse: "Estes comerciais foram filmados sob severas restrições da Covid. Ter um único ator talentoso no set desempenhando diferentes papéis foi não só divertido, mas também certamente uma boa maneira de respeitar as regras de distanciamento social."

Esta campanha, filmada por Florence Noble da Eight Films, embora não sendo exibida na Nova Zelândia, foi lançada para um público global em 9 de fevereiro de 2022.

Créditos:

Diretor de marketing: Tony Gruebner

Líderes de marketing: Sheetal Maharaj e Anna Simmonds

Agência: Saatchi&Saatchi NZ

Produção: Eight

Produtora executiva: Claire Kelly

Diretora: Florence Noble

Música: Mike Newport

Som: Shane Taipari, Franklin Road

Para mais informações, entre em contato com:

Rosie Barclay, MSL Group, [email protected]

Sobre a Pepperstone

Fundada em 2010, a Pepperstone cresceu e se tornou uma premiada corretora global de forex e de CFDs, conhecida por oferecer excepcional atendimento ao cliente. O Pepperstone Group tem subsidiárias no mundo todo e é regulamentado pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySec), pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB), pela Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA), pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) e pela Autoridade de Mercado de Capitais do Quênia (CMA).

