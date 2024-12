PeproMene Bio, Inc. et l'Institute for Follicular Lymphoma Innovation annoncent un investissement de 11 millions de dollars pour faire progresser PMB-CT01 (thérapie cellulaire CAR T BAFF-R) dans le traitement du lymphome folliculaire récidivant/réfractaire.

Sur la base des premiers résultats cliniques prometteurs de l'étude de phase 1 PMB-102 de PeproMene Bio, la société recevra 6 millions de dollars US d'avance et 5 millions de dollars US supplémentaires sous forme d'investissements conditionnels de l'Institute for Follicular Lymphoma Innovation (Institut pour l'innovation pour le lymphome folliculaire).





Des patients atteints de lymphome folliculaire récidivant/réfractaire seront inclus dans la phase d'expansion de l'étude de phase 1 PMB-102 de PeproMene Bio évaluant les cellules CAR T ciblant le récepteur du BAFF (PMB-CT01) chez des patients adultes atteints de lymphome malin non hodgkinien à cellules B récidivant ou réfractaire (B-NHL).

IRVINE, Californie, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc. (PMB) a annoncé un investissement de 11 millions de dollars del'Institute for Follicular Lymphoma Innovation (IFLI) pour soutenir le développement clinique de PMB-CT01 (thérapie cellulaire CAR T BAFF-R) chez les patients atteints de lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire (r/r). L'investissement comprend 6 millions de dollars US d'avance et 5 millions de dollars US supplémentaires sous forme de financement conditionnel. S'appuyant sur les résultats prometteurs de l'étude de phase 1 de PMB, la phase d'expansion inclura désormais des patients atteints de lymphome folliculaire r/r, ce qui permettra d'évaluer plus avant l'innocuité et l'efficacité des cellules CAR T ciblant le récepteur du BAFF chez des patients lourdement prétraités.

La thérapie cellulaire CAR T BAFF-R a été développée par City of Hope pour fournir une alternative ou une option de traitement de suivi pour le nombre important de patients atteints de tumeurs malignes à cellules B qui rechutent après avoir reçu un traitement standard, y compris une thérapie cellulaire CAR T CD19 commerciale.

« Il existe un important besoin non satisfait de traitements efficaces après une thérapie CAR T CD19, qui soient à la fois sûrs et efficaces chez les patients lourdement prétraités », explique Hazel Cheng, PhD, directrice de l'exploitation de PMB. « Nous sommes profondément engagés dans le développement scientifique et clinique de cette nouvelle thérapie cellulaire potentiellement prometteuse dans le lymphome folliculaire r/r et d'autres types de tumeurs malignes à cellules B. »

« Il est très encourageant de constater que les six patients atteints de lymphome non hodgkinien et traités avec PMB-CT01 ont présenté un taux de guérison de 100 % et n'ont subi que de faibles effets indésirables liés au traitement, en particulier un SRC de grade 1 et un ICANS de grade 1 », déclare Elizabeth Budde, M.D., PhD., investigatrice principale de l'essai et professeur agrégé d'hématologie à City of Hope, l'une des organisations de recherche et de traitement du cancer les plus importantes et les plus avancées des États-Unis. « La plupart des participants à l'essai ont rechuté après une thérapie CAR T CD19 et/ou présentaient une tumeur CD19 négative. Le PMB-CT01 pourrait donc constituer une option thérapeutique viable pour les patients confrontés à ce scénario difficile. Il est également intéressant de noter que BAFF-R CAR T pourrait surpasser les thérapies cellulaires CD19 CAR T approuvées par la FDA, étant donné son équilibre toujours favorable entre l'efficacité et l'innocuité. »

« PMB-CT01 présente un potentiel énorme dans l'amélioration des résultats pour les patients atteints de lymphomes non hodgkiniens, en particulier le lymphome folliculaire », ajoute Michel Azoulay, M.D., directeur médical d'IFLI. « Nous sommes ravis de soutenir PeproMene Bio, Inc. dans son exploration du PMB-CT01 pour les patients atteints de lymphome folliculaire. »

Pour plus d'informations sur PeproMene Bio, Inc. veuillez consulter pepromenebio.com, et pour plus d'informations sur l'Institute for Follecular Lymphoma Innovation veuillez consulter i-fli.org.

À propos de PMB-CT01

PMB-CT01 est la première thérapie cellulaire CAR T autologue ciblant le récepteur du BAFF, en son genre. Le récepteur du BAFF (Récepteur aux facteurs d'activation des lymphocytes B), membre de la superfamille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale (TNF), est le principal récepteur du BAFF et il est exprimé presque exclusivement sur les cellules B. Étant donné que la signalisation du récepteur du BAFF favorise la prolifération normale des lymphocytes B et semble être nécessaire à leur survie, il est peu probable que les cellules tumorales échappent au traitement en raison de la perte de l'antigène du récepteur du BAFF. Cette caractéristique unique fait de la thérapie CAR T BAFF-R une option très prometteuse pour le traitement des tumeurs malignes à cellules B. Le CAR BAFF-R a été construit à l'aide d'anticorps anti-récepteur du BAFF à fragment variable à chaîne unique (scFv) et des domaines de signalisation de deuxième génération CD3ζ et 4-1BB. Nos recherches ont démontré que les cellules CAR T BAFF-R tuent efficacement les lymphomes et leucémies humains tant in vitro que dans des modèles animaux. PeproMene Bio a obtenu de City of Hope une licence de propriété intellectuelle relative à PMB-CT01.

À propos de PeproMene Bio

PeproMene Bio, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique basée à Irvine, en Californie, qui se concentre sur le développement clinique de nouvelles thérapies pour traiter les tumeurs malignes à cellules B et les troubles auto-immuns. Le candidat principal de PeproMene, PMB-CT01 (cellules T BAFFR-CAR) est actuellement étudié pour traiter les lymphomes non hodgkiniens à cellules B (B-NHL ; NCT05370430) et les leucémies lymphoblastiques aiguës à cellules B (B-ALL ; NCT04690595) dans des essais cliniques de phase 1. PeproMene Bio développe également un engageur de cellules T bispécifiques du récepteur du BAFF et des cellules BAFFR-CAR NK.

À propos de l'iFLI

L'Institute for Follicular Lymphoma Innovation (Institut pour l'innovation pour le lymphome folliculaire - IFLI) est une fondation privée mondiale à but non lucratif qui se consacre à l'accélération du développement d'options thérapeutiques innovantes pour les patients atteints de lymphome folliculaire. L'IFLI soutient la recherche et la technologie de pointe afin de permettre le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies et/ou de biomarqueurs pour le traitement et la compréhension de la biologie du lymphome folliculaire. La fondation déploie son budget à travers des subventions, des partenariats basés sur des projets et des investissements philanthropiques privés afin d'atteindre ses objectifs en matière d'innovation. L'IFLI encourage la collaboration et s'efforce de permettre le partage des données et l'échange de connaissances et d'expertise entre les chercheurs et les institutions qui font progresser la recherche sur le lymphome folliculaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.i-fli.org.

