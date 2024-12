PeproMene Bio, Inc. und das Institute for Follicular Lymphoma Innovation kündigen eine Investition von 11 Millionen US-Dollar an, um PMB-CT01 (BAFF-R CAR T-Zelltherapie) für rezidivierte/refraktäre follikuläre Lymphome voranzutreiben

Aufgrund der vielversprechenden frühen klinischen Ergebnisse der Phase-1-Studie PMB-102 von PeproMene Bio erhält das Unternehmen eine Vorauszahlung von 6 Mio. USD sowie weitere 5 Mio. USD in Form von bedingten Tranchierungen vom Institute for Follicular Lymphoma Innovation.





Patienten mit rezidiviertem/refraktärem follikulärem Lymphom werden in die Expansionsphase der Phase-1-Studie PMB-102 von PeproMene Bio aufgenommen, in der BAFF-R-gerichtete CAR-T-Zellen (PMB-CT01) bei erwachsenen Patienten mit r/r B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom (B-NHL) untersucht werden.

IRVINE, Kalifornien, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc. (PMB) hat eine Investition in Höhe von 11 Millionen US-Dollar vom Institute for Follicular Lymphoma Innovation (IFLI) bekannt gegeben, um die klinische Entwicklung von PMB-CT01 (BAFF-R CAR T-Zelltherapie) bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (r/r) follikulärem Lymphom zu unterstützen. Die Investition umfasst eine Vorauszahlung von 6 Mio. USD und weitere 5 Mio. USD in Form einer bedingten Tranchenfinanzierung. Aufbauend auf den vielversprechenden Ergebnissen der Phase-1-Studie von PMB wird die Expansionsphase nun Patienten mit r/r follikulärem Lymphom einschließen, um die Sicherheit und Wirksamkeit von BAFF-R zielgerichteten CAR-T-Zellen bei stark vorbehandelten Patienten weiter zu untersuchen.

Die BAFF-R CAR T-Zelltherapie wurde von City of Hope entwickelt, um eine alternative oder weiterführende Behandlungsoption für die große Zahl von Patienten mit bösartigen B-Zell-Erkrankungen zu bieten, die nach der Behandlung mit Standardmedikamenten, einschließlich der kommerziellen CD19 CAR T-Zelltherapie, einen Rückfall erleiden.

„Es besteht ein erheblicher ungedeckter Bedarf an wirksamen Behandlungen nach einer CD19-CAR-T-Therapie, die bei stark vorbehandelten Patienten sowohl sicher als auch wirksam sind", sagte Hazel Cheng, PhD, , COO von PMB. „Wir engagieren uns sehr für die laufende wissenschaftliche und klinische Entwicklung dieser potenziell vielversprechenden neuen Zelltherapie bei r/r follikulärem Lymphom und anderen Arten von B-Zell-Malignomen."

„Es ist wirklich ermutigend, dass alle sechs Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphom, die mit PMB-CT01 behandelt wurden, eine 100-prozentige CR-Rate und nur geringfügige unerwünschte Ereignisse bei der Behandlung aufwiesen, insbesondere Grad-1-CRS und Grad- 1-ICANS", sagte Elizabeth Budde M.D., PhD, die Leiterin der Studie und außerordentliche Professorin für Hämatologie bei City of Hope, einer der größten und fortschrittlichsten Organisationen für Krebsforschung und -behandlung in den USA. „Die meisten Studienteilnehmer erlitten nach der CD19-CAR-T-Therapie einen Rückfall und/oder hatten einen CD19-negativen Tumor. PMB-CT01 könnte daher eine praktikable therapeutische Option für Patienten sein, die mit dieser schwierigen Situation konfrontiert sind. Es ist auch bemerkenswert, dass BAFF-R CAR T die von der FDA zugelassenen CD19 CAR T-Zelltherapien übertreffen könnte, da das Verhältnis von Wirksamkeit und Sicherheit durchweg günstig ist."

„PMB-CT01 zeigt ein enormes Potenzial zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei Non-Hodgkin-Lymphomen, insbesondere bei follikulärem Lymphom", erklärte Dr. Michel Azoulay, CMO von IFLI. „Wir freuen uns sehr, PeproMene Bio, Inc. bei der Erforschung von PMB-CT01 für Patienten mit follikulärem Lymphom zu unterstützen."

Weitere Informationen über PeproMene Bio, Inc. finden Sie unter pepromenebio.com, und weitere Informationen über das Institute for Follecular Lymphoma Innovation finden Sie unter i-fli.org.

Informationen zu PMB-CT01

PMB-CT01 ist die erste auf BAFF-R ausgerichtete, autologe CAR-T-Zelltherapie ihrer Klasse. BAFF-R (B-Cell Activating Factor Receptor), ein Mitglied der Tumornekrosefaktor (TNF)-Rezeptor-Superfamilie, ist der Hauptrezeptor für BAFF und wird fast ausschließlich auf B-Zellen exprimiert. Da die BAFF-R-Signalübertragung die normale B-Zell-Proliferation fördert und für das Überleben der B-Zellen erforderlich zu sein scheint, ist es unwahrscheinlich, dass Tumorzellen durch den Verlust des BAFF-R-Antigens der Therapie entgehen. Diese einzigartige Eigenschaft macht die BAFF-R CAR T-Therapie zu einer vielversprechenden Option für die Behandlung von B-Zell-Malignomen. Das BAFF-R-CAR wurde unter Verwendung von Anti-BAFF-R-Single-Chain-Fragment-Variable-Antikörpern (scFv) und den Signaldomänen CD3ζ und 4-1BB der zweiten Generation hergestellt. Unsere Forschung hat gezeigt, dass BAFF-R CAR T-Zellen menschliche Lymphome und Leukämien sowohl in vitro als auch in Tiermodellen wirksam abtöten. PeproMene Bio hat das geistige Eigentum an PMB-CT01 von City of Hope lizenziert.

Informationen zu PeproMene Bio

PeproMene Bio, Inc. ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase mit Sitz in Irvine, Kalifornien, das sich auf die klinische Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung von B-Zell-Malignomen und Autoimmunerkrankungen konzentriert. PeproMenes führender Kandidat PMB-CT01 (BAFFR-CAR T-Zellen) wird derzeit in klinischen Studien der Phase 1 zur Behandlung des rezidivierten und refraktären B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphoms (B-NHL; NCT05370430) und der akuten B-Zell-lymphoblastischen Leukämie (B-ALL; NCT04690595) untersucht. PeproMene Bio entwickelt außerdem BAFFR Bispecific T Cell Engager und BAFFR-CAR NK-Zellen.

Informationen zu iFLI

Informationen zum Institute for Follicular Lymphoma Innovation Das Institute for Follicular Lymphoma Innovation (IFLI) ist eine globale, gemeinnützige, private Stiftung, die die Entwicklung innovativer Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit follikulärem Lymphom (FL) beschleunigen will. IFLI unterstützt Spitzenforschung und -technologien, die zur Entwicklung und Vermarktung neuartiger Therapeutika und/oder Biomarker für die Behandlung von FL und zum Verständnis der Biologie von FL führen sollen. Die Stiftung setzt ihr Budget in Form von Zuschüssen, projektbezogenen Partnerschaften und philanthropischen Venture-Investitionen ein, um ihre Innovationsziele zu erreichen. IFLI fördert die Zusammenarbeit und arbeitet daran, die gemeinsame Nutzung von Daten und den Austausch von Wissen und Fachkenntnissen zwischen Forschern und Institutionen zu ermöglichen, die die FL-Forschung vorantreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.i-fli.org.

