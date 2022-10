- O ELENCO ESTRELADO PARTICIPA DE UM EMOCIONANTE TORNEIO DE "CANETAS" NO PRIMEIRO CLIPE DE FUTEBOL DA CAMPANHA INTERNACIONAL DA PEPSI "THIRSTY FOR MORE" -

NOVA YORK, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- #THIRSTYFORMORE - A Pepsi lançou hoje seu filme de futebol mais empolgante até o momento, o "Nutmeg Royale". Centrada nos lindos movimentos habilidosos do jogo, a gigante das bebidas gaseificadas usou sua capacidade incomparável e comprovada de unir perfeitamente os mundos da cultura do futebol e do entretenimento para criar uma campanha repleta de ação e de estrelas, sob seu novo slogan internacional "Thirsty For More".

PEPSI® FAZ ESTREIA MUNDIAL DO CLIPE DE FUTEBOL REPLETO DE AÇÃO "NUTMEG ROYALE" ESTRELANDO OS ÍCONES LEO MESSI, PAUL POGBA E RONALDINHO

Em um filme épico, os fãs podem ver o grande jogador de futebol de todos os tempos e sete vezes vencedor do Premio Bola de Ouro - Leo Messi - ao lado de jogadores icônicos - Paul Pogba e Ronaldinho - participarem de sua partida mais difícil até hoje. Disputando uns com os outros, e também com desavisados moradores locais, os astros do futebol de elite se enfrentam em um sensacional e divertido torneio de "canetas". O anúncio em estilo de filme de ação em ritmo acelerado é repleto de participações especiais, truques e o humor característico da Pepsi, tudo ao som de uma das trilhas sonoras mais icônicas do futebol, a contagiante "The Rockafeller Skank" de Fatboy Slim. Somando-se ao elenco lendário, os influenciadores de futebol Luva de Pedreiro e Kaljit Atwal também podem ser vistos apresentando suas habilidades características. Como parte de seu novo slogan internacional "Thirsty for More", a Pepsi está promovendo a ambição da "Generation Thirsty" - uma tribo de pessoas com uma mentalidade curiosa - destacando a próxima geração de talentos incríveis, o que torna Luva e Kaljit combinações perfeitas para a marca.

Em "Nutmeg Royale", tudo e todos são um alvo. Truque reservado para os aventureiros sedentos pela correria do jogo, para dar uma "caneta", é necessário ter confiança, habilidade e sincronismo impecável. É mais do que apenas uma movimentação em campo, é uma mentalidade. Dirigido por Ernest Desumbila, o premiado cineasta de Barcelona, o filme "Nutmeg Royale" está repleto de referências da cultura do futebol do início ao fim, destacando a universalidade do tão adorado jogo e a interseção do esporte com a cultura popular, algo de que a Pepsi é pioneira há muito tempo.

O envolvente conteúdo criativo começa com o GOAT (melhor de todos os tempos) Leo Messi, distraindo-se com nada menos do que o delicioso refrigerante de cola da Pepsi em um dia de calor. O momento de distração atua como o catalisador da batalha Nutmeg Royale que se segue, e a inesperada diversão iniciada pelos astros mundiais do futebol chama a atenção de todos, de transeuntes locais a canais de notícias em todo o mundo. Até mesmo as redes sociais ficam fora de controle, e o renomado jornalista e influenciador de futebol Fabrizio Romano conta ao mundo sobre os dribles ágeis em suas plataformas! Pogba e Ronaldinho deixam claras suas habilidades para garantir seus lugares no quadro de liderança de "canetas" no confronto, que é anunciado com a voz do icônico comentarista esportivo Peter Drury , que - nem mesmo ele - consegue acreditar no que está vendo. Com as ruas agitadas devido à ação da batalha, uma bola inesperada voa pelo céu e é encontrada pelos humildes cascos de Horsinho, o cavalo que, para não perder, entra em ação e se destaca na arte de dar "canetas". O filme chega a um final emocionante com um último "gol" de caneta. Preste bem atenção para ver quem é coroado vencedor do "Nutmeg Royale".

Ao comentar sobre a nova campanha, o Diretor Sênior de Marketing Global da Pepsi, Gustavo Reyna, disse: "Estamos muito entusiasmados em compartilhar o clipe de futebol "Nutmeg Royale" com o mundo, uma vez que é uma verdadeira celebração do que a Pepsi faz de melhor: Se divertir. Quando decidimos criar essa campanha, sabíamos que a "caneta" era a jogada perfeita para mostrar. Uma jogada de "caneta" é para os habilidosos, os ambiciosos e os amantes da diversão que estão sedentos pela emoção do jogo. Criar momentos divertidos para nossos consumidores curtirem está no centro de quem somos na Pepsi. É essa diversão inusitada que realmente queríamos que se refletisse em tudo que fazemos. Com esse filme e os próximos momentos que planejamos, fazemos exatamente isso!"

Com um arquivo repleto de conteúdo sobre futebol, o "Nutmeg Royale" vai além l para oferecer entretenimento a fãs de todas as idades. Da música de sucesso amplamente reconhecida "The Rockafeller Skank"sendo a trilha sonora épica do video, aos ícones retrô de videogame, o anúncio está repleto de referências à cultura pop, que dão vida à universalidade do jogo. Os fãs também podem reconhecer a camisa usada pelos jogadores, que homenageia a icônica camisa de futebol da Pepsi de 2002, uma homenagem ao impacto longo e incomparável da marca na cultura do futebol. Os fãs que assistirem de perto poderão notar um código oculto que precisam escanear para ter a chance de colocar as mãos em uma emocionante novidade da Pepsi, a ser divulgada nas próximas semanas também.

"Nutmeg Royale" é o primeiro filme a entrar na nova campanha internacional da marca Pepsi "Thirsty for More", lançada no início deste mês. "Thirsty for More" é uma visão de mundo compartilhada entre a marca e seus consumidores e celebra e recompensa aqueles que buscam sua curiosidade para experimentar coisas emocionantes, inesperadas. "Thirsty For More" será realizada por meio de diversas experiências e conteúdos com propósito, produtos, paixões, como o futebol, e música.

Fique ligado para mais lançamentos interessantes e conteúdos digitais, incluindo vídeos em dueto eletrizantes do Tik Tok e produtos inovadores e deliciosos da Pepsi nas próximas semanas, que você não vai querer perder! Os fãs podem participar da conversa on-line seguindo #THIRSTYFORMORE, #PepsiNutmeg e @PepsiGlobal.

Declarações de apoio dos atletas:

Leo Messi: "É ótimo voltar a trabalhar com a Pepsi e criar momentos divertidos sobre futebol para os fãs. Eu me diverti muito filmando essa campanha - ela é cheia de energia e me permitiu mostrar uma das minhas habilidades de futebol preferidas - a caneta!"

Paul Pogba: "Essa é uma de minhas campanhas favoritas nas quais já trabalhei com a Pepsi! Tudo é centrado no truque de futebol da caneta, que é legal e divertido, duas coisas que eu gosto muito. Se você está com sede de grandeza, tem que correr riscos. Esse filme é para todos com essa visão de mundo sedenta , pronta para jogar para valer e fazer coisas interessantes acontecerem!"

Ronaldinho: "Sempre me diverti muito trabalhando com a Pepsi e usando aquela icônica camisa azul. Sei que os fãs vão adorar essa nova campanha e mal posso esperar para que eles vejam a próxima ação sobre canetas que planejamos também!"

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados por consumidores mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios do mundo. A PepsiCo gerou mais de USD 79 bilhões em faturamento líquido em 2021, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos práticos como Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas agradáveis, incluindo muitas marcas icônicas que geram mais de USD 1 bilhão cada uma em vendas estimadas de varejo anualmente.

O que orienta a PepsiCo é nossa visão de ser líder global em bebidas e alimentos práticos ganhando com a PepsiCo Positive (pep+). A pep+ é nossa transformação estratégica completa que coloca a sustentabilidade e o capital humano no centro de como geraremos valor e crescimento, operando dentro dos limites planetários e inspirando mudanças positivas para o planeta e para as pessoas. Para mais informações, acesse www.pepsico.com e siga-nos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn @PepsiCo.

