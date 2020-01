Pepsi® se asocia con "La Voz" de Telemundo para celebrar la cultura hispana y la próxima gran superestrella musical

"Pepsi siente pasión por elevar las voces diversas y emocionantes en la comunidad hispana, y nuestra nueva integración con 'La Voz' es la plataforma perfecta para hacerlo; celebrando y empoderando sin reparos a los incipientes talentos que están mostrando su esfuerzo y su pasión para que todo el mundo lo vea", dijo Esperanza Teasdale, vicepresidenta y gerente general de Marketing de la Unidad de Negocios Hispanos (Hispanic Business Unit por sus siglas en inglés) de PepsiCo. "La asociación, que aprovecha el rico legado de la marca Pepsi en música y entretenimiento, nos permite celebrar puntos de la pasión y la cultura hispana y apoya a la próxima generación de músicos talentosos que no temen vivir la vida a su manera y seguir sus sueños musicales".

La integración también llevará a la realidad y presentará el lema de la campaña más reciente de Pepsi en los Estados Unidos: "That's What I Like" ("Es Lo Que Quiero"). El nuevo lema, lanzado este mes, es el primero de la marca en dos décadas y está inspirado por los consumidores de Pepsi más leales, a quienes con orgullo les gusta lo que les gusta y viven sus vidas en voz alta, sin preocuparse de lo que piensan los demás, tanto si interpretan una canción en karaoke, aplauden al final de una película o simplemente disfrutan una Pepsi. Pepsi reveló cinco nuevos anuncios comerciales nacionales para lanzar el nuevo lema, tres de los cuales se desarrollaron en asociación con la agencia hispana de la marca Pepsi, Alma ("DJ BBQ", "Subway" y "Lavandería). Los nuevos anuncios destacan a varias personas comunes que se pierden en un momento y se encuentran bailando en lugares o situaciones inesperadas, a pesar de la mirada divertida de los curiosos. Cada anuncio está apoyado por una variedad de música animada como hip-hop, música de salón, canciones de pop latino y más. Los anuncios se transmitirán en propiedades en inglés y en español para llegar a la siempre creciente base de fans fusionistas de la marca, latinos que celebran y mezclan sus culturas hispanas y norteamericanas.

El primer episodio de la segunda temporada de "La Voz" saldrá al aire el domingo 19 de enero a las 9 pm, hora del Este/8 pm, hora del Centro. Los fans pueden recibir las últimas noticias sobre la competencia de canto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Snapchat a través de @Telemundo y @LaVozUS. Para más información, los fans pueden seguir a Pepsi en Instagram, Facebook y Twitter (@Pepsi).

Acerca de PepsiCo

Los consumidores disfrutan de los productos de PepsiCo más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios en todo el mundo. PepsiCo generó más de $64,000 millones en ingresos netos en 2018, impulsados por un portafolio de alimentos y bebidas que se complementan y que incluye a Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker y Tropicana. El portafolio de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas deliciosos, abarcando 22 marcas que generan más de $1,000 millones en ventas al detalle anuales estimadas.

La visión que guía a PepsiCo es Ser el Líder Mundial en Bebidas y Alimentos Convenientes Ganando con Sentido. "Ganar con sentido" refleja nuestra ambición de ganar con sustentabilidad en el mercado y dar sentido a todos los aspectos del negocio. Para más información, visite www.pepsico.com.

