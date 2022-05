PEPSICO DOA US$ 1 MILHÃO PARA A #FOOTBALL4REFUGEES E LANÇA INICIATIVA SOCIAL LIDERADA PELA PEPSI® E GATORADE®

Com a mais recente doação, até o momento, a PepsiCo e a PepsiCo Foundation já comprometeram quase US$ 15 milhões para a ajuda humanitária à Ucrânia, bem como para apoiar refugiados em outras partes do mundo, à medida que as necessidades continuam a crescer globalmente. Pepsi e Gatorade defendem o futebol como um meio de unir pessoas em todo o mundo e como uma força para o bem. Como os primeiros parceiros do setor privado a apoiar a #Football4Refugees, as marcas estão apresentando o poder do futebol para engajar torcedores, talentos, clientes e funcionários a incentivar mais doações para a causa.

Para ampliar seu apoio e criar ampla disseminação da conscientização do apelo emergencial, a Pepsi e a Gatorade utilizarão o poder de seus talentos em futebol e música para criar uma onda de conscientização social de "passar adiante". Nos próximos dias, várias personalidades publicarão vídeos nas redes sociais, anunciando seu apoio à iniciativa #Football4Refugees e incentivando seus seguidores a participarem e a se envolverem para ajudar a arrecadar fundos.

Ram Krishnan, CEO, International Beverages e diretor comercial da PepsiCo, disse: "A crise global de refugiados continua a afetar a vida de muitas pessoas. Na PepsiCo, queremos garantir que façamos tudo o que podemos para oferecer recursos e suporte vitais aos necessitados. Estamos orgulhosos por trabalhar em estreita colaboração com o ACNUR, que está fazendo um excelente trabalho oferecendo assistência humanitária, entre outras iniciativas, por meio do apelo emergencial do #Football4Refugees. Esperamos que o suporte on-line da nossa rede de talentos nos próximos dias ajude a aumentar a conscientização e os fundos para esta iniciativa para mudar vidas."

Kelly Clements, alto comissário adjunto de refugiados do ACNUR, comentou:

"Em todo o mundo, há agora mais de 84 milhões de pessoas que foram obrigadas a fugir de suas casas. Da Ucrânia à Etiópia, da Colômbia à Venezuela, do Afeganistão a Bangladesh, as necessidades dos refugiados estão crescendo a cada dia. O ACNUR precisa de mais parceiros como a PepsiCo e a comunidade global de futebol para oferecer conscientização e recursos àqueles que mais precisam."

Para garantir que as doações tenham o maior impacto para as pessoas afetadas por conflitos globais, os fundos serão destinados a oferecer abrigo, suporte e proteção psicossociais, assistência financeira e outros tipos de apoio que salvam vidas. O ACNUR está em campo, trabalhando dia e noite para ajudar aqueles que mais precisam.

Siga as redes sociais da @PepsiGlobal para saber mais sobre os jogadores que apoiam a causa e siga a hashtag #Football4Refugees. As doações para a iniciativa podem ser feitas por meio do unhcr.org/football4refugiados

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados por consumidores mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios do mundo todo. A PepsiCo gerou mais de 79 bilhões de dólares em faturamento líquido em 2021, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos práticos como Lays, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas agradáveis, incluindo muitas marcas icônicas que geram mais de 1 bilhão de dólares cada uma em vendas estimadas de varejo anualmente.

O que orienta a PepsiCo é nossa visão de ser líder global em bebidas e alimentos práticos ganhando com a PepsiCo Positive (pep+). A pep+ é nossa transformação estratégica completa que coloca a sustentabilidade no centro de como geraremos valor e crescimento, operando dentro dos limites planetários e inspirando mudanças positivas para o planeta e para as pessoas. Para mais informações, acesse www.pepsico.com.

Sobre a Fundação PepsiCo

Fundada em 1962, a PepsiCo Foundation, o braço filantrópico da PepsiCo, investe nos elementos essenciais de um sistema alimentar sustentável com a missão de apoiar comunidades prósperas. Trabalhando com organizações sem fins lucrativos e especialistas em todo o mundo, a Fundação está focada em ajudar comunidades a obterem acesso à segurança alimentar, água segura e oportunidades econômicas. A fundação se esforça para exercer impacto tangível em todo o mundo por meio de parcerias e programas estratégicos, colaborando com colegas do setor, organizações locais e internacionais e funcionários para produzir mudanças em larga escala nas questões significativas que são de importância global.

Sobre a #football4refugiados

A iniciativa #Football4Refugees foi criada pelo ACNUR para unir a comunidade global de futebol no levantamento de fundos essenciais para oferecer assistência humanitária, como proteção, abrigo e outros itens essenciais de sobrevivência para refugiados deslocados por conflitos e perseguições

Sobre o ACNUR

O ACNUR, a Agência de Refugiados da ONU, protege as pessoas obrigadas a abandonar suas casas por causa de conflitos e perseguições. Trabalhamos em mais de 130 países, protegendo milhões de pessoas, respondendo com suporte que salva vidas, protegendo os direitos humanos fundamentais e ajudando-as a construir um futuro melhor.

