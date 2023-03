PepsiCo Juntos Crecemos y la Famosa Chef Lorena García se Unen Para Apoyar a Los Negocios Jefa-Owned en National Jefa Day

Para celebrar National Jefa Day el 31 de marzo, PepsiCo Juntos Crecemos está pagando la cuenta de los primeros 200 consumidores que coman en negocios selectos de propietarias latinas a nivel nacional

Las Solicitudes Para el IMPACTO Hispanic Business Accelerator de la Fundación de PepsiCo abrirán en el verano de 2023

PURCHASE, N.Y., 23 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En este final de la temporada de premios en Hollywood, PepsiCo lanzó hoy el segundo año de su campaña Jefa-Owned (propiedad de una jefa latina) para destacar a las estrellas de la industria de alimentos y bebidas – las propietarias latinas de pequeños negocios. En alianza con la famosa chef, propietaria de restaurantes y autora Lorena García, y propulsado por PepsiCo Juntos Crecemos, la campaña Jefa-Owned tiene como objetivo proporcionar acceso a recursos de desarrollo de negocios y visibilidad nacional a empresas propiedad de latinas.

PepsiCo Juntos Crecemos y Chef Lorena Garcia, junto a emprendedora Latina Patty Delgado, presenta el trofeo Jefa-Owned a Lucy Haro, dueña de Qusqo Bistro and Gallery para celebrar su éxito.

La campaña Jefa-Owned comenzó hoy con un exclusivo brunch en el restaurante peruano Qusqo Bistro and Gallery , un pequeño negocio de Los Ángeles cuya propietaria es latina. El brunch tuvo como anfitriona a la Chef Lorena García y contó con una exclusiva experiencia gastronómica, con un menú seleccionado especialmente (jefa-curated) por la dueña del restaurante, Lucy Haro.

Durante el brunch la Chef García, junto con los ejecutivos de PepsiCo Beverages North America y Frito-Lay, sorprendieron a Lucy Haro y le entregaron un trofeo inaugural Jefa-Owned como reconocimiento a su trabajo, dedicación para superar los desafíos sistémicos y su resiliencia, que la llevaron a establecer uno de los restaurantes hispanos más populares en el área.

"Los latinos inician una de cada cuatro de todas las empresas en los Estados Unidos, y las pequeñas empresas propiedad de latinas son el segmento empresarial de más rápido crecimiento", dijo Esperanza Teasdale, vicepresidenta y directora general de la Unidad de Negocios Hispanos de PepsiCo Beverages North America. "En este National Jefa Day, PepsiCo se enorgullece en continuar apoyando a pequeños negocios Jefa-Owned para resaltar sus logros empresariales y empoderar a las latinas de todo el país".

PepsiCo Paga la Cuenta en National Jefa Day

Para animar a los consumidores a apoyar a los pequeños negocios de propietarias latinas, PepsiCo invita a los amantes de la gastronomía a visitar a las pequeñas empresas propiedad de latinas en sus comunidades. En National Jefa Day, el 31 de marzo, PepsiCo Juntos Crecemos pagará la cuenta de los consumidores que coman en los restaurantes y bodegas participantes de Jefa-Owned, en ciudades selectas de todo el país. Esta promoción de un día permitirá a los clientes disfrutar de los platos favoritos de menús especialmente seleccionados en cada uno de los ocho negocios participantes. (En cada uno de los locales participantes que se presentan a continuación, PepsiCo Juntos Crecemos pagará la cuenta de los primeros 200 clientes de las opciones de menú preseleccionadas. Límite de una comida de cortesía por persona hasta agotar existencias).

Cada una de las empresas propiedad de latinas también ha completado o completará próximamente el Hispanic Digital & Delivery Program de PepsiCo Juntos Crecemos, que ofrece servicios de desarrollo de negocios y recursos para fortalecer sus capacidades y presencia digital a fin de acceder a más clientes en línea, con un valor adicional de más de $12,000 dólares.

Para más información sobre la campaña Jefa-Owned y los restaurantes que participan en la promoción de National Jefa Day, por favor visite PepsiCoJuntosCrecemos.com .

"Abrir y mantener un restaurante es un desafío, y existen aún más barreras para las empresas propiedad de latinas en la industria alimenticia", dijo la Chef Lorena García. "Como propietaria de restaurantes, conozco de primera mano el trabajo duro, el sacrificio y la resiliencia que se necesita no solo para abrir, sino también para mantener un restaurante con éxito. A lo largo de mi carrera, me he comprometido a apoyar a otras latinas en el área de alimentos y bebidas, y me siento honrada de ser este año embajadora de la campaña Jefa-Owned para elevar a las propietarias de pequeñas empresas latinas en comunidades de todo el país".

"El doble de empresas propiedad de latinas experimentaron el cierre durante la pandemia de COVID-19 en comparación con sus homólogos masculinos y, para muchas propietarias latinas de pequeñas empresas, la combinación de presiones externas, como los roles culturales y de género, las ha hecho sentir invisibles y que no son escuchadas, particularmente en los negocios", dijo Antonio Escalona, vicepresidente senior y director general de la Unidad de Negocios Hispana de PepsiCo Foods North America. "Estamos muy contentos de asociarnos con la Chef Lorena García, siendo ella misma dueña de restaurantes, para destacar y fomentar a las personas a apoyar a las pequeñas empresas propiedad de latinas a medida que continuamos con nuestro compromiso con las pequeñas empresas propiedad de hispanos en todo el país con el programa PepsiCo Juntos Crecemos."

Recursos para Empresas Propiedad de Hispanos

Con los clientes cada vez más en línea, PepsiCo ha creado programas clave de desarrollo de negocios para ayudar a los restaurantes, bodegas y carnicerías de propiedad hispana a realizar mejoras estratégicas en su tecnología, servicios y modelos de negocios.

Las aplicaciones para el Hispanic Digital & Delivery Program de PepsiCo Juntos Crecemos ya están abiertas en todo el país para propietarios hispanos de pequeñas empresas de la industria de alimentos y bebidas. El programa personalizado de desarrollo de negocios ofrece consultas individuales con expertos en logística de entrega, tecnología, marketing y optimización de motores de búsqueda (SEO, por sus siglas en inglés).

Dedicado a ayudar a los empresarios a continuar operando negocios que crean empleos y riqueza en sus comunidades, el IMPACTO Hispanic Business Accelerator de la Fundación de PepsiCo abrirá sus aplicaciones en el verano de 2023 en ciudades participantes (Las Vegas, Dallas, Houston, Miami, Los Ángeles, Albuquerque, El Paso, Chicago, Nueva York y San Antonio).

Para obtener más información acerca del Hispanic Digital & Delivery Program y para ser notificado cuando abra el período para recibir aplicaciones para el IMPACTO Hispanic Business Accelerator por favor visite PepsiCoJuntosCrecemos.com .

Desde el lanzamiento de Juntos Crecemos:

El Hispanic Digital & Delivery Program ha apoyado a 108 establecimientos comerciales propiedad de hispanos, mejorando su presencia en línea, logística de entrega, pedidos en línea y prácticas de marketing. También ha brindado más de 436 horas de oficina de apoyo extendido a dueños de negocios.

ha apoyado a 108 establecimientos comerciales propiedad de hispanos, mejorando su presencia en línea, logística de entrega, pedidos en línea y prácticas de marketing. También ha brindado más de 436 horas de oficina de apoyo extendido a dueños de negocios. El IMPACTO Hispanic Business Accelerator de la Fundación de PepsiCo ha otorgado $2 millones de dólares en asistencia financiera y capacitación empresarial a 150 empresas de alimentos y bebidas en 13 ciudades.

ha otorgado millones de dólares en asistencia financiera y capacitación empresarial a 150 empresas de alimentos y bebidas en 13 ciudades. Los Esenciales para Bodegas y Carnicerías fueron proporcionados a más de 500 empresas de propiedad hispana en todo el país a través de elementos esenciales de marketing y seguridad, lo que ha dado como resultado que estas tiendas superen a sus pares en la mayoría de los mercados.

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son disfrutados por los consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. PepsiCo generó más de $86 mil millones de dólares en ingresos netos en 2022, impulsados por una cartera de bebidas complementarias y alimentos convenientes que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, y SodaStream. El portafolios de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas agradables, incluyendo muchas marcas icónicas que generan más de mil millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

PepsiCo se guía por la visión de Ser el Líder Global de Alimentos y Bebidas Convenientes al Ganar con pep+ (PepsiCo Positivo). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que pone la sustentabilidad y el capital humano al centro de cómo crearemos valor y crecimiento al operar dentro de los límites planetarios e inspirar un cambio positivo para el planeta y las personas. Para más información visite www.pepsico.com , y síganos en Twitter , Instagram , Facebook , y en LinkedIn @PepsiCo.

Acerca de la Fundación de PepsiCo

La Fundación de PepsiCo, el brazo filantrópico de PepsiCo, invierte en elementos esenciales de un sistema alimentario sostenible con una misión de apoyar a comunidades prósperas. Al trabajar con organizaciones sin fines de lucro y expertos de todo el mundo, nos enfocamos en ayudar a las comunidades a obtener acceso a seguridad alimentaria, agua potable y oportunidades económicas. Nos esforzamos por lograr un impacto tangible en los lugares donde vivimos y trabajamos, colaborando con colegas de la industria, organizaciones locales e internacionales y nuestros empleados para lograr un cambio a gran escala en los temas que nos importan y son de importancia global. Obtenga más información en www.pepsicofoundation.com.

Acerca de Frito-Lay North America

Frito-Lay North America es la división de alimentos convenientes de PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP ), con un valor de $19 mil millones de dólares, con sede en Purchase, Nueva York. Los alimentos de Frito-Lay incluyen papas fritas Lay's y Ruffles, chips de tortilla Doritos, bocadillos Cheetos, chips de tortilla Tostitos y salsas, bocadillos multigrano SunChips y chips de maíz Fritos. La empresa opera más de 30 centros de producción en los Estados Unidos y Canadá, más de 200 centros de distribución y presta servicios a 315,000 clientes minoristas por semana a través de su modelo de entrega directa en tienda. Obtenga más información sobre Frito-Lay en el sitio web corporativo http:www.fritolay.com/ , en Twitter fritolay, en Instagram @fritolay y en Facebook Frito-Lay.

