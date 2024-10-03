PEPSICO将以12亿美元收购SIETE FOODS

纽约州普奇斯和德克萨斯州奥斯汀2024年10月3日 /美通社/ -- PepsiCo, Inc.（纳斯达克股票代码：PEP，简称PepsiCo）今日宣布已签署最终协议，将以12亿美元收购以Siete Foods（简称Siete）为商号运营的Garza Food Ventures LLC。

通过此次收购，PepsiCo产品组合将纳入一个正宗的墨西哥裔美国品牌，同时丰富其健康食品的产品线。 Siete产品将为PepsiCo的多元文化产品组合增添丰富的新维度，其美食在餐饮场合和烹饪体验中扮演着关键角色。

Siete Foods徽标

Siete成立于2014年，生产一系列正宗传统风味的产品，包括玉米饼、莎莎酱、调味料、酱料、饼干和零食等。 Siete的产品遍布美国，遍布超市、会员店和有机食品零售店。

“Garza家族打造了一个独具特色的品牌。 他们对制作和分享美食的热情体现在Siete的每个产品中，这种热情同样也是PepsiCo所共享的。”PepsiCo董事长兼首席执行官Ramon Laguarta表示。 “PepsiCo深信Siete品牌所蕴含的精神和真诚，我们很荣幸能够延续Garza家族所缔造的传统。 我们期待通过这些出色的产品来丰富我们的多元文化产品组合，并让更多消费者发现和爱上Siete。”

“Siete成立于十年前，愿景是让受传统启发的墨西哥裔美国风味食品更加普及。 如今我们很激动能携手PepsiCo开启新篇章，让我们的健康、多元包容产品触及更多人。”Siete Foods首席执行官及联合创始人Miguel Garza表示。 “我们期望Siete的这一新篇章能激励其他拉丁裔企业，表明打造尊重传统并弘扬我们文化的蓬勃品牌是完全可能的。

此次交易尚待满足惯常的成交条件，包括监管机构审批，预计将在2025年上半年完成。 该收购的其他条款未予披露。

Centerview Partners LLC曾担任PepsiCo的首席财务顾问。 此外，花旗银行也担任财务顾问。 Gibson Dunn & Crutcher LLP担任PepsiCo的法律顾问。 Lazard担任Siete的财务顾问，Weil, Gotshal & Manges LLP和 Armbrust & Brown, PLLC担任Siete的法律顾问。

关于PepsiCo

PepsiCo的产品遍布全球200多个国家和地区，日均消费超过10亿次。 PepsiCo 2023年净收入超过910亿美元，主要得益于其互补性强的饮料和方便食品产品组合，如Lay's、Doritos、Cheetos、Gatorade、Pepsi-Cola、Mountain Dew、Quaker和SodaStream。 PepsiCo产品组合涵盖众多受欢迎的食品和饮料，其中不少标志性品牌的年零售额估计均超过10亿美元。

PepsiCo的愿景是成为全球饮料和方便食品行业的领导者，并以pep+（PepsiCo Positive）致胜。 pep+是我们的端到端战略转型，它将可持续性发展和人力资本放在核心位置，致力于在不超越地球承载力的同时，激发对地球和人类有益的积极变化，以此推动我们的价值创造和增长。 如需更多信息，请访问www.PepsiCo.com。

关于Siete Family Foods

Siete Foods致力于通过提供受传统启发的美味墨西哥裔美国食品，促进餐桌上的多元包容，满足不同饮食需求与偏好。 2014年在德克萨斯州奥斯汀成立的Siete，汇聚Garza家族的七个成员（“Siete”即数字七），共同踏上了追求健康的旅程。 Siete覆盖从正餐到小吃的各种产品，如无麸质玉米饼、辣酱、塔可调味料、Botana酱、墨西哥饼干、植物性豆子、无麸质泡芙和莎莎酱等，遍布40,000家零售商，并在sietefoods.com提供在线购买。 在Facebook和Instagram上加入我们的大家庭 @sietefoods 。

PepsiCo警示性声明

本通讯中的声明为“前瞻性叙述”，是基于当前可获取的信息、运营计划以及对未来事件和趋势的预期。 术语如“相信”、“预期”、“未来”、“打算”、“可能”、“计划”、“定位”、“潜力”、“应该”、“将”或类似的措辞及其变化形式被用来识别前瞻性叙述，尽管并非所有前瞻性叙述都包含这些术语。 前瞻性叙述本质上包含风险和不确定性，这可能会使得实际结果与前瞻性叙述中预测的结果有显著差异。 这些风险和不确定性包括但不限于：与乌克兰致命冲突相关的风险；未来对PepsiCo产品的需求；对PepsiCo声誉或品牌形象的损害；产品召回或其他与产品质量和安全相关的问题；PepsiCo有效竞争的能力；PepsiCo吸引、培养和维护高技能和多样化劳动力或有效管理劳动力变化的能力；水资源短缺；零售格局变化或任何关键客户销售的变化；PepsiCo制造运营或供应链的中断，包括持续增加的商品、包装、运输、劳动力和其他投入成本；PepsiCo产品制造、生产、分销或销售所在市场的政治、社会或地缘政治条件；PepsiCo在发展中和新兴市场发展业务的能力；PepsiCo在这些国家经营时经济状况的变化；未来网络事件和其他对我们信息系统的干扰；未能成功完成或管理战略交易；PepsiCo对第三方服务提供商和企业级系统的依赖；气候变化或应对气候变化的措施以及其他可持续性问题；罢工或停工；未能实现PepsiCo生产力举措的预期效益；对未来业务或投资表现的估计和假设恶化，可能导致减值费用；汇率波动或其他变化；PepsiCo信用评级的下调或潜在下调；对PepsiCo产品征收或提议征收新税或增加税负；对PepsiCo产品营销或销售的限制；与塑料或其他包装材料使用或处置相关的法律和法规变化；未能遵守个人数据保护和隐私法律；所得税率的提高、所得税法的变化或与税务当局的分歧；未能充分保护PepsiCo的知识产权或侵犯他人知识产权；未能遵守适用的法律和法规；以及潜在的责任和来自诉讼、索赔、法律或监管程序、查询或调查的成本。

有关可能导致PepsiCo实际结果与本文所述结果存在重大差异的上述因素和其他因素的更多信息，请参阅PepsiCo向美国证券交易委员会提交的文件，包括其最近的10-K表年报以及随后的10-Q表和8-K表报告。 投资者应谨慎对待这些前瞻性叙述，不宜过分依赖，因为这些叙述仅反映了发布时的情况。 我们不承担更新任何前瞻性叙述的义务，无论由于新信息、未来事件或其他原因。

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