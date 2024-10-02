PEPSICO將以12億美元收購SIETE FOODS食品公司

紐約州帕切斯和德克薩斯州奧斯汀2024年10月2日 /美通社/ -- PepsiCo, Inc.（納斯達克：PEP）（簡稱「PepsiCo」）今天宣佈，已簽訂確定協議，以12億美元收購食品公司Garza Food Ventures LLC，經營名稱為 Siete Foods（簡稱「Siete」）。

此次收購將為PepsiCo的產品組合增添一個正宗的墨西哥美國品牌，並擴大其健康食品供應。Siete的產品將為PepsiCo的多元文化產品組合帶來豐富的新面貌，其美味的食品在各種用餐場合和烹飪體驗中扮演著重要角色。

Siete成立於2014年，專注於生產正宗傳統風格的墨西哥薄餅、莎莎醬、調味料、醬料、餅乾和零食等。產品在全美各地的雜貨店、俱樂部商店和有機食品零售商均可購得。

PepsiCo主席兼行政總裁Ramon Laguarta表示：「Garza家族創立了一個非常獨特的品牌。他們對製作和分享食物的熱情體現在每一款Siete產品中，這與我們在PepsiCo的熱情不謀而合。我們深信Siete品牌的精神和真實性，並很榮幸能夠延續Garza家族創造的遺產。我們期待通過這些令人驚嘆的產品擴展我們的多元文化產品組合，讓更多消費者發現並享受Siete。」

Siete Foods行政總裁兼聯席創辦人Miguel Garza 也表示：「十年前，我們創立Siete，是為了讓墨西哥美國傳承的美食走向更廣泛的市場。如今，我們非常高興能與PepsiCo一同迎接新的時代，並將我們的包容性和更健康的產品帶給更多人」。「我們希望 Siete 的下一章能為其他拉丁裔企業帶來啟發，證明我們可以創建一個尊重傳統、慶祝文化且蓬勃發展的品牌。」

是次交易須遵循慣例的成交條件，包括監管機構的批准，預計將在2025年上半年完成。收購的其他條款未被披露。

Centerview Partners LLC擔任PepsiCo的主要財務顧問。Citi亦提供財務顧問服務。Gibson Dunn & Crutcher LLP為PepsiCo提供法律顧問服務。Lazard為Siete提供財務顧問服務，Weil, Gotshal & Manges LLP以及Armbrust & Brown, PLLC則擔任Siete的法律顧問。

關於PepsiCo

PepsiCo的產品每天在全球200多個國家和地區被消費者享用超過十億次。2023年，PepsiCo的淨收入超過910億美元，這得益於其互補的飲料和方便食品組合，包括Lay's、Doritos、Cheetos、Gatorade、Pepsi-Cola、Mountain Dew、Quaker和SodaStream等品牌。PepsiCo的產品組合涵蓋多種美味食品和飲料，包括許多標誌性品牌，這些品牌的預計年零售銷售額均超過10億美元。

PepsiCo的願景是成為全球飲料和方便食品的領導者，透過以「pep+」（PepsiCo Positive）獲勝來實現。「pep+」是我們的策略性端到端轉型，將可持續性和人力資本置於我們創造價值和增長的核心，目標是在地球邊界內營運，並為地球和人類激勵積極變化。欲了解詳情，請瀏覽www.PepsiCo.com。

關於Siete Family Foods

Siete Foods的使命是透過分享美味的傳承啟發的墨西哥美國食品，激勵餐桌上的包容性，滿足各種飲食需求和偏好。Siete於2014年在美國德克薩斯州奧斯丁成立，將Garza家族的七位成員聚集在一起，展開健康之旅。Siete的產品涵蓋餐點和宏觀零食類別，包括無穀墨西哥薄餅、Enchilada墨西哥辣椒醬、Taco調味料、Botana醬、墨西哥餅乾、素食豆類、無穀泡芙小吃和莎莎醬，這些產品在40,000家零售商中可購得，並可透過sietefoods.com在線購買。加入Siete的大家庭，關注他們的Facebook和Instagram帳號（@sietefoods）。

PepsiCo警告聲明

本通訊中所載的陳述均為「前瞻性陳述」，基於當前可用的信息、營運計劃和對未來事件及趨勢的預測。用詞如「相信」、「期望」、「未來」、「打算」、「可能」、「計劃」、「定位」、「潛力」、「應該」、「將」或類似語句及其變體，意在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類用詞。前瞻性陳述固有地涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中預測的結果顯著不同。這些風險和不確定性包括但不限於：與烏克蘭致命衝突相關的風險；對PepsiCo產品的未來需求；對PepsiCo的聲譽或品牌形象的損害；產品召回或其他產品質量和安全問題；PepsiCo的有效競爭能力；PepsiCo吸引、培養和維持高素質及多元化人才的能力或有效管理人力資源變動的能力；水資源短缺；零售環境或對任何主要客戶的銷售變化；PepsiCo的生產運營或供應鏈的中斷，包括持續增加的商品、包裝、運輸、勞動和其他投入成本；PepsiCo產品生產、製造、分銷或銷售市場的政治、社會或地緣政治條件；PepsiCo在發展中和新興市場中增長業務的能力；PepsiCo所在國家的經濟條件變化；未來的網絡事件和其他信息系統中斷；未能成功完成或管理策略交易；PepsiCo對第三方服務提供商和全企業系統的依賴；氣候變化或解決氣候變化及其他可持續發展問題的措施；罷工或工作停止；未能實現PepsiCo生產力舉措的效益；對未來業務或投資的表現預測的估計和基本假設的惡化，可能導致減值損失；匯率波動或其他變化；PepsiCo信用評級的任何降級或潛在降級；對PepsiCo產品的新的或增加的稅收徵收或提議徵收；對PepsiCo產品的營銷或銷售限制的實施；有關塑料或其他包裝材料的使用或處置的法律法規變更；未能遵守個人數據保護和隱私法規；所得稅稅率上升、所得稅法規變更或與稅務機關的爭議；未能妥善保護PepsiCo的知識產權或侵權其他人的知識產權；未能遵守適用的法律法規；以及潛在的訴訟、索賠、法律或監管程序、查詢或調查所產生的責任和費用。

欲獲取這些以及可能導致PepsiCo實際業績與此處所列的業績存在實質差異的其他因素的詳細資訊，請參閱PepsiCo向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，包括其最近的10-K表格年度報告和隨後的10-Q和8-K表格報告。投資者切勿過度依賴此類前瞻性陳述，而此類陳述僅限陳述當日為準。我們不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，無論是因為新資訊、未來事件還是其他原因。

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