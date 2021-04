Percée dans le secteur des climatiseurs respectueux de l'environnement : annonce des gagnants du Global Cooling Prize

Des géants de l'industrie ont présenté leur technologie révolutionnaire permettant aux climatiseurs d'avoir un impact environnemental 5 fois moins élevé que les modèles traditionnels, et qui devraient être lancées sur le marché d'ici 2025.

NEW YORK et NEW DELHI, 30 avril 2021 /PRNewswire/ -- Une coalition mondiale à l'initiative du gouvernement indien, de Mission Innovation et de RMI a annoncé aujourd'hui les lauréats du Global Cooling Prize, un concours international d'innovation visant à encourager le développement de solutions de climatisation résidentielles hautement efficaces et respectueuses de l'environnement.Les deux gagnants, qui sont Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai (en collaboration avec son partenaire, l'Université Tsinghua) et Daikin (en collaboration avec son partenaire, Nikken Sekkei Ltd. ) ont été sélectionnés parmi huit finalistes après avoir explosé tous les records de performance. Ces entreprises sont en effet parvenues à concevoir des prototypes ayant un impact environnemental 5 fois plus faible que les climatiseurs traditionnels actuellement en vente sur le marché. À l'échelle, ces technologies pourraient cumulativement prévenir l'émission de 132 gigatonnes d'équivalent CO 2 à l'horizon 2050 et atténuer le réchauffement climatique de plus de 0,5 °C d'ici la fin du siècle.