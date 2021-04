Aires acondicionados innovadores y ecológicos: anuncian a los ganadores del Global Cooling Prize

NUEVA YORK y NUEVA DELHI, 29 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Una coalición global iniciada por el gobierno de la India, Mission Innovation y RMI anunció hoy a los ganadores del Global Cooling Prize, una competencia internacional de innovación para el desarrollo de soluciones de refrigeración residencial supereficientes y amigables con el clima. Gree Electric Appliances, Inc. de Zhuhai junto a sus socios de la Universidad Tsinghua; y Daikin junto a sus socios de Nikken Sekkei Ltd. se impusieron como los dos ganadores entre ocho finalistas luego de superar ampliamente el aparente límite de desempeño. Estas empresas han producido prototipos que cuentan con un impacto climático cinco veces (5X) inferior al de las unidades de aire acondicionado estándar disponibles hoy en el mercado. En una proyección estandarizada, estas tecnologías pueden evitar la emisión de 132 GT de CO 2 acumuladas entre hoy y hasta 2050, y mitigar un aumento en el calentamiento global de más de 0,5° C para fin del siglo.