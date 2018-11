Perceptive Advisors schließt zweiten Credit Opportunities Fund mit 675 Millionen USD am Hard Cap

NEW YORK, 5. November 2018 /PRNewswire/ -- Perceptive Advisors LLC, eine auf den Gesundheitssektor spezialisierte Investmentmanagement-Firma, freut sich, das Final Closing vom Perceptive Credit Opportunities Fund II („Fund II") mit 675 Millionen USD an Verpflichtungsermächtigungen bekannt zu geben. Der Fund II übertraf sein Zielvolumen und war überzeichnet, wodurch das Hard Cap erreicht wurde. Mit dem Closing vom Fund II verwaltet Perceptive Kapital in Höhe von etwa 1 Milliarde USD, das für Privatkredite vorgesehen ist.

Der Fund II erhielt Finanzierungszusagen einer global diversifizierten Gruppe institutioneller Investoren, einschließlich Stiftungen, Family Offices, Finanzinstituten und Pensionfonds. „Wir freuen uns, das weitere Wachstum von Perceptive Advisors ankündigen zu dürfen und sind gleichermaßen über die Unterstützung durch unsere neuen und langjährigen Investoren erfreut", so Joseph Edelman, Gründer und CEO von Perceptive Advisors.

Perceptive Credit Opportunities will seine fokussierte Investitionsstrategie in Fund II fortsetzen, deren Kern die Bereitstellung maßgeschneiderter minimal-verwässerter Fremdfinanzierungslösungen für innovative Gesundheitsunternehmen ist. „Wir erfahren weiterhin großes Interesse seitens Gesundheitsunternehmen, die auf der Suche nach alternativen Finanzierungslösungen sind, um Wachstum sowie expansive F&E-Möglichkeiten zu realisieren", so Sam Chawla, Portfolio Manager von Perceptives Credit Opportunities Funds.

Die Perceptive Credit Opportunities Funds konzentrieren sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Privatkredit-Finanzierungslösungen an Gesundheitsunternehmen über alle Phasen und Teilsektoren hinweg, einschließlich Biopharma, Medizinprodukte, Diagnostik, Life Science-Forschung und Gesundheitsinformationstechnologie. Perceptive Credit Opportunities Funds geht Partnerschaften mit klein- bis mittelständischen Unternehmen ein, um Kapital in Höhe von 10 bis 100 Millionen USD pro Investition zur Verfügung zu stellen.

Informationen zu Perceptive Advisors

Perceptive Advisors, gegründet 1999, ist eine in New York ansässige Investmentmanagement-Firma, die schwerpunktmäßig die Life Science-Branche fördert, indem Möglichkeiten identifiziert und den vielversprechendsten Technologien im Gesundheitsbereich finanzielle Ressourcen zugewiesen werden. Weitere Informationen zu Perceptive finden Sie auf www.perceptivelife.com.

Kontakt:

Perceptive Advisors

Jim Mannix

646-205-5300

mannix@perceptivelife.com

