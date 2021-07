- Perch contrata al ex líder del mercado europeo de Amazon; compromete 300 millones de euros para adquirir terceros vendedores europeos

Rahul Shewakramani se unirá como director de fusiones y adquisiciones de Perch en Europa después de su experiencia como líder en Amazon y como creador de la marca FBA del mercado de Amazon

BOSTON y LONDRES, 28 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Perch, una empresa de comercio impulsada por la tecnología que adquiere y opera las principales marcas de terceros de Amazon y otras D2C a escala, anunció hoy la contratación de Rahul Shewakramani para liderar su expansión continua en Reino Unido y la UE como su responsable de fusiones y adquisiciones en Europa. Perch también ha comprometido 300 millones de euros adicionales para seguir adquiriendo terceros vendedores europeos.

La cartera de Perch integra más de 70 marcas, y más del 35% de la cartera se vende en la actualidad por medio de la UE y de otros mercados internacionales, con otro 15% actualmente en ruta, y planea continuar escalando globalmente avanzando a través de la construcción de un equipo local europeo más grande.

"La experiencia de Rahul dentro de Amazon y como vendedor FBA le da una perspectiva única en el espacio FBA de Amazon", destacó Chris Bell, consejero delegado de Perch. "Comprende íntimamente el funcionamiento interno de Amazon, el mercado europeo y los desafíos a los que se enfrentan los vendedores de Logística de Amazon todos los días. En Perch, somos verdaderos operadores de comercio electrónico, habiendo crecido nuestras marcas en un 75% interanual en el primer trimestre de este año, y Rahul, como operador, es el líder perfecto para expandir nuestro compromiso con Europa y ayudar a los vendedores europeos a lograr una salida que les cambiará la vida. También proporciona información única sobre cómo los vendedores europeos pueden vender en mercados más globales, y su red de las relaciones con los vendedores europeos FBA solo consolidará aún más el estatus de Perch como el adquirente más confiable de marcas de terceros".

Dentro de Amazon, Shewakramani creó y escaló un equipo europeo que trabaja en toda la UE con el fin de servir para impulsar el crecimiento de los vendedores en el mercado de terceros de Amazon en Estados Unidos. Su organización era la voz de la base de vendedores europeos de Amazon ante los equipos de las oficinas globales de Amazon. Después de ver tantas historias de éxito de emprendedores que crean marcas de Logística de Amazon de calidad, finalmente dejó Amazon para comenzar su propia marca FBA con su esposa. Juntos iniciaron LILAS Wellness, una marca de salud femenina que lleva a cabo la comercialización de parches para la menstruación "Amazon's Choice" para mujeres. Su esposa continuará dirigiendo la marca ahora que ha pasado a formar parte de Perch.

Shewakramani aprovechará su experiencia para servir de apoyo de cara a la expansión internacional de Perch, ayudando a adquirir marcas en nuevas geografías, respaldando aún más el movimiento de las marcas existentes en los mercados internacionales y aumentando la visibilidad más amplia de su cartera formada por más de 70 marcas.

"Los emprendedores de la década de los años 2020 se encuentran en Amazon. Lo sé porque mi esposa y yo construimos nuestro propio negocio allí desde cero", explicó Rahul Shewakramani, responsable de fusiones y adquisiciones para Europa en Perch. "Lo que realmente me impactó de unirme a Perch fue proporcionar a los propietarios de pequeñas empresas la oportunidad de conseguir liquidez en un campo donde tradicionalmente no había opciones. No es solo efectivo, es la libertad y flexibilidad para perseguir sus sueños, ya sea si se mudan a una playa soleada o comienzan su próxima aventura empresarial. Me encanta que Perch trabaje para convertirse en un administrador de las marcas que compra, y estoy muy emocionado de aprovechar la buena voluntad que hemos construido con los vendedores para expandirnos a una región que conozco bien. Queremos que los dueños de negocios en Estados Unidos, Reino Unido, la UE y el mundo sepan que somos las personas adecuadas para hacer crecer su negocio".

En mayo, Perch anunció el cierre de una ronda de Serie A de 775 millones de dólares liderada por Softbank Vision Fund 2, con la participación de Spark Capital y Victory Park Capital. La financiación total de Perch hasta la fecha supera los 900 millones de dólares y ha adquirido más de 70 marcas.

Acerca de Perch

Perches una compañía de comercio impulsada por la tecnología que adquiere y opera marcas de terceros de Amazon y otras D2C a escala. Perch busca productos y marcas de alta calidad que cuenten con un historial constante de críticas sólidas de los clientes, que sean consistentemente uno de los tres productos principales dentro de su categoría y que dispongan de potencial de expansión. Perch evalúa rápidamente las oportunidades, garantizando a los emprendedores una respuesta de 48 horas sobre el ajuste de sus negocios con su modelo y rango de valoración, proporcionando una manera rápida y sin riesgos de comprender el potencial de su empresa. Para obtener más información, visite: www.PerchHQ.com

