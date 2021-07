Perch embauche un ancien leader européen d'Amazon Marketplace et engage 300 millions d'euros pour acquérir des vendeurs tiers européens

Rahul Shewakramani rejoindra Perch en tant que responsable des fusions et acquisitions en Europe après une expérience de responsable chez Amazon et de créateur d'une marque FBA sur la Marketplace

BOSTON et LONDRES, 29 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Perch, une entreprise commerciale axée sur la technologie qui acquiert et exploite les meilleures marques tierces d'Amazon et autres marques D2C à grande échelle, a annoncé aujourd'hui avoir embauché Rahul Shewakramani en tant que responsable des fusions acquisitions en Europe afin qu'il dirige son expansion continue au Royaume-Uni et dans l'UE. Perch a également engagé 300 millions d'euros supplémentaires pour continuer à acquérir des vendeurs tiers européens.

Le portefeuille de Perch couvre plus de 70 marques, et aujourd'hui, plus de 35 % du portefeuille est vendu dans l'UE et sur d'autres marchés internationaux, avec 15 % supplémentaires actuellement en route. Ce portefeuille devrait continuer de se développer à l'échelle mondiale, soutenu par une équipe locale européenne étoffée.

« L'expérience de Rahul Shewakramani chez Amazon et en tant que vendeur FBA lui-même lui donne une perspective unique sur l'espace FBA Amazon », a déclaré Chris Bell, PDG de Perch. « Il comprend parfaitement le fonctionnement interne d'Amazon, le marché européen et les défis auxquels les vendeurs FBA sont confrontés jour après jour. Chez Perch, nous sommes de véritables opérateurs de e-commerce, ayant fait croître nos marques de 75 % par rapport à la même période de l'année précédente au premier trimestre de cette année. Rahul Shewakramani, lui-même opérateur, est le leader idéal pour renforcer notre engagement en Europe et aider les vendeurs européens à réussir leur sortie de manière magistrale, pour commencer une nouvelle vie. Rahul Shewakramani offre également un éclairage unique sur la façon dont les vendeurs européens peuvent vendre sur des marchés plus mondiaux, et son réseau de relations avec les vendeurs européens FBA ne fera que consolider le statut de Perch en tant qu'acquéreur le plus fiable de marques tierces. »

Chez Amazon, Rahul Shewakramani a construit et agrandi une équipe européenne travaillant dans toute l'UE pour stimuler la croissance des vendeurs sur le marché américain tiers d'Amazon. Son organisation était la voix de la base de vendeurs européens d'Amazon auprès des équipes des bureaux mondiaux d'Amazon. Après avoir vu tant d'histoires de réussite d'entrepreneurs créant des marques FBA de qualité, il a finalement quitté Amazon afin de lancer, avec son épouse, sa propre marque FBA. Ensemble, ils ont lancé LILAS Wellness, une marque de produits pour la santé et le bien-être féminins, qui vend des patchs « Amazon's Choice » pour les femmes. Rahul Shewakramani ayant rejoint Perch, c'est son épouse qui continuera de diriger la marque.

Rahul Shewakramani tirera parti de son expertise pour soutenir l'expansion internationale de Perch, en aidant à acquérir des marques dans de nouvelles régions géographiques, en soutenant le déplacement des marques existantes sur les marchés internationaux et en augmentant la visibilité plus large du portefeuille de Perch qui compte plus de 70 marques.

« Les entrepreneurs des années 2020 sont sur Amazon. Je le sais parce que ma femme et moi y avons bâti notre propre entreprise en partant de rien », a déclaré Rahul Shewakramani, responsable des fusions et acquisitions en Europe chez Perch. « Ce qui a réellement trouvé un écho en moi, lorsqu'il a été question de rejoindre Perch, c'est la possibilité de donner une chance aux propriétaires de petites entreprises d'obtenir des liquidités dans un domaine où il n'existait en général pas d'options. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est le fait de leur donner la liberté et la flexibilité de poursuivre leurs rêves, que ce soit de déménager sur une plage ensoleillée ou de commencer leur prochaine aventure entrepreneuriale. J'aime le fait que Perch se mette véritablement au service des marques qu'elle achète, et je suis enthousiasmé à l'idée de faire appel aux bonnes relations que nous avons établies avec les vendeurs afin de nous développer dans une région que je connais bien. Nous voulons que les propriétaires d'entreprises aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'UE et dans le monde entier sachent que nous sommes ceux qui pourront faire croître leur entreprise. »

En mai, Perch a annoncé qu'elle avait clôturé une série A de 775 M$ dirigée par le Softbank Vision Fund 2, avec la participation de Spark Capital et de Victory Park Capital. Le financement total de Perch à ce jour s'élève à plus de 900 M$ et la société a acquis plus de 70 marques.

À propos de Perch

Perch est une entreprise commerciale axée sur la technologie qui acquiert et exploite à grande échelle des marques tierces d'Amazon et d'autres marques D2C. Perch cherche des marques et des produits de haute qualité qui ont une histoire constante d'avis client élogieux, sont constamment l'un des trois principaux produits dans leur catégorie et ont une capacité d'expansion. Perch évalue rapidement les opportunités, garantissant aux entrepreneurs une réponse en 48 heures sur l'adéquation de leur entreprise avec son modèle et sa gamme de valorisation, offrant un moyen rapide et sans risque de comprendre le potentiel de leur entreprise. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.PerchHQ.com

