Perché il robot tagliaerba Raccoon 2 SE è così conveniente: RoboUP rende la vita smart accessibile a tutti

SHENZHEN, Cina, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- RoboUP ha annunciato ufficialmente la sua ultima innovazione per la manutenzione smart del prato: il Raccoon 2 SE, ora nella sua ultima fase di pre-lancio di 7 giorni su Kickstarter. Descritto come un'innovazione rivoluzionaria, il Raccoon 2 SE mira a rendere accessibile a tutti la moderna manutenzione dei prati. Al prezzo di una macchina da caffè, di tre settimane di spesa o di un paio di AirPods, i proprietari di casa possono ora possedere un robot tagliaerba completamente automatico.

Cos'ha di particolare il robot tagliaerba Raccoon 2 SE?

RoboUP Raccoon 2 SE Robot Mower Makes Smart Living Accessible for Everyone

In un mercato dominato da modelli costosi e di grandi dimensioni, pensati per prati più grandi, il Raccoon 2 SE di RoboUP si distingue come un'alternativa accattivante. Raccoon 2 SE è conveniente perché è progettato per le esigenze dei piccoli giardini. La maggior parte di questi giardini ha confini chiari e un terreno semplice, il che consente a un sistema basato sulla visione di ottenere ottimi risultati di taglio dell'erba senza ricorrere a superflue tecnologie costose. In questo modo i prezzi restano bassi e al tempo stesso è possibile prendersi cura del prato senza sforzi e senza l'uso delle mani.

Un tosaerba perfetto per piccoli prati, senza un prezzo elevato

RoboUP semplifica la vita dei proprietari di casa e il Raccoon 2 SE è stato testato sia per le prestazioni che per l'affidabilità.

Recensioni di esperti del settore

"Per prati semplici e ben definiti, il RoboUP Raccoon 2 SE si è rivelato un aiutante consigliabile e dal prezzo interessante".

— Handyhase.de

"Il suo punto di forza più grande risiede nella semplicità di utilizzo. Basta disimballarlo, accenderlo e iniziare a tagliare l'erba. In combinazione con l'app opzionale ma altamente consigliata, il rilevamento affidabile degli ostacoli e il funzionamento silenzioso, la cura del prato diventa praticamente esente da manutenzione".

— Basictutorials.com

"Il Raccoon 2 SE offre un pacchetto completo eccellente, soprattutto per aree di piccole e medie dimensioni."

— Gartenzeile, YouTuber (Germania)

Commenti dei tester beta

"Taglio parallelo perfetto, passaggio fluido sulle foglie cadute".

— Christian E., Germania

"È stata la soluzione ideale per il mio giardino".

— Basim D., USA

"L'evitamento degli ostacoli funziona alla grande finora!"

— Eric V., Francia

Scopri di più sul canale YouTube di RoboUP e partecipa alla campagna su Kickstarter.

Nuove tendenze: La nuova intelligenza è la semplicità

Raccoon 2 SE di RoboUP incarna questo cambiamento, pensato per chi preferisce la semplicità all'eccesso. Offre un'esperienza opzionale senza app, senza cavi di confine, senza installazione RTK e senza necessità di configurazione. Portando la praticità a un livello superiore, il Raccoon 2 SE offre taglio istantaneo, mappatura automatica e ricarica automatica, creando un'esperienza davvero a mani libere per piccoli prati con confini fisici ben definiti. Lo slogan "Just Press Play" incarna proprio questo: ora puoi premere un pulsante e andartene, senza dover fare altro - una vera esperienza plug and play.

Il Raccoon 2 SE verrà lanciato l'11 novembre 2025: restano solo 7 giorni per i primi sostenitori! Prenota subito il tuo posto Super Early Bird con un deposito di $20 completamente rimborsabile per bloccare il prezzo a partire da soli $299. Perché tutti meritano una manutenzione intelligente del prato, senza costi elevati o complicazioni tecnologiche.

Fai clic qui per prenotare la tua offerta Super Early Bird da $299 con un deposito rimborsabile di $20, oppure imposta un promemoria per il lancio su Kickstarter qui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814434/RoboUP_Raccoon_2_SE_Robot_Mower_Makes_Smart_Living_Accessible.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg