Pourquoi le robot tondeuse Raccoon 2 SE est si abordable : RoboUP rend la vie intelligente accessible à tous

SHENZHEN, Chine, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- RoboUP a officiellement annoncé sa dernière innovation en matière d'entretien intelligent des pelouses : le Raccoon 2 SE, qui se trouve actuellement dans sa phase de pré-lancement de 7 jours sur Kickstarter. Décrit comme une innovation qui change la vie, le Raccoon 2 SE vise à rendre l'entretien moderne des pelouses accessible à tous. Pour le prix d'une machine à café, de trois semaines de courses ou d'une paire d'AirPods, il est désormais possible de posséder un robot tondeuse entièrement automatique.

RoboUP Raccoon 2 SE Robot Mower Makes Smart Living Accessible for Everyone

Pourquoi le robot tondeuse Raccoon 2 SE est-il si différent ?

Dans un marché dominé par des modèles surdimensionnés et coûteux conçus pour des pelouses plus grandes, le Raccoon 2 SE de RoboUP se distingue comme une belle alternative. Le Raccoon 2 SE est abordable parce qu'il est conçu pour les petits jardins. La plupart de ces jardins ont des limites claires et un terrain simple, ce qui permet à un système basé sur la vision de fournir d'excellents résultats de tonte sans coûts techniques élevés. Cela permet de maintenir des prix bas tout en assurant un entretien de la pelouse sans effort et sans intervention humaine.

Une tondeuse parfaite pour les petites pelouses, sans payer le prix fort

RoboUP facilite la vie des propriétaires, et les performances et la fiabilité du Raccoon 2 SE ont été testées.

Avis d'experts du secteur

« Pour les pelouses simples et bien délimitées, le RoboUP Raccoon 2 SE s'est révélé être une aide précieuse à petit prix. »

- Handyhase.de

« Sa plus grande force réside dans la simplicité de son démarrage. Il suffit de le déballer, de le mettre en marche et de le laisser tondre. Associé à une application en option, mais fortement recommandée, à une détection fiable des obstacles et à un fonctionnement silencieux, il tond la pelouse pratiquement sans entretien. »

- Basictutorials.com

« Le Raccoon 2 SE est une excellente solution globale, en particulier pour les petites et moyennes surfaces »

- Gartenzeile, YouTuber (Allemagne)

Commentaires des bêtatesteurs

« Parfait pour les tontes parallèles, il passe sans problème à travers les feuilles mortes. »

- Christian E., Allemagne

« C'est la solution idéale pour mon arrière-cour »

- Basim D., USA

« Il évite les obstacles sans problème jusqu'à présent »

- Eric V., France

Découvrez-en plus sur RoboUP Youtube Channel et rejoignez la campagne sur Kickstarter.

Les tendances : la simplicité est le nouveau signe de l'intelligence

Le Raccoon 2 SE de RoboUP incarne ce changement et s'adresse à ceux qui préfèrent la facilité à l'excès. Il offre une expérience sans application en option, sans câbles de délimitation, sans installation RTK et sans configuration. Le Raccoon 2 SE est encore plus pratique : il tond instantanément, procède à une cartographie automatique des lieux et se recharge automatiquement, ce qui le rend parfaitement autonome pour les petites pelouses aux limites physiques bien définies. Le slogan « Just Press Play » (Appuyez sur le bouton et laissez-le faire) en est la parfaite illustration, puisqu'il suffit désormais d'appuyer sur un bouton et de s'en aller, sans avoir à s'occuper de quoi que ce soit d'autre, une véritable expérience « plug and play ».

The Raccoon 2 SE sera lancé le 11 novembre 2025 et il ne reste que 7 jours aux aficionados de la première heure ! Profitez dès maintenant de l'offre Super Early Bird en déposant une caution entièrement remboursable de 20 dollars pour bloquer le prix à partir de seulement 299 dollars. Parce que votre pelouse mérite bien un entretien intelligent, sans casser votre tirelire et sans tracas technique.

Cliquez ici pour réserver votre offre Super Early Bird de 299 dollars avec une caution remboursable de 20 dollars ou fixez un rappel de lancement Kickstarter ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814434/RoboUP_Raccoon_2_SE_Robot_Mower_Makes_Smart_Living_Accessible.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg