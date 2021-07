Peregrine Connect annuncia l'uscita del nuovissimo Neuron ESB 3.7.5

Mappatura dei dati all'avanguardia, containerizzazione degli endpoint e pianificazione dei processi aziendali consentono agli utenti di aumentare la produttività fino al 400%

IRVINE, Calif., 20 luglio 2021 /Prnewswire/ -- L'applicazione principale API e la piattaforma di integrazione per il workflow di Peregrine Connect annuncia oggi l'uscita di Neuron ESB 3.7.5. di Peregrine Connect Come parte integrante della piattaforma di integrazione di Peregrine Connect, Neuron ESB fornisce funzionalità di runtime critico e funzionalità che semplificano in modo collaborativo la progettazione, l'implementazione e la gestione delle esigenze di integrazione aziendale di un'organizzazione.

Neuron ESB 3.7.5 di Peregrine Connect fornisce una suite di applicazioni che aiuta le aziende a soddisfare qualsiasi domanda di integrazione - dalle applicazioni sul posto e nel cloud alle varie fonti di dati e dispositivi. Utilizzando la piattaforma di integrazione Peregrine Connect, è possibile semplificare, implementare e monitorare qualsiasi numero di volume di lavoro, dalla gestione delle API e del workflow automatizzato ai flussi di integrazione pianificati, agli allarmi e alle notifiche.

Fornire un'integrazione moderna per aumentare l'efficienza operativa per le imprese di tutte le dimensioni

Neuron ESB 3.7.5 si concentra sull'agilità e la facilità d'uso, consentendo ai clienti di ridurre il costo totale di utilizzo, eliminando molti sviluppi, implementazioni e complessità operative grazie a molti prodotti competitivi.

« Con ogni uscita di Neuron ESB, siamo costantemente focalizzati nel fornire funzionalità di facile utilizzo e produttività fuori dagli schemi. Neuron 3.7.5 non fa eccezione, grazie all'aggiunta della mappatura dei dati, la containerizzazione degli endpoint e molto altro. Siamo senza dubbio i più competitivi per funzionalità e prezzi, ha detto Marty Wasznicky, VP dei prodotti di Peregrine Connect. Le nuove funzioni aumentano l'efficienza organizzativa e non forniscono soluzioni di codifica per i nostri clienti. »

Neuron ESB 3.7.5 aggiunge alcune nuove interessanti funzionalità alla piattaforma di integrazione Peregrine Connect, alcune delle quali includono:

Per saperne di più

Contatti media:

Peregrine Connect

Lavoro: 949-613-4010

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/999937/Peregrine_Connect_Logo.jpg

Related Links

https://www.peregrineconnect.com/



SOURCE Peregrine Connect