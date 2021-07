Peregrine Connect kondigt baanbrekende release van Neuron ESB 3.7.5 aan

Hypermoderne data mapping, containerisatie van eindpunten en planning van bedrijfsprocessen, waardoor gebruikers hun productiviteit kunnen vergroten met tot 400%

IRVINE, Calif., 20 juli, 2021 /PRNewswire/ -- Peregrine Connect, een toonaangevende applicatie, API en workflowintegratieplatform, kondigt vandaag de release van Peregrine Connect Neuron ESB 3.7.5 aan. Als integraal onderdeel van het Peregrine Connect Integration Platform verstrekt Neuron ESB kritieke looptijdfaciliteiten en -functies die samen het design, de uitrol en het beheer van de ondernemingsintegratiebehoeften van een organisatie vereenvoudigen.

De release van Peregrine Connect Neuron ESB 3.7.5 biedt een bundel applicaties die organisaties helpt te voldoen aan om het even welke vraag naar integratie - van in-situ- en cloudtoepassingen tot diverse gegevensbronnen en apparaten. Met behulp van het Peregrine Connect Integration Platform kan de werklast - hoe groot ook - vereenvoudigd, ingezet en gemonitord worden, van API-beheer en automatische workflow tot geplande integratiestromen en waarschuwingen en meldingen.

Levering van moderne integratie om de operationele efficiëntie van bedrijven van alle groottes te verhogen

De release van Neuron ESB 3.7.5 focust op flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid, waardoor klanten de totale eigendomskosten kunnen verminderen, terwijl vele ontwikkelingen, de uitrol en operationele complexiteiten van vele producten van de concurrentie geëlimineerd worden.

"Met elke release van Neuron ESB blijven we gefocust op het verstrekken van gebruiksvriendelijke functies en kant-en-klare productiviteit. Neuron 3.7.5 is daarop geen uitzondering, en voegt data mapping, containerisatie van eindpunten en nog veel meer toe. We hebben duidelijk de functionaliteit en de aangeboden prijzen van de concurrentie overtroffen, zei Marty Wasznicky, VP of Product, Peregrine Connect. De nieuwe functies verhogen de organisatorische efficiëntie en verstrekken oplossingen zonder behoefte aan coderen aan onze klanten."

Neuron ESB 3.7.5 voegt enkele spannende nieuwe functies toe aan het Peregrine Connect Integration Platform, zoals:

