Peregrine Connect, LLC annonce l'achèvement de sa scission de Neudesic, LLC

Peregrine Connect est heureuse d'annoncer sa scission de Neudesic, LLC.

En tant qu'entreprise à part entière, Peregrine Connect est maintenant en mesure d'investir massivement dans son expérience client, dans ses fonctions de mise sur le marché et dans la recherche et le développement.

Cette scission permettra à Peregrine Connect d'accélérer le développement de nouvelles fonctions et fonctionnalités pour sa nouvelle plateforme en tant que service (PaaS) dédiée à l'intégration des applications, des API et des flux de travail. Cette solution s'ajoutera à l'offre existante de produits d'intégration sur place de Peregrine Connect.

La plateforme de Peregrine Connect se compose actuellement de Neuron ESB , de Design Studio , de Management Suite et de NetSuite PSA Add-In for Microsoft Project .

Notre annonce souligne notre engagement envers les clients et met en avant notre stratégie relative au marché de l'intégration. L'entreprise entend investir afin de créer encore plus de connecteurs, de modèles d'abonnement hébergés dans le cloud, de fonctionnalités d'intégration de données de pointe et d'intégrations sur mesure faciles à concevoir et à exécuter destinées aux organisations de toutes tailles.

Le PDG de Neudesic, Parsa Rohani, a déclaré : « Une équipe talentueuse et déterminée à qui vous donnez les moyens de réussir a un potentiel illimité sur le plan du développement et de la croissance. Cette scission permettra à Peregrine Connect de saisir de nouvelles occasions en tant qu'entreprise autonome. »

Peregrine Connect est généreusement financée et soutenue par des cadres technologiques expérimentés qui entrevoient un avenir prometteur pour elle. Ils s'attendent à ce que l'entreprise ait un impact important sur le marché de l'intégration et à ce qu'elle fasse concurrence avec les grands acteurs du secteur grâce à une plateforme plus évoluée et des fonctionnalités d'intégration innovantes.

Marty Wasznicky, président et directeur de la technologie de Peregrine Connect, a affirmé : « Cette scission représente pour Peregrine Connect une grande occasion de débloquer son plein potentiel et d'améliorer son offre de services. Pour les clients et les utilisateurs intéressés, cela se traduira par un cycle de développement plus rapide pour le logiciel d'intégration le plus rapide, le plus intelligent et le plus rentable que l'industrie ait jamais vu ! »

Tout en continuant d'offrir sa suite de produits tant appréciée, Peregrine Connect s'efforcera plus que jamais de rendre l'exécution et la gestion de toutes les intégrations plus intelligentes, plus rapides et plus efficaces pour les organisations.

À propos de Peregrine Connect

Peregrine Connect est l'une des principales plateformes d'intégration, permettant aux entreprises de simplifier la conception, le déploiement, l'hébergement et la gestion des applications, des API et des flux de travail. La plateforme sécurise les intégrations et les processus commerciaux les plus importants par le biais d'une visibilité exploitable, de diagnostics précis, d'alertes et d'un contrôle unifié prenant en charge l'ensemble de votre organisation. Peregrine Connect permet de réutiliser et d'élargir les ressources Microsoft.NET en vue de simplifier davantage l'intégration des applications et l'automatisation des fonctions commerciales critiques.

Le portefeuille de produits de Peregrine Connect comprend Neuron ESB, Management Suite, Design Studio et NetSuite PSA Add-In for Microsoft Project. Peregrine Connect offre un ensemble innovant de connecteurs dédiés aux applications d'entreprise populaires. Sa plateforme combine des fonctionnalités d'intégration de données robustes avec une interface utilisateur conviviale et flexible permettant de concevoir et d'exécuter des intégrations destinées aux organisations de toutes tailles. Elle propose aux clients une expérience de développement et une performance supérieures, un niveau de complexité réduit et un délai de rentabilisation immédiat. Peregrine Connect permet à des clients provenant du monde entier et issus de divers secteurs de déployer des projets en quelques semaines, plutôt qu'en quelques mois.

