Peregrine Connect, LLC kündigt den Abschluss des Spin-off von Neudesic, LLC an

IRVINE, Kalifornien, 26. Januar 2022 /PRNewswire/ --

Peregrine Connect freut sich, das Spin-off von Neudesic, LLC in sein eigenes Unternehmen bekannt zu geben.

Durch die Ausgründung in ein eigenes Unternehmen ist Peregrine Connect nun in der Lage, stark in seine „Kundenerfahrung, Go-to-Market-Funktionen sowie Forschung und Entwicklung" zu investieren

Diese Trennung wird es Peregrine Connect ermöglichen, die Entwicklung neuer Funktionen und Möglichkeiten für seine kommende Platform-as-a-Service (PaaS)-Softwareversion zu beschleunigen, die auf die Integration von Anwendungen, APIs und Workflows ausgerichtet ist. Dies wird das bestehende Integrationsangebot von Peregrine Connect vor Ort ergänzen.

Die Peregrine Connect Plattform besteht derzeit aus Neuron ESB , Design Studio , Management Suite , und NetSuite PSA Add-In for Microsoft Project .

Unsere Ankündigung ist Ausdruck unserer Kundenorientierung und unserer Strategie für den Integrationsmarkt. Das Unternehmen plant, in die Produktion von mehr Konnektoren, in ein Cloud-gehostetes Abonnementmodell, in hochmoderne Funktionen für die gesunde Datenintegration und in die benutzerfreundliche Gestaltung und Ausführung von Integrationen für Unternehmen jeder Größe zu investieren.

Parsa Rohani, CEO von Neudesic, sagte: „Wenn man eine fokussierte Gruppe von talentierten Personen befähigt, ist der Himmel das Limit für Skalierung und Wachstum. Die Ausgliederung wird es Peregrine Connect ermöglichen, als eigenständiges Unternehmen neue Chancen zu ergreifen."

Peregrine Connect wird großzügig finanziert und von erfahrenen Technologie-Führungskräften unterstützt, die eine große Zukunft sehen. Sie erwarten einen starken Einfluss auf dem Integrationsmarkt und konkurrieren mit einer weiterentwickelten Plattform und innovativen Integrationsfunktionen mit den großen Anbietern.

Marty Wasznicky, President/CTO von Peregrine Connect, sagt: „Dies ist eine großartige Gelegenheit für Peregrine Connect, sein volles Potenzial auszuschöpfen und sein Serviceangebot zu verbessern. Kunden und interessierte Anwender werden von einem beschleunigten Zeitplan für die schnellste, intelligenteste und kosteneffizienteste Integrationssoftware profitieren, die die Branche je gesehen hat!"

Peregrine Connect ist die gleiche großartige Produktsuite, jetzt mit einem noch stärkeren Fokus auf die Möglichkeit für Unternehmen, alle Integrationen intelligenter, schneller und effizienter durchzuführen und zu verwalten.

Informationen zu Peregrine Connect

Peregrine Connect ist eine der führenden Integrationsplattformen, die es Unternehmen ermöglicht, das Design, die Bereitstellung, das Hosting und die Verwaltung von Anwendungen, APIs und Workflows zu vereinfachen. Die Plattform sichert die kritischsten Integrationen und Geschäftsprozesse mit umsetzbarer Transparenz, punktgenauen Diagnosen, Warnmeldungen und einheitlicher Kontrolle in Ihrem gesamten Unternehmen. Mit Peregrine Connect können Ihre Microsoft .NET-Ressourcen wiederverwendet und erweitert werden, um die Integration von Anwendungen und die Automatisierung wichtiger Geschäftsfunktionen weiter zu vereinfachen.

Das Produktportfolio von Peregrine Connect umfasst Neuron ESB, Management Suite, Design Studio und NetSuite PSA Add-In for Microsoft Project. Peregrine Connect bietet eine innovative Reihe von Konnektoren für gängige Unternehmensanwendungen. Es bietet robuste Datenintegrationsfunktionen und eine einfache, aber flexible Benutzeroberfläche für die Entwicklung und Ausführung von Integrationen für Unternehmen jeder Größe. Die Kunden profitieren von einer überragenden Entwicklungserfahrung, einer besseren Leistung, einer geringeren Komplexität und einer kürzeren Time-to-Value. Die Kunden von Peregrine Connect setzen ihre Projekte in wenigen Wochen statt in Monaten um, und das in einer Vielzahl von Branchen rund um den Globus.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.peregrineconnect.com/

Peregrine Connect Kontakt:

Nelly Monjazeb

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/999937/Peregrine_Connect_Logo.jpg

SOURCE Peregrine Connect