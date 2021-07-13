PerfectSwell® становится тренировочной базой олимпийских сборных США и Японии по серфингу

News provided by

American Wave Machines, Inc.

Jul 13, 2021, 08:12 ET

СОЛАНА-БИЧ, Калифорния, 13 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- American Wave Machines, Inc. (AWM) объявила, что тренировки олимпийских сборных Японии и США по серфингу будут проходить в бассейне для серфинга PerfectSwell® Shizunami (̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇静波サーフスタジアムPerfectSwell®), расположенном в районе пляжа Сидзунами (г. Макинохара, Япония).  Благодаря используемым инновационным технологиям, в серфинг-бассейне PerfectSwell® спортсмены смогут тренироваться на недоступных ранее в подобных сооружениях волнах.

Коротко о главном

WE ARE TeamUSA
WE ARE TeamUSA
Mahina Maeda laying down a frontside hack in preparation for surfing’s Olympic debut.
Mahina Maeda laying down a frontside hack in preparation for surfing’s Olympic debut.
Mahina Maeda riding the barrel in preparation for surfing’s Olympic debut.
Mahina Maeda riding the barrel in preparation for surfing’s Olympic debut.
Hiroto Ohhara smashing the lip and releasing his fins in preparation for surfing’s Olympic debut
Hiroto Ohhara smashing the lip and releasing his fins in preparation for surfing’s Olympic debut
Shun Murakami bottom turning to set up his next maneuver in preparation for surfing's Olympic debut.
Shun Murakami bottom turning to set up his next maneuver in preparation for surfing's Olympic debut.
Amuro Tsuzuki backside bottom turn on a peeling left in preparation for surfing's Olympic debut.
Amuro Tsuzuki backside bottom turn on a peeling left in preparation for surfing's Olympic debut.
WE ARE TeamUSA Mahina Maeda laying down a frontside hack in preparation for surfing’s Olympic debut. Mahina Maeda riding the barrel in preparation for surfing’s Olympic debut. Hiroto Ohhara smashing the lip and releasing his fins in preparation for surfing’s Olympic debut Shun Murakami bottom turning to set up his next maneuver in preparation for surfing's Olympic debut. Amuro Tsuzuki backside bottom turn on a peeling left in preparation for surfing's Olympic debut.

Размер комплекса: 9308 кв. метров
Размер серфинг-бассейна PerfectSwell®: 8094 кв. метра

Новые волны:

  • Drainer: позволяет выполнить два проезда в трубе продолжительностью более 3 секунд на одной волне
  • WedgePop: самая высокая волна на сегодняшний день
  • Highball: мечта профессионального сёрфера, предоставляющая возможности для разнообразных маневров и длинного завершающего скольжения
  • Roundhouse: мягкая в центре волна для отработки традиционных катбэков, постепенно увеличивающаяся в размере и плавно закручивающаяся в трубу
  • Wedge (обновленная технология): длинная волна, позволяющая увеличить время в трубе

Технологические усовершенствования: размер волн, дополнительные параметры построения волн, кардинальное обновление программного обеспечения; уникальный механизм формирования волн Temporal Distortion, обеспечивающий высочайшую точность задаваемых параметров

Расписание тренировок: 12−13 июля тренировки олимпийской команды Японии; 16−19 июля тренировки олимпийской команды США

Бассейн для серфинга PerfectSwell®, обеспечивающий сочетание мощности, разнообразия и устойчивой периодичности создаваемых волн, предоставляет профессиональным спортсменам беспрецедентную возможность для тренировок в безопасной контролируемой среде, соответствующей самым строгим требованиям в области охраны здоровья.  Технология PerfectSwell® позволяет во время тренировок имитировать параметры волн и формат олимпийских соревнований, которые пройдут на открытой воде на пляже Цуригасаки (также известном как пляж Сидашита) в городе Тиба недалеко от Токио. Олимпийские соревнования по серфингу запланированы на 25−28 июля. Формат соревнований, аналогичный формату парусной регаты, предусматривает 16-дневный период ожидания старта (с 25 июля по 9 августа), время которого зависит от погодных условий.

Информация о компании American Wave Machines
Серфинговая технология компании American Wave Machines, Inc. защищена 39 патентами в 11 странах. Комплексы для серфинга SurfStream® вмещают сотни людей, а бассейны для серфинга PerfectSwell® площадью более 4000 кв. метров рассчитаны на тысячи серферов. Начиная с 2007 года на объектах American Wave Machines по всему миру было проведено более 4 миллионов тренировок.

Информация о компании PerfectSwell® Shizunami Surf Stadium
Компания PerfectSwell® Shizunami Surf Stadium строит свою работу, основываясь на принципах интеграции в местное сообщество и внесения вклада в его развитие. Компания PerfectSwell® Shizunami будет и впредь способствовать укреплению духа серфинга, который и сейчас во многом определяет характер Сидзунами.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1571984/American_Wave_Machines_Team_USA.jpg  
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1571900/American_Wave_Machines_Mahina_Maeda.jpg   
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1571905/American_Wave_Machines_Mahina_Maeda_2.jpg  
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1571906/American_Wave_Machines_Hiroto_Ohhara.jpg  
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1571902/American_Wave_Machines_Shun_Murakami.jpg  
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1571907/American_Wave_Machines_Amuro_Tsuzuki.jpg  
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SOURCE American Wave Machines, Inc.