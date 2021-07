Equipes olímpicas de surfe dos EUA e do Japão treinarão no PerfectSwell®

Tamanho do local: 9.307 metros

Tamanho do PerfectSwell®: 8.093 metros

Novas ondas em destaque:

Drainer: dois tubos de mais de 3 segundos na mesma onda

WedgePop: a maior seção de ar até agora

Highball: o sonho de um surfista profissional, que oferece oportunidades para uma variedade de manobras e um movimento final gigantesco

Roundhouse: macia no meio para a prática tradicional de cutback que acaba em um tubo

Wedge (atualizada): uma placa estendida que resulta em um melhor tempo de tubo.

Avanços tecnológicos: tamanho da onda, parâmetros adicionais de design de ondas, melhoria dos principais softwares; a distorção de tempo cria uma precisão excepcional.

Programação: de 12 a 13 de julho, treino da equipe olímpica do Japão, de 16 a 19 de julho, treino da equipe olímpica dos EUA

A batida e a variabilidade das ondas do PerfectSwell®, juntamente com a repetibilidade, apresentam uma oportunidade de treino inédita para atletas profissionais em um ambiente controlado e seguro para garantir o mais alto grau de saúde e segurança, em conformidade com as restrições governamentais. Durante o treino, o PerfectSwell® poderá simular condições de ondas e formato de competição previstos para as Olimpíadas, que serão realizadas no oceano, na praia de Tsurigasaki, também conhecida como praia de Shidashita, em Chiba, perto de Tóquio. A competição olímpica de surfe está programada para os dias 25 de julho a 28 de julho. Em um formato semelhante ao programa de vela, o surfe terá um período de espera de 16 dias (25 de julho a 9 de agosto) para os intervalos das competições.

Sobre a American Wave Machines

A tecnologia de surfe da American Wave Machines, Inc. é protegida por 39 patentes em 11 jurisdições. As áreas SurfStream® têm capacidade para 100 pessoas, e as piscinas de surfe PerfectSwell® têm mais de 4.046 metros com capacidade para 1.000 pessoas. Desde 2007, mais de quatro milhões de sessões aconteceram nas unidades da American Wave Machines em todo o mundo.

Sobre o Estádio de Surfe PerfectSwell® Shizunami

O Estádio de Surfe PerfectSwell® Shizunami tem como base princípios comunitários e de retribuição. O PerfectSwell® Shizunami fortalecerá ainda mais o espírito do surfe que já cresce no Shizunami.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572131/American_Wave_Machines_Team_USA.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572132/American_Wave_Machines_Mahina_Maeda.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572133/American_Wave_Machines_Mahina_Maeda_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572134/American_Wave_Machines_Hiroto_Ohhara.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572135/American_Wave_Machines_Shun_Murakami.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572136/American_Wave_Machines_Amuro_Tsuzuki.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1058606/American_Wave_Machines_Logo.jpg

