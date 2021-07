Reprezentanci Stanów Zjednoczonych i Japonii na Igrzyska Olimpijskie będą trenować w obiekcie PerfectSwell®

Wielkość całego obiektu: 2,3 akra

Wielkość basenów PerfectSwell®: 2 akry

Nowoczesne fale:

Drainer: dwa 3-sekundowe ślizgi i ślizgi wewnątrz beczki na tej samej fali,

WedgePop: największa z dotychczasowych sekcji powietrznych,

Highball: marzenie każdego profesjonalnego surfera, możliwości wykonania różnych manewrów i imponującego zakończenia ślizgu,

Roundhouse: delikatna fala w środkowej części dla tradycyjnego manewru cutback, która następnie formuje się w „beczkę",

Wedge (ulepszona wersja): rozciągnięta tafla, która umożliwia osiągnięcie lepszego czasu wewnątrz „beczki".

Nowinki technologiczne: wielkość fali, dodatkowe parametry zastosowane przy projektowaniu fali, kluczowe ulepszenia oprogramowania; funkcja „zakrzywienia czasowego" (ang. Temporal Distortion) zapewnia doskonałą precyzję.

Harmonogram: 12-13 lipca trening japońskiej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie, 16-19 lipca trening amerykańskiej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie

Takie cechy, jak uderzenie i zmienność kierunku fal PerfectSwell® wraz z ich powtarzalnością stanowią dla zawodowych sportowców bezprecedensową okazję do treningu w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku, które gwarantuje najwyższy stopień zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z ograniczeniami rządowymi. Parametry fal i forma treningu w obiekcie PerfectSwell® będą identyczne jak te przewidziane podczas rywalizacji olimpijskiej, która odbędzie się na oceanie przy plaży Tsurigasaki, określanej również mianem Shidashita Beach, w miejscowości Chiba niedaleko Tokio. Olimpijskie zawody surfingowe zaplanowane są na 25 lipca - 28 lipca. W przypadku surfingu zastosowano format zbliżony do programu żeglarskiego, co oznacza, że okres oczekiwania na przeprowadzenie turnieju drabinkowego wyniesie 16 dni (turniej zaplanowano na 25 lipca - 9 sierpnia).

American Wave Machines

Technologia surfowania American Wave Machines, Inc. chroniona jest 39 patentami w 11 jurysdykcjach. Obiekty SurfStream® obejmują 100 miejsc, a baseny surfingowe PerfectSwell® mają powierzchnię przeszło 1 akra i mieszczą do 1000 osób. Od 2007 roku na całym świecie odbyło się ponad 4000000 sesji w miejscach, w których znajdują się technologie American Wave Machines.

Surf Stadium PerfectSwell® Shizunami

Surf Stadium PerfectSwell® Shizunami to organizacja założona na zasadach społeczności i wzajemności. PerfectSwell® Shizunami będzie kontynuować działanie w silnym duchu surfingu, który już teraz prężnie rozwija się w Shizunami.

