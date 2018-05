Performance Review Institute : une conférence sur la formation de la main-d'œuvre aérospatiale de l'avenir va se tenir à l'Institute of Materials, Minerals and Mining, à Londres

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/684491/eQualified_Aerospace_System.jpg )



Selon Charles Parker de Honeywell : « C'est la première fois que j'entends parler d'un événement qui met l'accent sur l'avenir de la main-d'œuvre qualifiée pour les procédés spéciaux dans l'industrie aérospatiale. J'ai hâte de débattre de ces questions avec d'autres membres de l'industrie et du milieu universitaire pour voir comment nous pouvons ensemble aller de l'avant ».

Il s'agit d'un événement gratuit qui aura lieu à l'Institute of Materials, Minerals and Mining (Londres), le 21 juin 2018 (14 h 30 - 17 h 30). Un événement similaire est prévu le 24 octobre 2018 à Pittsburgh, Pennsylvanie, aux États-Unis.

Les inscriptions sont ouvertes

Vous pouvez vous inscrire à cet événement londonien en ligne sur goo.gl/67txH5 ou en contactant Hannah Godfrey à l'adresse hgodfrey@p-r-i.org ou encore par téléphone au +44(0)870-350-5011.

Faire face à une situation difficile

Il y a actuellement une pénurie majeure de personnel qualifié en procédés spéciaux dans l'industrie aérospatiale, ainsi qu'un manque de compétences créé par une main-d'œuvre de plus en plus mondialisée. Cela a augmenté la pression qui s'exerce sur toutes les organisations pour qu'elles réduisent le temps nécessaire à la formation du nouveau personnel et assurent la conformité aux normes de compétence adéquates à tous les niveaux.

Selon Mark Binfield d'UTC Aerospace : « Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore impliquées dans ce domaine, cette conférence constitue une excellente occasion d'élargir leurs réseaux et d'en savoir plus sur la façon dont l'industrie utilisera le cadre de travail d'eQualified pour résoudre les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés en termes de recrutement, formation et qualification du personnel destiné aux procédés spéciaux de l'industrie aérospatiale ».

Faites partie de la solution

Selon Richard Blyth de Rolls Royce : « eQualified représente un moyen de protéger et d'améliorer notre formation et nos qualifications, ce qui a, en fin de compte, une répercussion sur le succès futur de l'ensemble de nos organisations. Tous les participants vont contribuer à ce patrimoine qui va aider les générations futures à améliorer la qualité des procédés aérospatiaux ».

L'industrie s'est rassemblée pour créer eQualified, un programme de qualification du personnel spécialisé en procédés spéciaux. En utilisant l'expertise technique de toutes les organisations participantes, eQualified :

Conçoit des corpus gratuits de connaissances portant sur les procédés spéciaux : il s'agit de documents qui saisissent les connaissances et les compétences requises pour le personnel qui travaille sur des aspects particuliers des procédés spéciaux

Valide les compétences du personnel par le biais d'évaluations théoriques et pratiques

Approuve les prestataires de formation pour qu'ils dispensent des cours techniques qui s'inscrivent dans les corpus de connaissances

À propos d'eQuaLified

eQuaLified est un système mondial géré par l'industrie elle-même, destiné à la qualification du personnel spécialisé en procédés spéciaux de l'industrie aérospatiale. eQuaLified s'appuie sur un ensemble de connaissances des experts de l'industrie aérospatiale pour développer et conserver des corpus de connaissances portant sur les procédés spéciaux (c'est-à-dire des connaissances fondamentales et des expérience requises pour être considérée comme une personne compétente pour un poste ciblé) ainsi que des examens, qui constituent les normes souhaitées par l'industrie aérospatiale à l'échelle mondiale pour les activités de procédés spéciaux.

PRI est un fournisseur mondial de solutions axées sur la clientèle, qui sont conçues pour améliorer la qualité des procédés et des produits en apportant une valeur ajoutée, en réduisant le coût total et en favorisant la collaboration entre les différents acteurs des industries et secteurs d'activités où la sécurité et la qualité sont des objectifs partagés. PRI travaille en étroite collaboration avec l'industrie pour comprendre les besoins naissants de celles-ci et offre des solutions personnalisées pour satisfaire lesdits besoins. Pour en savoir plus, veuillez consulter http://p-r-i.org/professional-development/qualifications/ ou contacter PRI à l'adresse eQuaLified@p-r-i.org

