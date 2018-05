Performance Review Institute: Konferenz am Institute of Materials, Minerals and Mining in London zur Entwicklung des zukünftigen Arbeitskräftepotenzials in der Luft- und Raumfahrt

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/684491/eQualified_Aerospace_System.jpg )



Charles Parker, Honeywell: "Dies ist die erste Veranstaltung, die mir bekannt ist, die sich auf die Zukunft von Fachpersonal in der Luft- und Raumfahrtindustrie konzentriert. Ich freue mich darauf, die Themen mit anderen aus der Industrie und der Wissenschaft zu besprechen, um herauszufinden, wie wir gemeinsam die Zukunft gestalten können."

Die kostenlose Veranstaltung findet am 21. Juni 2018 (14.30 - 17.30 Uhr) im Institute of Materials, Minerals and Mining (London) statt. Eine ähnliche Veranstaltung ist für den 24. Oktober 2018 in Pittsburgh, PA, USA geplant.

Die Registrierung ist ab sofort möglich

Registrieren Sie sich online für die Veranstaltung in London goo.gl/67txH5 oder wenden Sie sich an Hannah Godfrey unter hgodfrey@p-r-i.org oder per Telefon unter +44(0)870-350-5011.

Eine herausfordernde Situation angehen

In der Luft- und Raumfahrtindustrie besteht ein kritischer Mangel an qualifiziertem Fachpersonal sowie eine Qualifikationslücke, die durch die zunehmende Globalisierung der Belegschaft entsteht. Dadurch wurde der Druck auf alle Organisationen erhöht, den Zeitaufwand für die Ausbildung neuer Mitarbeiter zu reduzieren und sicherzustellen, dass sie auf allen Ebenen angemessene Kompetenzstandards erreichen.

Mark Binfield, UTC Aerospace: "Für diejenigen, die noch nicht in diesem Bereich tätig sind, ist dies eine großartige Gelegenheit, Beziehungen zu knüpfen. Außerdem können sie erfahren, wie die Industrie die Struktur von eQualified nutzen möchte, um die Schwierigkeiten anzugehen, denen wir uns alle bei der Rekrutierung, Ausbildung und Qualifizierung von speziellem Fachpersonal in der Luft- und Raumfahrt gegenübersehen."

Teil der Lösung sein

Richard Blyth, Rolls Royce: "eQualified stellt eine Möglichkeit dar, unsere Ausbildung und Qualifikationen zu sichern und zu verbessern, was sich letztlich auf den zukünftigen Erfolg unserer Organisationen insgesamt auswirkt. Jeder, der daran teilnimmt, wird zu einem Vermächtnis beitragen, das zukünftige Generationen bei der Qualität der Prozesse in der Luft- und Raumfahrt unterstützt."

Die Industrie hat sich zu eQualified zusammengeschlossen, einem speziellen Qualifizierungsprogramm für Prozesspersonal. eQualified wird unter Nutzung der vereinten technischen Expertise der beteiligten Organisationen Folgendes zur Verfügung stellen:

Die Entwicklung kostenloser Wissensbestände für Spezialverfahren: Dokumente, die das Wissen und die Fähigkeiten erfassen, die das Personal in speziellen Prozessbereichen benötigt.

Die Validierung der Personalkompetenz durch theoretische und praktische Beurteilungen.

Die Genehmigung von Schulungsanbietern zur Durchführung von technischen Kursen, die auf die Wissensbestände abgestimmt sind.

Informationen zu eQualified

eQualified ist ein globales, von der Branche verwaltetes System für die Qualifizierung von Mitarbeitern, die in Spezialverfahren der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig sind. eQualified nutzt das vereinte Wissen von Experten aus der Luft- und Raumfahrtindustrie, um Wissensbestände (Grundwissen und Erfahrung, um als kompetent für eine Position zu gelten) zu entwickeln und zu pflegen sowie Prüfungen abzuhalten, die für die weltweite Luft- und Raumfahrtbranche als erwünschter Standard für Spezialverfahrenstätigkeiten dienen.

Das Performance Review Institute (PRI) ist ein globaler Anbieter kundenorientierter Lösungen, mit denen durch die Schaffung von Mehrwert, das Verringern der Gesamtkosten und die Förderung der Zusammenarbeit verschiedener Interessenvertreter die Verfahrens- und Produktqualität in Branchen verbessert werden soll, in denen Sicherheit und Qualität eine Rolle spielen. PRI arbeitet eng mit der Industrie zusammen, um ihre neuen Bedürfnisse zu verstehen und bietet maßgeschneiderte Lösungen an. Erfahren Sie mehr auf der Website http://p-r-i.org/professional-development/qualifications/ oder wenden Sie sich an PRI unter eQuaLified@p-r-i.org

