Performio erweitert Führungsriege dank Einstellung von CRO und CTO

„Wir freuen uns, zwei erfahrene Führungskräfte im Performio-Führungsteam begrüßen zu dürfen", so Grayson Morris, CEO von Performio. „Neils nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Vertriebsteams und bei der Skalierung erfolgreicher Softwareunternehmen ist genau die Art von Führung, von der Performio profitieren wird, wenn wir in die nächste Wachstumsphase eintreten. Darüber hinaus machen Dmitris fundierter technischer Hintergrund, seine Erfahrung in der Leitung großer, verteilter, globaler Entwicklungs- und Produktmanagement-Teams sowie seine strategische Produktvision ihn zur idealen Wahl, um Performios Produktinnovation zu leiten, während wir eine schnelle globale Kundenakzeptanz erfahren