Performio renforce son effectif de cadres supérieurs avec le recrutement d'un directeur des revenus et d'un directeur de la technologie

« Nous sommes heureux d'accueillir deux directeurs expérimentés au sein de l'équipe de direction de Performio, a déclaré Grayson Morris, PDG de Performio. Les antécédents de Neil en matière de constitution d'équipes de vente performantes et de mise à l'échelle d'entreprises logicielles prospères sont exactement le type de leadership dont Performio bénéficiera alors que nous entrons dans cette nouvelle phase de croissance. Par ailleurs, le solide bagage technique de Dmitri, son expérience dans la gestion de vastes équipes internationales d'ingénierie et de gestion de produits, ainsi que sa vision stratégique des produits font de lui le candidat idéal pour diriger l'innovation des produits de Performio, alors que nous connaissons une augmentation rapide du nombre de clients dans le monde. »

Depuis plus de vingt ans, Neil Graham dirige et inspire des entreprises SaaS de classe mondiale en quête de résultats exceptionnels, notamment en menant à bien deux introductions en bourse. Neil a récemment occupé des postes de direction chez Salesforce.com, Tealium, PayIt et Jive. Au début de sa carrière, Neil a occupé divers postes de commercial chez Oracle Corporation. Neil est réputé pour avoir créé une culture du travail, de l'intégrité et de la préoccupation envers le client, et pour avoir réalisé une croissance record grâce à l'amélioration des processus, de la technologie et des compétences humaines.

« La plateforme Performio a le potentiel de transformer la façon dont les entreprises de taille moyenne gèrent et fournissent leurs programmes de rémunération incitative, a indiqué Neil Graham. Après avoir évalué un certain nombre de nouvelles opportunités, Performio s'est distingué par sa technologie robuste, sa croissance mondiale rapide et innovante, et son équipe d'employés et de partenaires d'investissement de classe mondiale. Je suis ravi de rejoindre l'entreprise et de contribuer à la mise en place, au développement et à la croissance de l'opération de mise sur le marché. »

Dmitri possède des dizaines d'années d'expérience à la tête d'équipes d'ingénierie et de gestion de produits dans des entreprises allant des startups aux sociétés du Fortune 500. Plus récemment, Dmitri était vice-président de l'ingénierie chez Datometry, une plateforme de virtualisation de bases de données. Avant cela, Dmitri était responsable des services de plateforme IoT chez GE Digital et a occupé les postes de vice-président de l'ingénierie chez Deem et de directeur général chez Informatica.

« Je suis ravi de rejoindre Performio à ce stade de sa croissance, a déclaré Dmitri Korablev. Performio a démontré la richesse de son offre de produits ainsi que sa capacité à fournir à nos clients un excellent rapport qualité-prix et une grande facilité d'utilisation. Grâce à sa stratégie commerciale évolutive, à son produit de premier ordre et à son équipe internationale de talent, Performio est bien placée pour connaître un succès extraordinaire. »

À propos de Performio

Performio est un nouveau type de logiciel de gestion de la rémunération incitative qui allie des fonctionnalités de qualité professionnelle à la facilité d'utilisation requise par les applications logicielles modernes. Leur produit est utilisé par de grandes entreprises internationales ainsi que par des entreprises de taille moyenne en pleine croissance dans le monde entier, telles que Abbott Laboratories, Atlantic Broadband, Contentful, Cybereason, Johnson & Johnson, Nexstar, Optus, Service Express, Vodafone, Wedbush Securities et WP Engine. L'application cloud de Performio, riche en fonctionnalités, permet aux entreprises d'automatiser leurs calculs de rémunération des ventes, de garantir une transparence accrue à leurs représentants commerciaux et de s'adapter en toute confiance aux conditions changeantes du marché. Pour plus d'informations, consultez le site www.performio.co .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1810454/Performio_Hires_CRO_CTO.jpg

SOURCE Performio