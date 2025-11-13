Permag™ renforce sa chaîne d'approvisionnement grâce à un accord avec Solvay et LCM visant à garantir l'approvisionnement en terres rares en occident

VILLAGE D'ELK GROVE, Illinois, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Permag, leader dans le domaine des aimants et assemblages magnétiques de haute précision, a le plaisir d'annoncer la conclusion d'un nouvel accord stratégique avec Solvay (La Rochelle, France) et Less Common Metals (« LCM », Ellesmere Port, Royaume-Uni) afin de garantir un approvisionnement fiable en terres rares européennes.

Grâce à ce partenariat, l'industrie et les clients de Permag peuvent compter sur un approvisionnement stable et prévisible en samarium, un matériau essentiel à la fabrication d'aimants et d'assemblages magnétiques haute performance. Solvay apporte son accès à ses concentrés mixtes de terres rares et à ses technologies de séparation pour produire des oxydes de samarium purs, tandis que LCM apporte son expertise de pointe en matière de processus de métallisation, créant ainsi une base solide qui permettra à Permag de répondre à la demande au cours des 3 à 5 prochaines années.

« La réussite de nos clients est notre priorité absolue », a déclaré Joe Stupfel, PDG de Permag. « Nous nous engageons à garantir un approvisionnement fiable en matériaux et à fournir le soutien dédié dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. »

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de Permag en matière de chaîne d'approvisionnement, qui comprend également des négociations en cours avec des fournisseurs en amont à travers le monde. L'objectif de Permag est de garantir que ses clients continuent à recevoir les produits dont ils ont besoin sans interruption, tant aujourd'hui qu'à long terme.

An Nuyttens, président de Solvay Special Chem, souligne l'importance de cet accord : « En nous associant à Permag et LCM, nous prenons des mesures proactives pour sécuriser l'approvisionnement en terres rares critiques dans différentes parties du monde, renforçant ainsi notre engagement à fournir des ressources essentielles pour les applications de haute performance. »

Avec cette étape importante, Permag renforce son engagement en matière de sécurité d'approvisionnement, de qualité et de fiabilité. Cette avancée permet à ses clients de se concentrer sur leur propre croissance en toute confiance, tandis que Permag veille à répondre à l'ensemble leurs besoins en aimants.

À propos de Permag

Permag, le seul producteur d'aimants au samarium-cobalt en Amérique du Nord et un leader mondial des solutions magnétiques haute performance, fournit des matériaux de pointe, des composants de précision et fabrique des aimants et des assemblages magnétiques avancés pour les industries où la performance est primordiale. Fort d'un riche héritage construit par Dexter, EEC et MCE, le groupe Permag s'engage à stimuler l'innovation, à fournir une qualité supérieure et à résoudre les défis les plus difficiles de ses clients.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Gustavo Olano

Permag

Senior Director of Marketing

(978) 201-6910

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2716937/New_Permag_Logo.jpg