Permag™ stärkt Lieferkette durch Vereinbarung mit Solvay und LCM zur Sicherung westlicher Seltenerdmaterialien

ELK GROVE VILLAGE, Illinois., 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Permag, ein führendes Unternehmen im Bereich hochpräziser Magnete und magnetischer Baugruppen, freut sich, eine neue strategische Vereinbarung mit Solvay (La Rochelle, Frankreich) und Less Common Metals („LCM", Ellesmere Port, Vereinigtes Königreich) bekannt zu geben, um eine zuverlässige Versorgung mit europäischen Seltenerdmaterialien sicherzustellen.

Durch diese Partnerschaft können sich die Branche und die Kunden von Permag auf eine stabile und verlässliche Versorgung mit Samarium-Material verlassen – einem entscheidenden Bestandteil für Hochleistungsmagnete und magnetische Baugruppen. Solvay bringt den Zugang zu seinen gemischten Seltenerdkonzentraten sowie seine Trenntechnologien zur Herstellung von reinem Samariumoxid ein, während LCM seine branchenführende Expertise im Bereich der Metallisierung beisteuert. Dadurch entsteht eine starke Grundlage für Permag, um die Nachfrage in den kommenden drei bis fünf Jahren zu erfüllen.

„Der Erfolg unserer Kunden hat für uns oberste Priorität", sagte Joe Stupfel, CEO von Permag. „Wir setzen alles daran, eine verlässliche Materialversorgung sicherzustellen und unseren Kunden die engagierte Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um ihre Ziele zu erreichen."

An Nuyttens, Präsident von Solvay Special Chem, hebt die Bedeutung dieser Vereinbarung hervor: „Durch die Partnerschaft mit Permag und LCM ergreifen wir proaktive Maßnahmen, um uns kritische Seltenerdmaterialien in verschiedenen Teilen der Welt zu sichern und bekräftigen damit unser Engagement für die Bereitstellung essenzieller Ressourcen für Hochleistungsanwendungen."

Diese Vereinbarung ist Teil von Permags umfassender Lieferkettenstrategie, die auch laufende Verhandlungen mit vorgelagerten Zulieferern weltweit umfasst. Ziel von Permag ist es, sicherzustellen, dass die Kunden sowohl heute als auch langfristig die benötigten Produkte ohne Unterbrechung erhalten.

Mit diesem Meilenstein bekräftigt Permag sein Engagement für Versorgungssicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. So können sich die Kunden ganz auf ihr eigenes Wachstum konzentrieren – in dem Vertrauen, dass Permag die Grundlage für ihren Magnetbedarf zuverlässig absichert.

Über Permag

Permag, der einzige Hersteller von Samarium-Kobalt-Magneten in Nordamerika und ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungsmagnetlösungen, liefert innovative Materialien und präzisionsgefertigte Komponenten und produziert fortschrittliche Magnete und Magnetbaugruppen für Branchen, in denen höchste Leistung entscheidend ist. Mit einem reichen Erbe, das auf Dexter, EEC und MCE zurückgeht, engagiert sich die Permag-Unternehmensgruppe dafür, Innovation voranzutreiben, höchste Qualität zu liefern und die anspruchsvollsten Herausforderungen ihrer Kunden zu lösen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Gustavo Olano

Permag

Senior Director of Marketing

(978) 201-6910

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2716937/New_Permag_Logo.jpg