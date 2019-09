Perry Ellis America presenta Capsule 3 con Urban Outfitters

La colección Perry Ellis America continúa evolucionando, y la última cápsula hará su debut junto con Urban Outfitters, la tienda de estilo de vida. Prendas como una chaqueta de camionero de mezclilla lavada, jeans de mezclilla y un buzo de vellón estarán en algunas tiendas de Urban Outfitters en EE. UU. y en UrbanOutfitters.com, con estilos adicionales disponibles en PerryEllisAmerica.com.

"Nos entusiasma asociarnos con Urban Outfitters para el debut de Capsule 3 de Perry Ellis America", dijo Michael Maccari, director creativo de Perry Ellis. "La cápsula estacional de este otoño se concentra en el legado de los 90 de nuestra marca; la sinergia con Urban Outfitters lo convierte en un socio ideal para llegar a un mayor público".

Dos nuevos conjuntos deportivos de nylon, un elemento básico de la colección Perry Ellis America, hacen su debut en Capsule 3. Uno es un estilo reinterpretado en un nuevo color dorado, azul marino y rojo, mientras que el otro es una reedición estándar de un conjunto deportivo azul brillante original con detalles en rojo.

Otras piezas destacadas incluyen una camiseta tipo polo de rugby con bloques de color en rojo y azul marino, un buzo con capucha con bloques de color con una variedad de logotipos originales de Perry Ellis America®, y una variedad de prendas tejidas, incluso camisetas con varios logotipos, una polo de piqué y un buzo de vellón con cierre.

Los precios de Capsule 3 de Perry Ellis America oscilan entre US$40 y US$175. La colección estará disponible en las tiendas y en línea en Urban Outfitters, UrbanOutfitters.com y en PerryEllisAmerica.com.

Acerca de Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. es un diseñador, distribuidor y otorgante de licencias líder de una amplia línea de indumentaria, accesorios y fragancias de alta calidad para hombre y mujer. La colección de la compañía de camisas de vestir e informales, indumentaria para golf, sweaters, pantalones de vestir, pantalones informales y shorts, ropa de jean, indumentaria informal, vestidos y trajes de baño para hombre y mujer está disponible a través de los principales canales de distribución minorista. La compañía, a través de sus subsidiarias totalmente controladas, es propietaria de una cartera de marcas de reconocimiento nacional e internacional, entre las que se incluyen: Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist® y Farah®. La compañía realza su línea de marcas mediante la licencia de marcas registradas de terceros, entre ellas: Nike® para trajes de baño, y Callaway®, PGA TOUR® y Jack Nicklaus® para indumentaria de golf, y Guy Harvey® para indumentaria de pesca de alto rendimiento y ropa informal. Puede encontrar más información sobre la compañía en http://www.pery.com.

Acerca de Urban Outfitters

Urban Outfitters es un minorista de estilo de vida dedicado a inspirar a los clientes a través de una combinación única de producto, creatividad y comprensión cultural. Fundada en 1970 en un pequeño espacio frente a la Universidad de Pensilvania, Urban Outfitters opera actualmente más de 200 tiendas en Estados Unidos, Canadá y Europa, y ofrece ambientes comerciales especiales con una excelente mezcla de accesorios para mujeres y hombres, además de productos para el hogar. Si desea más información, visite Urban Outfitters en www.urbanoutfitters.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/973593/Perry_Ellis_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/973594/Perry_Ellis_America.jpg

FUENTE Perry Ellis International, Inc.

Related Links

http://www.pery.com



SOURCE Perry Ellis International, Inc.