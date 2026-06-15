Persistent annonce un partenariat avec les San Francisco Unicorns en tant que partenaire officiel de l'initiative Re(AI)magining™

Redéfinir le rôle de l'IA, des données et de l'intelligence décisionnelle dans le sport de haut niveau

SAN JOSE, Californie et PUNE, Inde, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT), leader mondial dans les domaines de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec les San Francisco Unicorns pour la saison 2026 de la Major League Cricket (MLC). Aux termes de cet accord, Persistent deviendra partenaire officiel Re(AI)magining™ au sein du programme de partenariat haut de gamme de l'équipe. Ce partenariat met en évidence la volonté de Persistent d'intégrer l'IA et l'innovation fondée sur les données dans des environnements concrets hautement performants, où la rapidité et les capacités d'adaptation et d'analyse déterminent les résultats.

Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie de Persistent visant à étendre ses capacités de déploiement de l'IA en Amérique du Nord et à se rapprocher des clients opérant dans des environnements en temps réel où la prise de décision revêt une importance capitale. Ce partenariat s'inscrira dans le cadre de la campagne #GameReAImagined de Persistent, qui explore le rôle de l'IA dans la compréhension de la dimension cachée du jeu grâce à des données de performance sur le terrain et à des expériences plus enrichissantes pour les supporters en dehors de celui-ci.

En tant que partenaire officiel du programme Re(AI)magining™, Persistent étudiera avec la franchise les possibilités d'initiatives dans les domaines des données, de l'IA et de l'engagement des fans, développant ainsi une collaboration qui dépasse le simple parrainage pour couvrir de nouveaux domaines d'innovation. À l'heure où MLC connaît une expansion rapide sur les principaux marchés américains, ce partenariat offre un cadre idéal permettant de comprendre comment l'intelligence, l'analyse de données et la technologie peuvent influencer à la fois les performances et l'engouement des supporters.

Dans le cadre de ce partenariat, Persistent bénéficiera d'une forte présence sur les plateformes numériques et au sein des équipes. Conçu comme une plateforme d'engagement intégrée, ce partenariat prévoit la mise en avant de la marque sur les panneaux publicitaires en bordure de terrain, le marquage des tenues de l'équipe et un espace dédié au contenu de marque, baptisé « Persistent Coaches' Corner ». Ensemble, ces éléments allient la visibilité sur le terrain à une forte valeur narrative et à des interactions soigneusement sélectionnées. Ce partenariat prévoit également un espace d'accueil dédié, offrant ainsi l'occasion de nouer des liens avec des clients et des partenaires en Amérique du Nord dans un cadre de haut niveau, notamment grâce à des événements exclusifs sur invitation permettant d'approfondir les échanges.

Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif de Persistent :

« Le cricket, tout comme le monde des affaires, devient un jeu où l'intelligence compte autant que l'exécution. La capacité de transformer les données en informations exploitables en temps réel fait de plus en plus la différence entre de bons résultats et d'excellents résultats. Chez Persistent, nous aidons les entreprises à redéfinir la manière dont l'IA peut leur procurer un avantage concurrentiel. Ce partenariat avec les San Francisco Unicorns est l'incarnation de cette vision dans un environnement hautement performant où chaque décision compte. Ensemble, nous avons l'occasion d'explorer la façon dont l'IA peut améliorer les performances, la stratégie et l'engagement des supporters de manière innovante et passionnante ».

David White, PDG des San Francisco Unicorns :

« Le sport évolue rapidement, les données et la technologie jouant un rôle de plus en plus important dans la manière dont les équipes se préparent, disputent leurs matchs et interagissent avec leurs supporters. Notre partenariat avec Persistent nous offre l'occasion d'explorer de nouvelles façons de mettre à profit ces capacités dans les domaines de la performance et de la stratégie. Nous identifions également un fort potentiel d'amélioration de l'expérience des supporters à mesure que ce sport continue de se développer aux États-Unis ».

À propos des San Francisco Unicorns

L'équipe des San Francisco Unicorns a vu le jour en 2023 et a été l'un des six membres fondateurs de la Major League Cricket (MLC), une compétition T20 révolutionnaire qui attire certains des plus grands noms du cricket mondial aux États-Unis et au stade des Unicorns, l'Oakland Coliseum. La sélection comprend les stars internationales australiennes Matthew Short et Jake Fraser-McGurk, le Néo-Zélandais Finn Allen, ainsi que Liam Plunkett, champion du monde de cricket en 2019. Cricket Victoria, l'instance dirigeante de ce sport dans l'État australien de Victoria, est le partenaire de haut niveau des Unicorns.

Les principaux investisseurs de l'équipe sont les entrepreneurs de la Silicon Valley , Anand Rajaraman et Venky Harinarayan, qui sont associés fondateurs du fonds de capital-risque axé sur les données rocketship.vc, et qui avaient auparavant fondé Junglee, un fournisseur de technologies de bases de données axé sur le marché américain, racheté par Amazon en 1998 pour 250 millions de dollars.

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Avec plus de 27 500 employés répartis dans 21 pays, l'entreprise s'engage à innover et à satisfaire ses clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, de l'informatique dans le cloud et de l'automatisation intelligente. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty Midcap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial Dow Jones Best-in-Class. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Avec une croissance de 468 % de la valeur de la marque depuis 2020, Persistent est la marque de services informatiques qui connaît la plus forte croissance dans le rapport de 2025 de Brand Finance India 100.

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Déclarations prospectives et mises en garde

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