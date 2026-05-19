Persistent est reconnu par Google Cloud pour avoir fait progresser la transformation de la chaîne d'approvisionnement pilotée par l'IA

Permettre des opérations plus rapides et plus résilientes avec des données unifiées et une infrastructure cloud-native.

SANTA CLARA, Calif. et PUNE, Inde, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, a annoncé qu'elle a été reconnue comme 2026 Google Cloud Partner of the Year dans la catégorie Services et solutions industrielles - Chaîne d'approvisionnement et logistique. Cette reconnaissance souligne la capacité de Persistent à moderniser les opérations de la chaîne d'approvisionnement sur Google Cloud, en aidant les entreprises à améliorer la visibilité, à accélérer la prise de décision et à déployer des capacités basées sur l'IA dans les environnements de production.

Les entreprises des secteurs de la fabrication et de la vente au détail réorganisent leurs chaînes d'approvisionnement pour les rendre plus résistantes et plus intelligentes. Pourtant, les systèmes existants et les données fragmentées continuent de limiter la visibilité, de ralentir les décisions et d'entraver l'automatisation. Persistent relève ces défis en modernisant les systèmes de base sur l'écosystème Google Cloud afin de créer une base de données unifiée et native dans le cloud qui permet une orchestration intelligente des opérations de planification, d'inventaire et de logistique. Cette base permet aux organisations d'opérationnaliser l'IA tout au long du cycle de vie de la chaîne d'approvisionnement, couvrant la prévision de la demande, l'optimisation des stocks, la gestion logistique et la résolution des exceptions grâce à des plateformes de données intégrées, à l'automatisation et à des agents intelligents.

Construit sur la pile d'IA de Google Cloud, y compris Gemini, Persistent permet un déploiement prêt à la production des capacités Agentic et GenAI, aidant les entreprises à passer de la connaissance aux actions autonomes et à l'optimisation continue, conduisant à des opérations de chaîne d'approvisionnement réactives et basées sur les données.

Cette reconnaissance est basée sur l'impact démontré sur les clients, la force d'exécution et l'alignement avec les priorités stratégiques de Google Cloud, soulignant l'innovation et l'expertise technique spécialisée de Persistent pour répondre aux défis uniques du secteur de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique sur Google Cloud. Cela renforce la position de l'entreprise en tant que partenaire de confiance et orchestrateur d'écosystèmes de choix, alliant de solides compétences techniques à une approche unique axée sur l'IA pour moderniser les environnements d'entreprise complexes grâce à des architectures cloud natives, à l'automatisation et à l'infrastructure en tant que code, le tout déployé à grande échelle avec un minimum de perturbations. Cela témoigne également du rôle de pionnier joué par Persistent dans la mise en œuvre de solutions axées sur l'IA, grâce à Gemini Enterprise, pour relever les défis liés à la chaîne d'approvisionnement et à la logistique.

Le partenariat de longue date de Persistent avec Google Cloud fait progresser les initiatives de co-innovation et de mise sur le marché axées sur l'avancement de la transformation de la chaîne d'approvisionnement basée sur l'IA dans tous les secteurs. En tant que premier Google Cloud Partner avec près de deux décennies d'expérience, plus de 50 domaines d'expertise Google Cloud, plusieurs spécialisations de partenaires et plus de 2 000 certifications Google Cloud, Persistent permet une transformation à l'échelle de l'entreprise dans tous les secteurs d'activité avec cohérence et rapidité.

Jaideep Vijay Dhok, directeur de l'exploitation - Technologie, Persistent

« Le fait d'être reconnu comme Google Cloud Partner of the Year dans la catégorie Services et solutions industrielles - Chaîne d'approvisionnement et logistique reflète la force de notre partenariat et l'impact que nous avons sur les entreprises. Alors que les organisations réarchitecturent les chaînes d'approvisionnement pour la résilience et l'intelligence, nous travaillons avec Google Cloud pour moderniser les systèmes centraux, unifier les données et intégrer l'IA tout au long du cycle de vie. Ensemble, nous permettons aux organisations de passer d'opérations fragmentées et réactives à des chaînes d'approvisionnement connectées et autonomes qui détectent, répondent et optimisent en temps réel. »

Kevin Ichhpurani, président, Global Partner Ecosystem and Channels, Google Cloud

« Les Google Cloud Partner Awards récompensent l'innovation stratégique et la valeur mesurable que nos partenaires apportent aux clients. Nous sommes fiers de nommer Persistent comme lauréat du prix 2026 Google Cloud Partner Award, célébrant ainsi leur rôle dans la réussite des clients au cours de l'année écoulée. »

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Comptant plus de 27 500 employés répartis dans 18 pays, l'entreprise s'engage à innover et à satisfaire ses clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, de l'informatique dans le cloud et de l'automatisation intelligente. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty Midcap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Avec une croissance de 468 % de la valeur de la marque depuis 2020, Persistent est la marque de services informatiques qui connaît la plus forte croissance dans le rapport de 2025 de Brand Finance India 100.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs

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