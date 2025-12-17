Persistent et DigitalOcean annoncent un partenariat stratégique pour faire progresser l'IA accessible, évolutive et sécurisée

Combiner l'expertise en ingénierie et l'innovation dans le cloud pour accélérer l'adoption de l'IA

SANTA CLARA, Calif. et PUNE, Inde, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) et (NSE: PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises et DigitalOcean (NYSE : DOCN), le cloud agentique complet, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à rendre l'intelligence artificielle (IA) plus accessible, plus évolutive et plus sûre pour les entreprises et les développeurs du monde entier. Cette collaboration permettra d'accélérer l'adoption de l'IA en fournissant une infrastructure rentable conçue pour la croissance et l'innovation.

Dans le cadre de ce partenariat, Persistent a choisi DigitalOcean comme fournisseur de cloud et d'infrastructure d'IA pour SASVA™, sa plateforme alimentée par l'IA. SASVA intègre de manière transparente le code, la documentation, l'architecture et les résumés exécutifs et s'adapte de manière fluide à un large éventail de flux de travail et de rôles. Elle s'appuie sur le cloud agentique Gradient™ AI de DigitalOcean, pour exécuter ses charges de travail d'IA et ses déploiements clients de manière fiable et rentable. Cela inclut l'utilisation de la plateforme Gradient AI de DigitalOcean pour le cycle de vie complet du développement de l'agent et des GPU surpuissants des offres d'infrastructure Gradient AI de DigitalOcean.

Alors que les entreprises accélèrent l'adoption de l'IA, elles sont confrontées à des défis croissants tels que l'augmentation des coûts des GPU et de l'infrastructure, la fragmentation des écosystèmes de développement d'agents et les préoccupations croissantes en matière de sécurité et de conformité. Ce partenariat entre Persistent et DigitalOcean vise à lever ces obstacles en combinant l'expertise en ingénierie de l'IA et l'innovation de la plateforme de Persistent avec la robuste infrastructure de cloud agentique et la plateforme d'IA de DigitalOcean. Persistent et DigitalOcean collaborent pour les charges de travail SASVA et d'inférence sur le cloud agentique Gradient AI afin d'offrir des solutions d'IA sécurisées, rentables et prêtes pour l'entreprise qui visent à conduire un impact significatif et l'adoption dans les organisations de toutes tailles.

En étendant ces capacités grâce au cloud agentic de DigitalOcean, Persistent aidera ses clients à obtenir des résultats tangibles grâce à l'adoption rentable de l'IA et à l'accélération des activités. Cette approche réduira les coûts d'infrastructure et d'exploitation de l'IA de plus de 50 %, ce qui permettra une évolution plus prévisible de l'IA dans tous les secteurs d'activité. En retour, Persistent s'appuiera sur SASVA et sa profonde expertise en ingénierie pour construire des piles d'IA modernes qui améliorent les capacités, les performances et l'efficacité de la plateforme cloud de nouvelle génération de DigitalOcean pour les charges de travail d'IA, accélérant ainsi la feuille de route de l'offre d'IA de DigitalOcean.

Persistent a choisi le cloud agentique Gradient AI pour fournir une infrastructure de premier ordre aux entreprises natives du numérique et aux clients natifs de l'IA en combinant performance, transparence et économie prévisible. Il permet également un développement transparent au fur et à mesure de l'évolution des technologies d'IA, tout en réduisant les coûts d'infrastructure et de maintenance grâce à des environnements gérés et prêts à l'emploi, et fournit un accès continu à un catalogue évolutif de divers modèles, cadres et accélérateurs d'IA au sein de SASVA.

Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif, Persistent

« Alors que les entreprises passent de l'expérimentation de l'IA à son intégration dans leurs opérations de base, le succès dépendra de leur capacité à évoluer rapidement, en inspirant confiance et en ayant un impact mesurable. Notre partenariat avec DigitalOcean illustre ce changement, en combinant notre expertise en ingénierie de l'IA et notre plateforme SASVA™ avec le cloud agentic de DigitalOcean pour aider les clients à opérationnaliser l'IA en toute confiance. Ensemble, nous simplifions la manière dont les organisations développent, déploient et adaptent l'IA, renforçant ainsi les fondations de la prochaine vague d'innovations intelligentes, basées sur des plateformes. »

Paddy Srinivasan, président-directeur général, DigitalOcean

« Le cloud agentic de DigitalOcean fournit l'infrastructure, la plateforme et les services qui rendent l'IA accessible, évolutive et rentable. Le partenariat avec Persistent étend ces capacités à d'autres cas d'utilisation en entreprise en intégrant notre base d'IA à l'ingénierie déterministe de SASVA. Ensemble, nous accélérons l'utilisation des solutions d'IA à grande échelle. »

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : 533179 et NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Employant plus de 26 000 salariés répartis dans 18 pays, elle s'engage pour l'innovation et la réussite de ses clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, de l'informatique dans le cloud et de l'automatisation intelligente. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Affichant une croissance de 468 % de sa valeur depuis 2020, Persistent se distingue dans le rapport « India 100 2025 » de Brand Finance comme la marque de services informatiques qui connaît la plus forte expansion.

