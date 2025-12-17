Persistent und DigitalOcean kündigen strategische Partnerschaft an, um zugängliche, skalierbare und sichere KI voranzutreiben

Bündelung von technischem Know-how und Cloud-Innovation zur Beschleunigung der KI-Einführung

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) sowie (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung sowie DigitalOcean (NYSE: DOCN), die umfassende agentische Cloud, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um Künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen und Entwickler weltweit zugänglicher, skalierbarer sowie sicherer zu machen. Die Zusammenarbeit wird die Einführung von KI durch die Bereitstellung einer kosteneffizienten Infrastruktur für Wachstum und Innovation beschleunigen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft hat Persistent DigitalOcean als Cloud- und KI-Infrastruktur-Anbieter für SASVA™, seine KI-gestützte Plattform, ausgewählt. SASVA integriert nahtlos Code, Dokumentation, Architektur sowie Zusammenfassungen für Führungskräfte und passt sich fließend an ein Spektrum von Arbeitsabläufen und Rollen an. Es nutzt die DigitalOcean Gradient™ AI Agentic Cloud, um seine KI-Workloads und Kundeneinführungen zuverlässig und kosteneffizient auszuführen. Dies umfasst die Nutzung der KI-Plattform DigitalOcean Gradient™ über den gesamten Lebenszyklus der Agentenentwicklung hinweg sowie leistungsstarker GPUs aus den KI-Infrastrukturangeboten von DigitalOcean Gradient.

Während Unternehmen die Einführung von KI beschleunigen, stehen sie vor wachsenden Herausforderungen wie steigenden GPU- und Infrastrukturkosten, fragmentierten Ökosystemen für die Agentenentwicklung sowie zunehmenden Sicherheits- und Compliance-Bedenken. Diese Partnerschaft zwischen Persistent und DigitalOcean zielt darauf ab, diese Hürden zu überwinden, indem Persistents Expertise im KI-Engineering sowie bei Plattforminnovationen mit der robusten agentischen Cloud-Infrastruktur und KI-Plattform von DigitalOcean kombiniert wird. Persistent und DigitalOcean arbeiten für SASVA und Inferenz-Workloads auf der Gradient AI Agentic Cloud zusammen, um sichere, kosteneffiziente sowie unternehmenstaugliche KI-Lösungen anzubieten, die darauf abzielen, messbare Ergebnisse und die Akzeptanz in Unternehmen jeder Größe zu fördern.

Durch die Erweiterung dieser Fähigkeiten über die agentische Cloud von DigitalOcean wird Persistent Kunden dabei unterstützen, greifbare Ergebnisse aus der kosteneffizienten Einführung von KI sowie der Beschleunigung ihres Geschäfts zu erzielen. Dieser Ansatz wird die Kosten für die KI-Infrastruktur sowie den Betrieb um mehr als 50 % senken und eine schnellere Einführung sowie vorhersehbarere Skalierung von KI in verschiedenen Branchen ermöglichen. Im Gegenzug wird Persistent SASVA und sein umfassendes technisches Know-how nutzen, um moderne KI-Stacks zu entwickeln, welche die Fähigkeiten, die Leistung und die Effizienz von DigitalOceans Cloud-Plattform der nächsten Generation für KI-Workloads verbessern sowie die Roadmap für das KI-Angebot von DigitalOcean beschleunigen.

Persistent hat sich für die Gradient AI Agentic Cloud entschieden, um durch die Kombination von Leistung, Transparenz und vorhersehbarer Wirtschaftlichkeit eine erstklassige Infrastruktur für Digital-Native-Unternehmen sowie KI-native Kunden bereitzustellen. Diese ermöglicht außerdem eine nahtlose Skalierung, wenn sich KI-Technologien weiterentwickeln, und reduziert gleichzeitig die Infrastruktur- sowie Wartungskosten durch verwaltete, sofort einsatzbereite Umgebungen und bietet kontinuierlichen Zugriff auf einen sich entwickelnden Katalog verschiedener Modelle, Frameworks sowie KI-Beschleuniger innerhalb von SASVA.

Sandeep Kalra, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Persistent

„Während Unternehmen von Experimenten mit KI dazu übergehen, sie in ihre Kernprozesse zu integrieren, wird der Erfolg davon abhängen, wie effektiv sie mit Tempo, Vertrauen und messbarer Wirkung skalieren. Unsere Partnerschaft mit DigitalOcean ist ein Beispiel für diesen Wandel. Wir kombinieren unsere KI-Engineering-Expertise und die SASVA™-Plattform mit der Agenten-Cloud von DigitalOcean, damit unsere Kunden KI zuverlässig einsetzen können. Gemeinsam vereinfachen wir die Art und Weise, wie Unternehmen KI entwickeln, einsetzen sowie skalieren, und stärken so die Grundlage für die nächste Welle intelligenter, plattformgestützter Innovationen."

Paddy Srinivasan, Geschäftsführer von DigitalOcean

„Die agentische Cloud von DigitalOcean liefert die Infrastruktur, die Plattform und die Services, die KI zugänglich, skalierbar und kosteneffizient machen. Die Partnerschaft mit Persistent erweitert diese Fähigkeiten auf mehr Anwendungsfälle in Unternehmen, indem unsere KI-Basis mit dem deterministischen Engineering von SASVA™ integriert wird. Gemeinsam beschleunigen wir den Einsatz von KI-Lösungen in großem Maßstab."

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179 und NSE: PERSISTENT) ist ein weltweites Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das branchenübergreifend KI-gestützte, plattformbasierte digitale Engineering- und Unternehmensmodernisierungslösungen anbietet. Mit über 26 000 Beschäftigten in 18 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und den Erfolg seiner Kunden. Persistent bietet eine umfassende Dienstleistungspalette, darunter Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing sowie intelligente Automatisierung. Das Unternehmen ist Teil des MSCI India Index und in wichtigen Indizes der National Stock Exchange of India vertreten, darunter Nifty Midcap 50, Nifty IT sowie Nifty MidCap Liquid 15 und in mehreren Indizes der BSE wie S&P BSE 100 sowie S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent ist zudem Bestandteil des Dow Jones Sustainability World Index. Das Unternehmen hat CO2-Neutralität erreicht und damit seinen Einsatz für Nachhaltigkeit sowie verantwortungsbewusstes Wirtschaften bekräftigt. Persistent wurde zudem von Newsweek und der Plant A Insights Group als einer von „America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025" (einer der besten Arbeitgeber Amerikas für Inklusion und Vielfalt 2025) ausgezeichnet. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt sowie Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Markenwertwachstum von 468 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im „Brand Finance India 100"-Bericht 2025.

www.persistent.com

