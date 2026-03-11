Persistent laut TIME 2026-Liste unter den „Top 10 Professional Services Companies" im asiatisch-pazifischen Raum

Rang 9 in der Region und Rang 7 in Indien

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, wurde von TIME und Statista in die Liste der besten Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum 2026 aufgenommen und rangiert auf Platz 9 in der Kategorie Professional Services im gesamten asiatisch-pazifischen Raum und auf Platz 7 innerhalb Indiens. Unter allen indischen Unternehmen belegte das Unternehmen Platz 46 von 179 Unternehmen und lag damit im obersten Quartil des Landes.

Die von TIME in Zusammenarbeit mit Statista herausgegebene Liste der besten Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum bewertet Unternehmen anhand von drei Kerndimensionen: Mitarbeitendenzufriedenheit, finanzielle Performance und Nachhaltigkeitstransparenz (ESG). Die Rankings basieren auf einer strukturierten Analyse von Mitarbeitendenbefragungen, Finanzberichten und standardisierten ESG-Kennzahlen.

Die Auszeichnung spiegelt das anhaltende Wachstum von Persistent, die disziplinierte Umsetzung seiner KI-gestützten Strategie für digitales Engineering und Unternehmensmodernisierung sowie die kontinuierliche, langfristige Wertschöpfung für die Stakeholder wider. Das Unternehmen fördert eine Kultur des kontinuierlichen Lernens, die es den Mitarbeitenden ermöglicht, ihre Fähigkeiten mit den raschen technologischen Fortschritten weiterzuentwickeln. Die hohe Mitarbeitendenbindung und die große Kundenzufriedenheit spiegeln einen Arbeitsplatz wider, der auf Zusammenarbeit, Innovation und messbarem Erfolg beruht.

Persistents zukunftsorientierter Governance-Rahmen und operative Disziplin haben seine Glaubwürdigkeit als widerstandsfähiges, zukunftsfähiges Unternehmen gestärkt. Aufgrund dieses Engagements für ESG war die Nachhaltigkeitstransparenz die am besten bewertete Dimension bei der Beurteilung von Persistent. Das Unternehmen hat eine messbare Verringerung der Kohlenstoffemissionen erreicht und arbeitet weiter an der Verbesserung seiner ESG-Offenlegungen und Governance-Standards. Persistent pflegt solide Datenschutzpraktiken, hat sich ehrgeizige Diversitätsziele gesetzt und ist nach ISO 42001 für KI-Managementsysteme zertifiziert, was sein Engagement für eine verantwortungsvolle und ethische KI-Nutzung unterstreicht.

Dieses Ranking stärkt das Vertrauen von Kunden, Partnern und Investoren und bestätigt die Glaubwürdigkeit von Persistent als zuverlässiger, langfristiger Technologiepartner. Während das Unternehmen weiter weltweit expandiert, konzentriert es sich weiterhin auf diszipliniertes Wachstum, verantwortungsvolle Innovation und nachhaltige Wertschöpfung in den Märkten, die es bedient.

Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director, Persistent

: „Unsere Aufnahme in das TIME Asia-Pacific Best Companies 2026 Ranking ist eine unabhängige, datengestützte Bestätigung unserer beständigen Leistung und der Disziplin, mit der wir unser Geschäft weiter ausbauen. Unser Fokus auf die Schaffung von Kundennutzen, innovationsorientierte Umsetzung und die Entwicklung von Talenten liefert weiterhin messbare Ergebnisse und baut stabile Partnerschaften auf. Während wir unsere AI-First-Strategie vorantreiben, bleiben wir der Stärkung der Governance, der Verbesserung der Bereitschaft unserer Mitarbeitenden und dem Aufbau eines langfristigen Vertrauens unserer Stakeholder verpflichtet."

Niels Terfehr, Vice President, Research & Analysis, Statista R:

„Persistent wurde mit einem vorderen Platz in der TIME Best Companies Asia-Pacific 2026 List ausgezeichnet und stärkt damit seine Position als führendes Unternehmen in der Region. Das Unternehmen hat gute Ergebnisse bei der Mitarbeitendenzufriedenheit und dem Umsatzwachstum erzielt. Persistent zeichnet sich auch durch außergewöhnliche Leistungen in Sachen Umwelttransparenz und Nachhaltigkeit aus. Dank der deutlichen Verringerung der Kohlendioxidemissionen gehörte das Unternehmen zu den besten 15 % aller in dieser Kategorie bewerteten Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum. Diese Anerkennung spiegelt das Engagement von Persistent für nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und die Schaffung langfristiger Werte für seine Stakeholder wider."

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179 und NSE: PERSISTENT) ist ein weltweites Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das branchenübergreifend KI-gestützte, plattformbasierte digitale Engineering- und Unternehmensmodernisierungslösungen anbietet. Mit über 26.500 Mitarbeitenden in 18 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und den Erfolg seiner Kunden. Persistent bietet eine umfassende Dienstleistungspalette, darunter Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing sowie intelligente Automatisierung. Das Unternehmen ist Teil des MSCI India Index und in wichtigen Indizes der National Stock Exchange of India vertreten, darunter Nifty Midcap 50, Nifty IT sowie Nifty MidCap Liquid 15 und in mehreren Indizes der BSE wie S&P BSE 100 sowie S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent ist zudem im Dow Jones Sustainability World Index vertreten. Das Unternehmen hat CO2-Neutralität erreicht und damit seinen Einsatz für Nachhaltigkeit sowie verantwortungsbewusstes Wirtschaften bekräftigt. Persistent wurde außerdem von Newsweek und der Plant A Insights Group als einer von „America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025" (einer der besten Arbeitgeber in den USA für Inklusion und Vielfalt 2025) ausgezeichnet. Als Teilnehmer des UN Global Compact hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Markenwertwachstum von 468 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im „Brand Finance India 100"-Report 2025.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete und mit Vorsicht zu behandelnde Aussagen

Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie unter persistent.com/flcs

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/4851381/Persistent_Systems_Logo.jpg