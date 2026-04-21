Persistent meldet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 1.654,4 Mio. US-Dollar bei einem Wachstum von 17,4 % gegenüber dem Vorjahr und einer EBIT-Marge von 15,6 %

Erzielt im vierten Quartal einen Umsatz von 436,0 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 3,2 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, und kündigt eine Jahresdividende von 40 Rupien pro Aktie an

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) gab heute die vom Verwaltungsrat genehmigten, geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 bekannt.

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025–26:



FY25 FY26 Marge in % Wachstum im Jahresvergleich Umsatz (USD in Millionen) 1,409.1 1,654.4

17,4 % Umsatz (Mio. INR) 119,387.2 147,484.5

23,5 % EBIT (Mio. INR) 17,512.6 23,034.7 15,6 %* 31,5 % Gewinn vor Steuern (Mio. INR) 18,223.1 24,112.1 16,3 % 32,3 % Gewinn nach Steuern (Mio. INR) 14,001.6 18,651.2 12,6 %* 33,2 % * Einschließlich einmaliger Auswirkungen in Höhe von ca. 0,6 % auf das EBIT und ca. 0,5 % auf den Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2026 aufgrund der neuen Arbeitsgesetze

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das am 31. März 2026 endende Quartal:



Q4FY26 Marge in % Wachstum im Quartalsvergleich Wachstum im Jahresvergleich Umsatz (USD in Millionen) 436.0

3,2 % 16,2 % Umsatz (Mio. INR) 40,559.4

7,4 % 25,1 % EBIT (Mio. INR) 6,591.6 16,3 %. 21.4%* 30,5 % Gewinn vor Steuern (Mio. INR) 6,739.8 16,6 % 19,3 % 33,4 % Gewinn nach Steuern (Mio. INR) 5,292.6 13,1 %. 20.4%* 33,7 %. * Einschließlich einmaliger Auswirkungen der neuen Arbeitsgesetze im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026

Der Verwaltungsrat hat eine Schlussdividende von 18 Rupien pro Aktie vorgeschlagen. Dies entspricht 40 Rupien pro Aktie für das Geschäftsjahr 2026 gegenüber 35 Rupien pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025. Die vom Vorstand vorgeschlagene Schlussdividende muss von der bevorstehenden Hauptversammlung genehmigt werden.

Dr. Anand Deshpande, Gründer, Vorsitzender und geschäftsführender Direktor von Persistent:

„Unser Ansatz bestand stets darin, Kompetenzen bereits vor dem Entstehen der Nachfrage aufzubauen. In den vergangenen 36 Jahren haben wir in den Ausbau unserer technischen Expertise und unserer Dateninfrastruktur investiert, die nun im Zuge der zunehmenden Einführung von KI in Unternehmen immer mehr Anwendung finden. Diese Investitionen führen zu engeren Kundenbeziehungen und einer bedeutenderen Rolle bei der Neugestaltung der Geschäftsmodelle unserer Kunden im Kontext der KI. Wir werden unsere Kompetenzen im Zuge der Marktentwicklung mit derselben langfristigen Disziplin weiter ausbauen und anpassen."

Sandeep Kalra, Vorstandsvorsitzender und geschäftsführender Direktor bei Persistent:

„Im Geschäftsjahr 2026 erzielten wir ein Umsatzwachstum von 17,4 % gegenüber dem Vorjahr bei einer EBIT-Marge von 15,6 %. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir eine Jahresdividende von 40 Rupien pro Aktie beschlossen haben." Das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 war unser 24. Quartal in Folge mit Wachstum, was die Beständigkeit unserer Umsetzung und die Ausrichtung auf die Kundennachfrage in einem von KI geprägten Markt widerspiegelt. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI stärkt unsere „AI-first"-Strategie unser Betriebsmodell und verbessert die Qualität und den Umfang unserer Leistungen im gesamten Unternehmen.

Unsere Wachstumsdynamik findet weiterhin Anerkennung auf dem Markt: Brand Finance hat Persistent zur weltweit am schnellsten wachsenden Marke im Bereich IT-Dienstleistungen im Jahr 2026 gekürt.

Wir sind unseren Mitarbeitern für ihr unermüdliches Engagement sowie unseren Kunden, Partnern und Aktionären für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Zuversicht zutiefst dankbar, die unseren Fortschritt ermöglichen."

Neugeschäft und Ergebnisse im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026

Der Auftragseingang für das am 31. März 2026 endende Quartal belief sich auf 600,8 Millionen US-Dollar als Gesamtvertragswert (TCV) und auf 445,1 Millionen US-Dollar als Jahresvertragswert (ACV).

Zu den wichtigsten Erfolgen des Quartals zählen:

Software, Hightech und aufstrebende Branchen

Vorantreiben eines umfassenden Wandels von hardwareorientierten Produkten hin zu softwaregesteuerten Plattformen durch eine durchgängige Ausgliederung des Engineering-Bereichs und Offshore-Aktivitäten in den Bereichen SAP, IT und Daten für einen weltweit führenden Anbieter von Industrietechnologie

Ermöglichung einer von Hyperscalern vorangetriebenen Cloud-Modernisierung der konnektivitätsorientierten Infrastruktur durch sichere Workload-Migration, DevOps, Datenbank-Compliance und Hardware-Lebenszyklusmanagement in sieben Rechenzentren für einen führenden US-amerikanischen Telekommunikationsanbieter

Weiterentwicklung einer KI-gestützten Plattform für soziale Intelligenz durch Kernentwicklung, Innovationen im Bereich generativer KI und Modernisierung der Benutzeroberfläche für einen weltweit führenden Anbieter von risikobezogenen Informationen für den Einsatzbereich

Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen

Skalierung einer führenden Unternehmensplattform durch die Entwicklung branchenspezifischer Funktionen in den Bereichen Außendienst und Gesundheitswesen für einen weltweit führenden Anbieter von Steuer- und Buchhaltungssoftware

Modernisierung einer Zahlungsplattform durch regulatorische Umgestaltung und Erweiterung der zentralen Transaktionsfunktionen für eine der größten Banken in den nordischen Ländern

Gemeinsamer Aufbau einer digitalen Plattform für das Versicherungsgeschäft mit einem vollständig digitalen, workflowgesteuerten System zur Verbesserung der Effizienz, der Compliance und des Risikomanagements für einen der größten Lebensversicherungsanbieter in Australien

Gesundheitswesen und Biowissenschaften

Koordination eines mehrphasigen Programms, das die Bereiche Managed IT, Plattformbetrieb, Entwicklung von Umsatzplattformen und den Ausbau der F&E-Kapazitäten für ein führendes US-amerikanisches Unternehmen im Bereich der Molekulardiagnostik umfasst

Neugestaltung einer globalen CRO-Plattform durch die Zusammenführung von Digital-, Daten- und KI-Systemen in einer skalierbaren, Cloud-orientierten Architektur zur Steigerung der Margen und des Studiendurchsatzes für ein weltweit führendes Life-Sciences-Unternehmen

Optimierung einer Plattform für das Versorgungsmanagement in den Bereichen Daten, Arbeitsabläufe und Analysen sowie Automatisierung der Abläufe für einen führenden US-amerikanischen Anbieter von Nierenversorgungsmanagement

Veränderungen in der Führung

Ruchi Kulhari tritt bei Persistent als Executive Vice President – Enterprise Strategy & Execution ein. In enger Zusammenarbeit mit dem CEO und dem Führungsteam wird sie die wichtigsten Prioritäten des Unternehmens vorantreiben und geschäftsbereichs- sowie funktionsübergreifend daran arbeiten, strategische Prioritäten in klar definierte Initiativen mit messbaren Ergebnissen umzusetzen.

Hari S. Abhyankar tritt bei Persistent als Executive Vice President und Global Head of Private Equity and Professional Services ein und wird die globale Strategie und das Wachstum des Unternehmens im Bereich der Private-Equity-Investoren, deren Portfoliounternehmen und der Anbieter von professionellen Dienstleistungen leiten.

Andere Neuigkeiten im Quartal

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) ist ein weltweites Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das branchenübergreifend KI-gestützte, plattformbasierte digitale Engineering- und Unternehmensmodernisierungslösungen anbietet. Mit über 27.500 Mitarbeitern in 18 Ländern setzt sich das Unternehmen für Innovation und den Erfolg seiner Kunden ein. Persistent bietet eine umfassende Dienstleistungspalette, darunter Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing sowie intelligente Automatisierung. Das Unternehmen ist Teil des MSCI India Index und in wichtigen Indizes der National Stock Exchange of India vertreten, darunter Nifty Midcap 50, Nifty IT sowie Nifty MidCap Liquid 15 und in mehreren Indizes der BSE wie S&P BSE 100 sowie S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent ist zudem im Dow Jones Sustainability World Index vertreten. Das Unternehmen hat CO2-Neutralität erreicht und damit seinen Einsatz für Nachhaltigkeit sowie verantwortungsbewusstes Wirtschaften bekräftigt. Persistent wurde außerdem von Newsweek und der Plant A Insights Group als einer von „America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025" (einer der besten Arbeitgeber in den USA für Inklusion und Vielfalt 2025) ausgezeichnet. Als Teilnehmer des UN Global Compact hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Markenwertwachstum von 468 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im „Brand Finance India 100"-Report 2025.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete und mit Vorsicht zu behandelnde Aussagen

Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie unter persistent.com/flcs

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