Persistent se classe parmi les dix premières sociétés de services professionnels de l'Asie-Pacifique dans le palmarès TIME 2026

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT), un leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a été nommé dans la liste des meilleures entreprises d'Asie-Pacifique 2026 de TIME et Statista, se classant 9e dans la catégorie des services professionnels pour l'Asie-Pacifique et 7e pour l'Inde. Parmi les entreprises indiennes, l'entreprise s'est classée au 46e rang sur 179 entreprises, ce qui la place dans le premier quartile au niveau national.

Publiée par TIME en collaboration avec Statista, la liste des meilleures entreprises d'Asie-Pacifique évalue les sociétés selon trois critères fondamentaux : satisfaction des employés, performance financière et transparence en matière de développement durable (ESG). Les classements sont basés sur une analyse structurée des données d'enquête auprès des employés, des informations financières et des indicateurs ESG standardisés.

Cette reconnaissance reflète la croissance soutenue de Persistent, l'exécution disciplinée de sa stratégie d'ingénierie numérique et de modernisation de l'entreprise basée sur l'IA, ainsi que la création continue de valeur à long terme pour les parties prenantes. L'entreprise encourage une culture de l'apprentissage continu, permettant aux employés de faire évoluer leurs compétences au rythme des progrès rapides de la technologie. Le taux élevé de fidélisation du personnel et la grande satisfaction client sont le reflet d'un lieu de travail fondé sur la collaboration, l'innovation et un impact mesurable.

Le cadre de gouvernance prospectif et la rigueur opérationnelle de Persistent ont renforcé sa crédibilité en tant qu'organisation résiliente et prête pour l'avenir. En raison de cet engagement en faveur de l'ESG, la transparence en matière de durabilité a été la dimension d'évaluation la mieux notée de Persistent. L'entreprise a réalisé des réductions mesurables des émissions de carbone et continue de renforcer ses informations ESG et ses normes de gouvernance. Persistent applique des pratiques rigoureuses en matière de confidentialité des données, s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de diversité et détient la certification ISO 42001 pour les systèmes de gestion de l'IA, ce qui renforce son engagement en faveur d'une adoption responsable et éthique de l'IA.

Ce classement renforce la confiance des clients, des partenaires et des investisseurs, en affirmant la crédibilité de Persistent en tant que partenaire technologique de confiance à long terme. Alors que l'entreprise continue de se développer à l'échelle mondiale, elle reste concentrée sur une croissance disciplinée, une innovation responsable et une création de valeur durable sur les marchés qu'elle dessert.

« Le fait de figurer dans le classement des meilleures entreprises d'Asie-Pacifique 2026 de TIME est une validation indépendante et fondée sur des données de notre performance constante et de la discipline avec laquelle nous continuons à développer notre activité. L'accent mis sur la création de valeur pour le client, l'exécution axée sur l'innovation et le développement des talents continue à produire des résultats mesurables et à établir des partenariats solides. Alors que nous poursuivons notre stratégique axée sur l'IA, nous restons déterminés à renforcer la gouvernance, à améliorer la préparation des équipes et à instaurer une confiance à long terme avec les parties prenantes. »

« Persistent a été nommé sur la liste des meilleures entreprises d'Asie-Pacifique 2026 de TIME, ce qui renforce sa position en tant qu'organisation leader dans la région. L'entreprise a obtenu d'excellents résultats en matière de satisfaction des employés et de croissance du chiffre d'affaires. Persistent s'est également distingué par ses performances exceptionnelles en matière de transparence et de durabilité environnementales. Grâce à des réductions significatives de l'intensité des émissions de carbone, l'entreprise s'est classée dans les 15 % supérieurs de toutes les entreprises d'Asie-Pacifique évaluées dans cette catégorie. Cette reconnaissance reflète l'engagement de Persistent en faveur d'une croissance durable, de l'excellence opérationnelle et de la création de valeur à long terme pour ses parties prenantes ».

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : 533179 et NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Avec plus de 26 500 employés répartis dans 18 pays, l'entreprise s'engage à innover et à assurer le succès des clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, de l'informatique dans le cloud et de l'automatisation intelligente. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Affichant une croissance de 468 % de sa valeur depuis 2020, Persistent se distingue dans le rapport « India 100 2025 » de Brand Finance comme la marque de services informatiques qui connaît la plus forte expansion.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/4851381/Persistent_Systems_Logo.jpg