Persistent annonce un chiffre d'affaires de 1 654,4 millions de dollars pour l'exercice 2026, soit une croissance de 17,4 % par rapport à l'année précédente, et une marge EBIT de 15,6 %.

Le chiffre d'affaires s'élève à 436 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 3,2 % par rapport au trimestre précédent ; un dividende annuel de 40 roupies par action est annoncé

SANTA CLARA, Calif. et PUNE, Inde, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers vérifiés pour le trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026, tels qu'approuvés par le conseil d'administration.

Principaux chiffres financiers consolidés pour l'exercice 2025-2026 :



Exercice 2025 Exercice 2026 % marge Croissance en

glissement annuel Chiffre d'affaires (en millions d'USD) 1 409,1 1 654,4

17,4 % Chiffre d'affaires (en millions de roupies) 119 387,2 147 484,5

23,5 % EBIT (en millions de roupies) 17 512,6 23 034,7 15,6 %* 31,5 % Bénéfice avant impôts (en millions de roupies) 18 223,1 24 112,1 16,3 % 32,3 % Bénéfice après impôts (en millions de roupies) 14 001,6 18 651,2 12,6 %* 33,2 % * Comprend l'impact ponctuel d'environ 0,6 % sur l'EBIT et d'environ 0,5 % sur le résultat net de l'exercice 2026, lié aux nouveaux codes du travail

Principaux chiffres financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 mars 2026 :



4e trimestre de 2026 % de marge Croissance en

glissement trimestriel Croissance en

glissement annuel Chiffre d'affaires (en millions d'USD) 436

3,2 % 16,2 % Chiffre d'affaires (en millions de roupies) 40 559,4

7,4 % 25,1 % EBIT (en millions de roupies) 6 591,6 16,3 % 21,4 %* 30,5 % Bénéfice avant impôts (en millions de roupies) 6 739,8 16,6 % 19,3 % 33,4 % Bénéfice après impôts (en millions de roupies) 5 292,6 13,1 % 20,4 %* 33,7 % * Comprend l'impact ponctuel des nouveaux codes du travail au troisième trimestre de l'exercice 2026

Le conseil d'administration a recommandé un dividende final de 18 roupies par action. Cela correspond à 40 roupies par action pour l'exercice 2026, contre 35 roupies par action pour l'exercice 2025. Le dividende final proposé par le conseil d'administration doit être approuvé lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Déclaration d'Anand Deshpande, fondateur et président-directeur général de Persistent :

« Notre approche a toujours consisté à développer nos capacités avant même que la demande ne se manifeste. Au cours des 36 dernières années, nous avons investi dans le renforcement de notre expertise technique et de nos infrastructures de données, qui trouvent aujourd'hui de plus en plus d'applications à mesure que l'adoption de l'IA se généralise dans les entreprises. Ces investissements nous permettent de renforcer nos relations avec nos clients et de jouer un rôle plus important dans la manière dont ceux-ci réorganisent leurs activités dans le contexte de l'IA. Nous continuerons à développer et à adapter nos capacités au fur et à mesure que le marché évolue, en faisant preuve de la même rigueur à long terme. »

Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif de Persistent, a déclaré :

« Au cours de l'exercice 2026, nous avons enregistré une croissance de notre chiffre d'affaires de 17,4 % par rapport à l'année précédente, avec une marge EBIT de 15,6 %. Je suis heureux de vous annoncer que nous avons décidé de verser un dividende annuel de 40 roupies par action. Le quatrième trimestre de l'exercice 2026 a marqué notre 24e trimestre consécutif de croissance, ce qui témoigne de la cohérence de notre exécution et de notre capacité à répondre à la demande des clients sur un marché façonné par l'IA. Avec l'accélération de l'adoption de l'IA, notre stratégie axée sur l'IA renforce notre modèle opérationnel et améliore la qualité et l'envergure de nos prestations à tous les niveaux de l'entreprise.

Notre dynamique de croissance continue d'être reconnue sur le marché, Brand Finance ayant désigné Persistent comme la marque de services informatiques connaissant la plus forte croissance au monde en 2026.

Nous sommes profondément reconnaissants à nos employés pour leur engagement sans faille, ainsi qu'à nos clients, partenaires et actionnaires pour la confiance qu'ils nous témoignent et qui nous permet de progresser. »

Nouveaux clients et résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2026

Le carnet de commandes pour le trimestre clos le 31 mars 2026 s'élevait à 600,8 millions de dollars en valeur totale des contrats (TCV) et à 445,1 millions de dollars en valeur annuelle des contrats (ACV).

Principaux succès remportés au cours du trimestre :

Logiciels, industries de haute technologie et émergentes

Conduire une transition à grande échelle des produits axés sur le matériel vers des plateformes axées sur les logiciels, grâce à une externalisation complète des activités d'ingénierie et à des opérations délocalisées dans les domaines SAP, informatique et données, pour le compte d'un leader mondial des technologies industrielles

Faciliter la modernisation cloud, pilotée par des hyperscalers, d'une infrastructure axée sur la connectivité grâce à la migration sécurisée des charges de travail, au DevOps, à la conformité des bases de données et à la gestion du cycle de vie du matériel dans sept centres de données pour un opérateur de télécommunications américain de premier plan

Faire progresser la plateforme d'intelligence sociale basée sur l'IA grâce à l'ingénierie de base, à l'innovation GenAI et à la modernisation de l'interface utilisateur pour un leader mondial dans le domaine de l'intelligence des risques au niveau de la mission.

Banque, services financiers et assurance

Développement d'une plateforme d'entreprise phare par la mise au point de capacités sectorielles dans les domaines des services sur le terrain et de la santé pour un leader mondial des logiciels de fiscalité et de comptabilité

Modernisation d'une plateforme de paiement par le biais d'une transformation réglementaire et d'une augmentation des capacités de transaction de base pour l'une des plus grandes banques des pays nordiques.

Co-construction d'une plateforme de souscription numérique avec un système entièrement numérique, axé sur le flux de travail, améliorant l'efficacité, la conformité et la gestion des risques pour l'un des plus grands fournisseurs d'assurance-vie en Australie.

Soins de santé et sciences de la vie

Orchestrer un programme en plusieurs phases couvrant la gestion informatique, les opérations de plateforme, l'ingénierie de la plateforme de revenus et l'expansion de la capacité de R&D pour une grande entreprise américaine de diagnostic moléculaire.

Réimaginer une plateforme CRO mondiale en unifiant les systèmes numériques, de données et d'IA dans une architecture évolutive et cloud-first, en améliorant les marges et le débit des essais pour un leader mondial des sciences de la vie.

Amélioration d'une plateforme de gestion des soins à travers les données, les flux de travail et l'analyse, en automatisant les opérations pour un fournisseur de premier plan de gestion des soins rénaux basé aux États-Unis.

Changements au niveau de l'équipe de direction

Ruchi Kulhari rejoint Persistent en tant que vice-présidente exécutive chargée de la stratégie et de l'exécution de l'entreprise. Elle travaille en étroite collaboration avec le PDG et l'équipe de direction pour mener à bien les priorités les plus importantes de l'entreprise, en collaborant avec les unités commerciales et les fonctions pour traduire les priorités stratégiques en initiatives clairement définies avec des résultats mesurables.

Hari S. Abhyankar rejoint Persistent en tant que vice-président exécutif et responsable mondial du capital-investissement et des services professionnels. Il dirigera la stratégie et la croissance mondiales de la société pour les investisseurs en capital-investissement, les entreprises de leur portefeuille et les organisations de services professionnels.

Autres actualités trimestrielles

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Avec plus de 27 500 employés répartis dans 18 pays, l'entreprise s'engage à innover et à satisfaire ses clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, de l'informatique dans le cloud et de l'automatisation intelligente. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Affichant une croissance de 468 % de sa valeur depuis 2020, Persistent se distingue dans le rapport « India 100 2025 » de Brand Finance comme la marque de services informatiques qui connaît la plus forte expansion.

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Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs

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