Persistent obtient la spécialisation Databricks Brickbuilder pour les secteurs de la santé et des sciences de la vie, lui permettant d'élargir l'offre de solutions de données et d'IA prêtes à la production pour les environnements réglementés

Permet aux organisations des secteurs de la santé et des sciences de la vie d'unifier les données multimodales, d'accélérer les flux de travail cliniques et les données probantes en vie réelle, et d'opérationnaliser une IA gouvernée à grande échelle.

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la spécialisation Databricks Brickbuilder pour la santé et les sciences de la vie. Cette reconnaissance confirme la capacité de Persistent à fournir des solutions de données et d'IA gouvernées de niveau production sur la plateforme Databricks Data Intelligence. Elle renforce la position de l'entreprise en permettant aux fournisseurs, aux payeurs, aux organisations des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et des dispositifs médicaux d'accélérer le développement clinique, d'améliorer les résultats pour les patients et d'opérationnaliser l'IA dans des environnements réglementés.

Les organisations des secteurs de la santé et des sciences de la vie sont soumises à une pression croissante pour accélérer les essais cliniques, raccourcir les délais de découverte des médicaments et produire des preuves concrètes. Dans le même temps, les architectures existantes peinent à intégrer divers ensembles de données tels que les dossiers cliniques, la génomique, l'imagerie et les données relatives aux patients. Persistent s'appuie sur la plateforme Databricks Data Intelligence pour unifier ces sources de données en une base gouvernée et prête pour l'IA, ce qui permet d'améliorer la conception des essais, d'identifier plus rapidement les cohortes, de faciliter la découverte de biomarqueurs et de créer des plateformes de données cliniques évolutives.

En s'appuyant sur cette base, Persistent propose des solutions de données et d'IA de niveau production et conformes à la réglementation, adaptées aux environnements de la santé et des sciences de la vie. Ces solutions permettent aux organisations de passer de projets pilotes isolés à l'IA à l'échelle de l'entreprise, en garantissant la précision, la gouvernance et l'interopérabilité dans l'ensemble des flux de travail cliniques, de R&D, commerciaux et opérationnels. Les technologies de base de Databricks sont sous-jacentes. Delta Lake fournit une base de données fiable en ce qui concerne l'IA et la conformité, Unity Catalog permet d'assurer une gouvernance intelligente en matière de surveillance des données et de générer des informations fiables, et Mosaic AI prend en charge le développement et le déploiement de modèles sécurisés dans des cas d'utilisation tels que la prédiction des risques pour les patients, l'optimisation des essais cliniques et la pharmacovigilance.

La collaboration entre Persistent et Databricks continue de se développer grâce à des initiatives de co-création et de mise sur le marché axées sur l'obtention de résultats commerciaux mesurables dans l'ensemble de l'écosystème des soins de santé et des sciences de la vie. Cet impact est visible dans les applications en contexte concret : par exemple, Persistent a aidé une organisation de recherche sous contrat à améliorer les taux de réussite de ses essais et a aidé un leader du secteur des instruments scientifiques et des appareils médicaux à innover plus rapidement grâce à la plateforme Databricks.

Persistent est un partenaire de Global Systems Integrator pour Databricks au niveau Silver, avec plus de 900 certifications et un portefeuille croissant d'accélérateurs sur la plateforme Databricks Data Intelligence.

Ganesh Nathella, vice-président exécutif et directeur général – HLS Business, Persistent :

« Pour les soins de santé et les sciences de la vie, la priorité passe du simple accès aux données à leur exploitation dans les environnements cliniques, de recherche et opérationnels. L'obtention de la spécialisation Databricks Brickbuilder pour les soins de santé et les sciences de la vie reflète les progrès que nous réalisons dans la mise en place des capacités nécessaires pour faire face à ce changement. Avec Databricks, nous aidons les payeurs, les fournisseurs, les entreprises pharmaceutiques, les instruments scientifiques, les entreprises de biotechnologie et les fabricants de dispositifs médicaux à créer des écosystèmes plus connectés et axés sur la connaissance qui améliorent la prise de décision, accélèrent l'innovation et optimisent les résultats pour les patients ».

Sameer Dixit, Corporate Vice President – Data, AI & Integration, Persistent :

« La préparation des données est essentielle pour développer l'IA dans les secteurs des soins de santé et des sciences de la vie, où les organisations doivent rassembler divers ensembles de données. Chez Persistent, nous développons des solutions de données et d'IA de niveau entreprise, gouvernées et évolutives sur des plateformes modernes, notamment Databricks. L'obtention de la spécialisation Databricks Brickbuilder pour les secteurs de la santé et des sciences de la vie témoigne de la force de notre partenariat et de notre capacité à aider les organisations à unifier les données multimodales, à rendre opérationnelle une IA de confiance et à améliorer les résultats dans les environnements réglementés ».

Josh Meyer, Global Head of Partner Solutions and Industry GTM, Databricks :

« L'obtention par Persistent de la spécialisation Databricks Brickbuilder pour les soins de santé et les sciences de la vie reflète leur capacité avérée à transformer les données et l'IA en impact réel pour l'industrie. Leurs solutions montrent que la plateforme Databricks peut être appliquée à des défis complexes dans les domaines de la santé et des sciences de la vie, allant des connaissances cliniques et des résultats pour les patients à la découverte de médicaments pilotée par l'IA et à l'efficacité opérationnelle, aidant ainsi les organisations à avancer plus rapidement en toute confiance ».

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Comptant plus de 27 500 employés répartis dans 18 pays, l'entreprise s'engage à innover et à satisfaire ses clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, de l'informatique dans le cloud et de l'automatisation intelligente. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Affichant une croissance de 468 % de sa valeur depuis 2020, Persistent se distingue dans le rapport « India 100 2025 » de Brand Finance comme la marque de services informatiques qui connaît la plus forte expansion.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes énoncés dans les déclarations prospectives, rendez-vous sur persistent.com/flcs.

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