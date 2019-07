Personajes Dramáticos Mexicanos Dominan Los Estrenos de Gran Cine en Julio

WEST PALM BEACH, Florida, 1 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Olympusat, Inc., la compañía líder en la industria de la televisión especializada en canales de en español, anuncia el estreno de dramas que conmueven por su fría realidad y otros por la compasión que generan sus personajes a partir del miércoles 3 de julio a las 10:00 p.m. EST en Gran Cine, el canal de películas contemporáneas de España y Latinoamérica, siempre en sus versiones largas y sin cortes comerciales.

Levantamuertos

07/03 – 10:00 p.m. EST

La historia de cómo los sucesos cambiarán las circunstancias repentinamente para Ivan (Daniel Galo), un trabajador al servicio del Servicio Médico Forense encargado de limpiar las calles de Mexicali recogiendo cadáveres que se convierten en las actividades de Levantamuertos, una discreta comedia, la cual se convierte en la primera obra del director Miguel Nuñez, una producción de Osuna Cine con una duración de 82 minutos. Filmada en Mexicali, México y protagonizada por Felipe Tututi, Roberto Medina y Heriberto Norzagaray.

Morelos

07/07 – 10:00 p.m. EST

La disciplina y el deseo de hacer justicia son los elementos detonantes en este relato basado en hechos históricos dentro del período de la Guerra de Independencia Mexicana en la que José María Morales y Pavón, un cura de la iglesia católica toma la justicia en sus manos y se convierte en el líder de un grupo militar que combate las fuerzas de la oposición. Dagoberto Gama protagoniza como José María Morelos, acompañado de un elenco compuesto por Raúl Méndez, Juan Ignacio Aranda, Stephanie Sigman y Gustavo Sánchez Parra.

Nos Vemos Papá (See You Dad)

07/10 – 10:00 p.m. EST

La melancolía se apodera de una dama, quien no logra superar el dólar de la muerte de su padre y crea una relación imaginaria con el difunto, situación que la hace mantener todo, como si el tiempo no pasara. Es la primera creación cinematográfica de la directora Lucía Carreras, quien reúne como protagonistas a Cecilia Suárez como el personaje principal Pilar y a Marcelo D'Andrea como el padre. Realización fílmica que retrata la fragilidad psicológica del ser humano con una excelente puesta fotográfica.

Borrar de la Memoria (Delete from Memory)

07/14 – 10:00 p.m. EST

Un periodista decide investigar la muerte de dos personajes dentro de los sucesos ocurridos en el México de los años 60': el asesinato misterioso de una joven y la extraña desaparición de un cineasta ocurrido al mismo tiempo, pudiendo ser que la última perdida huma permita resolver el primer homicidio. Historia bajo la dirección Alfredo Gurrola y con un elenco compuesto por Germán Acosta, Diana García (Sin Nombre, What Maisie Knew) y Rodrigo Virago como Roberto Rentería, el cineasta desaparecido.

