Perspectives pour un nouveau départ : Fin des célébrations du 10e anniversaire du Prix de Guangzhou

GUANGZHOU, Chine, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- L'atelier 2022 pour les leaders d'opinion et la célébration du 10e anniversaire du Prix de Guangzhou ont eu lieu du 12 au 15 décembre au Centre des congrès internationaux Baiyun de Guangzhou. Des représentants de plus de 120 villes dans plus de 50 pays et régions, des associés d'organisations internationales, et des experts et universitaires dans le domaine des études urbaines étaient présents en ligne pour passer en revue la dernière décennie du Prix de Guangzhou et discuter de l'avenir de la durabilité urbaine.

Créé conjointement par la ville de Guangzhou, l'organisation CGLU et Metropolis, le Prix de Guangzhou est le premier prix international dont le nom est celui d'une ville chinoise. La série d'événements du 10e anniversaire du Prix de Guangzhou comprenait une cérémonie d'ouverture, quatre forums secondaires et une cérémonie de clôture. Lors de la cérémonie d'ouverture, les derniers rapports de recherche du Prix de Guangzhou ont été publiés, notamment Civitas Novus: Urban Innovation Assessment Zero Draft Report et Learning from the 5th Guangzhou International Award for Urban Innovation. La base de données internationale sur l'innovation urbaine et l'exposition en ligne du 10e anniversaire du Prix de Guangzhou ont été annoncées en même temps.

Les thèmes des sous-forums portaient sur les villes vertes et la résilience climatique, le patrimoine urbain et la préservation culturelle, les villes diversifiées et le développement inclusif, et les villes innovantes, la technologie et la gouvernance. Au cours de chaque sous-forum, les représentants des villes et d'autres experts se sont penchés sur les initiatives novatrices du Prix de Guangzhou, ont échangé des expériences et des idées sur les leçons apprises, et ont encouragé l'apprentissage par les pairs dans les villes du monde entier.

Avec 10 ans d'efforts d'intégration de l'innovation urbaine, le Prix de Guangzhou a apporté des connaissances locales à la gouvernance mondiale et à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Depuis sa création en 2012, le Prix de Guangzhou a connu 5 éditions, avec un total de 1 361 initiatives de 556 villes et gouvernements locaux dans 96 pays et régions. Ce prix a suscité des solutions novatrices permettant de relever divers défis urbains et a été mis en œuvre pour répondre aux 17 objectifs de développement durable. En 2020, les initiatives présélectionnées du Prix de Guangzhou ont été incluses dans la base de données des meilleures pratiques de la Plateforme de l'Agenda urbain d'ONU-Habitat. Le Prix de Guangzhou a toujours été utilisé pour mettre en valeur la documentation et l'étude des initiatives d'innovation urbaine, afin de fournir des biens publics de haute qualité aux villes et aux gouvernements locaux pour accélérer la transformation urbaine et atteindre les objectifs du Nouvel agenda urbain et du Programme 2030 pour le développement durable.

Quatre éditions de l'atelier pour les leaders d'opinion ont été organisées dans le cadre du prix Guangzhou; L'objectif était partager les expériences et découvertes les plus récentes et d'encourager les échanges internationaux et le renforcement des capacités dans le domaine de l'innovation urbaine. Un grand nombre de responsables municipaux et d'intervenants du monde entier ont participé à l'atelier pour les leaders d'opinion et renforcé leurs connaissances en matière d'innovation urbaine.

