Perspectiva em um novo começo: a comemoração do 10º Aniversário do Prêmio Guangzhou chegou ao fim

GUANGZHOU, China, 15 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Workshop 2022 para Líderes de Pensamento e a Comemoração do 10º Aniversário do Prêmio Guangzhou foram realizados no Centro de Convenções Internacional de Guangzhou Baiyun de 12 a 15de dezembro. Representantes de mais de 120 cidades em mais de 50 países e regiões, colaboradores de organizações internacionais e especialistas e acadêmicos da área de estudos urbanos participaram online para analisar a última década do Prêmio Guangzhou e discutir o futuro da sustentabilidade urbana.

Fundado em conjunto pela cidade de Guangzhou, UCLG e Metrópolis, o Prêmio Guangzhou é o primeiro prêmio internacional com o nome de uma cidade chinesa. A série do evento do 10º aniversário do Prêmio Guangzhou incluiu uma cerimônia de abertura, 4 subfóruns, e uma cerimônia de encerramento. Na cerimônia de abertura, foram divulgados os mais recentes relatórios de pesquisa do Prêmio Guangzhou, incluindoCivitas Novus: Avaliação da Inovação Urbana Relatório de Rascunho Zero e Aprendizagem do 5 ª Prêmio Internacional de Guangzhou para Inovação Urbana. O Banco de Dados Internacional sobre Inovação Urbana e a Exposição Online do 10º Aniversário do Prêmio Guangzhou foram anunciados simultaneamente.

Os temas do subfórum foram Cidades Verdes e Resiliência Climática, Patrimônio Urbano e Preservação Cultural, Cidades Diversificadas e Desenvolvimento Inclusivo e Cidades Inovadoras, Tecnologia e Governança. Durante cada subfórum, representantes das cidades e outros especialistas analisaram as iniciativas inovadoras do Prêmio Guangzhou, trocaram experiências e percepções sobre lições aprendidas e estimularam o aprendizado de pares entre cidades em todo o mundo.

Com 10 anos de esforços de inovação urbana abrangente, o Prêmio Guangzhou contribuiu com conhecimento local para a governança global e para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. Desde seu início em 2012, o Prêmio Guangzhou foi realizado por 5 ciclos, com um total de 1.361 iniciativas de 556 cidades e governos locais em 96 países e regiões. Ele gerou soluções inovadoras para vários desafios urbanos e foi implementado para responder a todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 2020, as iniciativas finalistas do Prêmio Guangzhou foram incluídas no banco de dados de melhores práticas da Plataforma de Agenda Urbana da ONU-Habitat. O Prêmio Guangzhou sempre foi usado para dedicar a documentação e o estudo de iniciativas de inovação urbana, a fim de oferecer bens públicos de alta qualidade às cidades e governos locais para acelerar a transformação urbana e alcançar a Nova Agenda Urbana e a Agenda 2030 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Quatro edições do Workshop para Líderes de Pensamento foram realizadas no âmbito do Prêmio Guangzhou, com o objetivo de compartilhar a mais recente experiência e conhecimento e incentivar intercâmbios internacionais e capacitação no campo da inovação urbana. Um grande número de gerentes e partes interessadas em todo o mundo participou do Workshop para Líderes de Pensamento e aprendeu com a inovação urbana.

FONTE The Guangzhou Award Secretariat

