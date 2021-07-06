Первый парк электробусов Yutong -- путевка в будущее «зеленой» транспортной системы Катара

На этом мероприятии Его Превосходительство г-н Джассим ибн Саиф аль-Сулаити произвел первую в истории зарядку электробусов в Катаре. По словам министра, появление этого парка электробусов является одним из ключевых этапов реализации плана развития общественного транспорта Катара на период до 2030 года.

Это первая партия рекордного заказа на 741 электробус, размещенного Катаром у компании Yutong. С момента получения этого заказа в ноябре 2020 года компания Yutong координирует свою деятельность с местными органами власти, различными производственными и сервисными департаментами в целях обеспечения своевременной транспортировки грузов в условиях ограничений, связанных с эпидемией.

Электробусы изготавливаются в индивидуальном порядке с учетом местных транспортных потребностей и погодных условий, оснащаются эффективной системой жидкостного охлаждения и литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 350 кВт·ч, что представляет собой наиболее безопасную технологию в жарком климате. Средняя дальность пробега электробуса с полностью заряженным аккумулятором составляет более 200 км.

Компания Yutong Bus тесно сотрудничает с катарским правительством и партнерами в целях содействия переходу местного транспорта на экологически чистые энергоносители. В ближайшем будущем планируется создание предприятия узловой сборки для локализации проектирования и производства электробусов, в большей степени соответствующих особым географическим и климатическим условиям Катара.

Придерживаясь фирменной концепции «чем лучше автобус, тем лучше жизнь», компания Yutong стремится сотрудничать с соответствующими сторонами, такими как Mowasalat, для налаживания взаимовыгодного сотрудничества в создании более экологичной, эффективной и устойчивой системы общественного транспорта будущего.

Информация о компании Yutong

Yutong Bus Co., Ltd. — современная производственная компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках, производстве и реализации автобусов. Ее годовой объем продаж превышает 70 тысяч единиц, и на сегодняшний день компанией реализовано более 140 тысяч автобусов, работающих на новых энергоносителях. Компания Yutong Bus реализует автобусы в значительных объемах более чем в 30 странах на шести континентах, а ее доля рынка составляет более 36% в Китае и более 13% по всему миру.

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